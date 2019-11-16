معيط: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصفين الثانى والثالث لتولى المواقع القيادية جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة فى صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر 2030».

وقال الوزير في ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية الذى اختتم أعماله اليوم، السبت، إنه لابد أن نبنى على ما تحقق من إنجازات العام المالى الماضي؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولى، بما يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة