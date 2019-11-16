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معيط: نستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن تأهيل كوادر الصفين الثانى والثالث لتولى المواقع القيادية جزء أصيل من المسؤولية الوظيفية والوطنية لرؤساء القطاعات، وأنه لا يرى سبيلًا لتحقيق ذلك سوى العمل بروح الفريق الواحد وإفساح المجال للطاقات الشابة التى تمتلك أفكارًا خلاقة تفتح آفاقًا رحبة للإبداع والابتكار، وتمكينها من المشاركة الفعَّالة فى صنع القرار من خلال إطلاق منصات حوارية تُسهم فى تحويل التحديات إلى فرص واعدة للانطلاق نحو تحقيق المستهدفات المالية بما يعزز قوة الاقتصاد القومى وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحكومة وفق رؤية «مصر 2030».
وقال الوزير في ملتقى مراجعة وتقييم الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية الذى اختتم أعماله اليوم، السبت، إنه لابد أن نبنى على ما تحقق من إنجازات العام المالى الماضي؛ من أجل استدامة رفع معدلات النمو الشامل، وخفض عجز الموازنة ومعدل الدين، واستمرار تحقيق فائض أولى، بما يسهم فى زيادة أوجه الإنفاق على الصحة
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الدولار

الأموال الساخنة.. تدفقات دولارية سريعة على الاقتصاد

شهدت السنوات الماضية، خاصة عقب قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016، زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، وهي ما تعرف باسم «الأموال الساخنة»، حيث تدخل هذه الأموال البلاد في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو في الأوراق المالية أو السندات، وهي أدوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للاستفادة من تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة. وعادة ما تخرج هذه الأموال في حالة حدوث أزمات بالأسواق الناشئة، وارتفاع نسبة الفائدة ببعض الدول.
دولارات

سعر الدولار اليوم السبت 16 نوفمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.07 جنيه، ونحو 16.17 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك المصري الخليجي ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك كريدي إجريكول ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي نحو 16.16 جنيه للبيع، و16.06 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم السبت 16 نوفمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1464 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزي

بلومبرج: مصر نجحت في تعديل الضغوط التضخمية الأساسية

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء أمس الخميس، وقالت الوكالة إن مصر خفضت أسعار الفائدة بـ 1%، حيث سمح أدنى معدل للتضخم خلال عقد من الزمان بتخفيض البنك أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي لتحفيز الاستثمار دون إضعاف جاذبية التجارة المحمولة التي تعد الأفضل في العالم، وتابعت أن مصر كانت في مهمة كبيرة للسيطرة على معدلات التضخم بعد أن ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ بعد قرار تعويم العملية نوفمبر من عام 2016، حتى وصل لأدنى مستوى له منذ عام 2010.
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وزير-الماليه

المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6.4% خلال 2020- 2021

أصدرت وزارة المالية للعام الخامس على التوالي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021، الذي يرتكز على بناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية والبشرية. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق نتائج إيجابية في المؤشرات المالية خلال العام المالي المقبل 2020- 2021، حيث يبلغ معدل النمو 6.4%، وينخفض معدل العجز الكلي إلى 6.2%، ويتراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%، من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وزير-الماليه

المالية: تخصيص 492 مليون جنيه للصناديق الخاصة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم صرف إتاحات مالية عاجلة تبلغ 492 مليون جنيه للصناديق والحسابات الخاصة في 27 محافظة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، الفترة من أول يوليو إلى نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة تحرص على دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بما يمكنها من الوفاء بمستحقات العاملين المسجلين بها ضمانًا لاستقرارهم الوظيفي والاجتماعي. وذكرت وزارة المالية أن الصناديق والحسابات الخاصة تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين القائمين عليها.
وزارة-المالية

يبدأ في نوفمبر| كيف تطبق الحكومة الحد الأدنى للأجور؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه بداية من راتب شهر يوليو 2019. وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الحالية 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه بموازنة العام المالي المنتهي 2018- 2019. وتنقسم الأجور والرواتب فى قانون الخدمة المدنية الجديد إلى أجرين، الأول هو أجر وظيفي، يمثل 75% من قيمة الأجر الذي يحصل عليه العامل، والثاني هو الأجر المكمل، ويمثل 25% من الأجر ويتحول إلى مبالغ ثابتة مقطوعة لا تتغير.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط يفوز بجائزة أفضل وزير مالية في الشرق الأوسط

كرمت مؤسسة «جلوبال ماركتس»، التي تصدر على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، الدكتور محمد معيط وزير المالية، بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، وتعد الجائزة الثانية لهذا العام، إذ منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفايننشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة إفريقيا. كما كرمت المؤسسة أيضا كلا من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وخالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال، وذلك لرئاستهما أفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
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