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مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من «قائمة الإرهاب»

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ ص
السودان
السودان
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، إن بلاده تنظر في مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف ناجي - في تصريحات أوردتها مجلة (نيوزويك) الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "إنه ليس حدثًا، إنها عملية ونحن نشارك الحوار بشكل كبير ومستمر مع الجانب السوداني حول كيفية القيام بذلك". يشار إلى أن هناك حاجة إلى موافقة الكونجرس بعد فترة مراجعة مدتها ستة أشهر لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، التي تم إدراجها فيها عام 1993 خلال فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.
وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مسألة قانونية وسياسية تتطلب موافقة الكونغرس.ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير الأمريكي تأكيده، أن وجود اسم السودان ضمن لائحة الإرهاب، هو العائق أمام دخول الشركات العالمية وتسهيل
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نفجير في العراق

اغتيال ناشط مؤيد للتظاهرات العراقية ببغداد

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، السبت، باغتيال ناشط ميداني داعم للتظاهرات في حي الحرية ببغداد. واستعاد المتظاهرون العراقيون، السبت، السيطرة بالكامل على ساحة الخلاني وجسر السنك المؤدي إلى السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، بينما منع محتجون في البصرة الشاحنات من دخول ميناء أم قصر جنوبي البلاد. وجاءت استعادة السيطرة على هذين الموقعين الحيويين وسط بغداد، بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب العراقية منهما، وذلك بعد أسبوع من سيطرتها عليهما وطرد المتظاهرين منهما وإغلاق ساحة الخلاني بالكتل الخرسانية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
إيران

مظاهرات فى إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود 50%

اندلعت اليوم السبت المظاهرات فى عدة مدن إيرانية احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 50%، حيث أدى ترك المواطنين لسياراتهم إلى حدوث تكدس مروري، فيما حاول آخرون مهاجمة مستودع للوقود. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة أنهت تظاهرات شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين هجروا سياراتهم في مدينة "مشهد" ثان أكبر المدن بالبلاد، فيما شهدت قرية "سرجان"، التي تبعد بـ 800 كيلو متر عن جنوب شرق العاصمة "طهران"، أعمال عنف حيث قالت وسائل إعلامية محلية "إن المتظاهرين حاولوا إضرام النيران في مستوع وقود، لكن الشرطة تمكنت من إيقافهم"، إلا أن مقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت اشتعال النيران به.
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك: السودان بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات إذا أحسن استخدام تلك الموارد. وقال حمدوك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت: "إن المؤتمر الخامس العام للتنمية المستدامة والشاملة بتنظيم من المجموعة السودانية للأبحاث يمثل خطوة نحو الاتجاه الصحيح..معربا عن تطلعه لمخرجات هذا المؤتمر المهم لمساعدة السودان على التقدم الاستراتيجي في هذه الأوقات الصعبة".
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بغزة

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعد توقف لنحو 24 ساعة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ على الأقل صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأغارت طائرات الاحتلال مجددا على نفس الموقع بعد عدة دقائق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية.
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مصر تستعرض مقترحها بشأن سد النهضة في أول اجتماع فني برعاية أمريكية

بدأت اليوم الجمعة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعمال الاجتماع الأول من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث حول سد النهضة، وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة، والبنك الدولي، وذلك في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي.
سامح-شكرى (3)

شكري: مباحثات واشنطن حددت شهرين للوصول لاتفاق بشأن سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن المباحثات التي أجريت في واشنطن بشأن سد النهضة الإثيوبي، أكدت على حفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بها، مشيرا إلى أن الجهود أسفرت عن وضع إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين، للوصول إلى اتفاق يراعي الدول الثلاث، وفي حال لم يسفر عن نتيجة يتم تفعيل المادة العاشرة التي تقضي إلى اللجوء لوساطة، إذ تنص على أنه في 15 يناير إذا لم يتم التوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، سيتم اللجوء إلى وساطة طرف رابع، يوكل إليه الأمر.
ترامب- يعلق- على -الاجتماع -الأولي حول- سد -النهضة

ترامب عن مباحثات سد النهضة: النزاع طويل.. والاجتماع سار بشكل جيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه عقد اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان للمساعدة في حل نزاعهم الطويل حول سد النهضة الإثيوبي والذي يتم بناؤه حاليًا، ووصف ترامب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الاجتماع بأنه سار بشكل جيد، مضيفًا أن النقاشات ستتواصل على مدى اليوم، ونشر صورة للقاء ظهر فيها إلى جانبه وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية الإثيوبي جيدو أندار جاشيو، ووزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.
سامح-شكرى (2)

وزير الخارجية عن أزمة سد النهضة: نعاني من فقر مائي شديد

أعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وقال شكري في كلمته اليوم الخميس، أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، "إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة".
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