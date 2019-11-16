مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من «قائمة الإرهاب»

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص

السودان

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، إن بلاده تنظر في مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف ناجي - في تصريحات أوردتها مجلة (نيوزويك) الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "إنه ليس حدثًا، إنها عملية ونحن نشارك الحوار بشكل كبير ومستمر مع الجانب السوداني حول كيفية القيام بذلك". يشار إلى أن هناك حاجة إلى موافقة الكونجرس بعد فترة مراجعة مدتها ستة أشهر لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، التي تم إدراجها فيها عام 1993 خلال فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس.ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير الأمريكي تأكيده، أن وجود اسم السودان ضمن لائحة الإرهاب، هو العائق أمام دخول الشركات العالمية وتسهيل