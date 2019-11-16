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ترامب يهاجم سفيرة بلاده أثناء إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ ص
ترامب
ترامب
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا ماري يوفانوفيتش، وذلك أثناء إدلائها بشهادتها أمام الكونجرس في التحقيق الذي يهدف إلى عزله من منصبه على خلفية تهم بسوء استخدام المنصب لأغراض انتخابية. وقال ترامب في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم: "في كل مكان ذهبت إليه ماري يوفانوفيتش، انقلبت فيه الأمور.. لقد بدأت في الصومال، وانظروا كيف انتهى الأمر هناك".
وكانت السفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش قد أدلت أمس الجمعة بشهادتها أمام الكونجرس الأمريكي خلال الجلسة العامة الثانية منذ بدء التحقيق الذي يهدف إلى عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت استعدادها للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل
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واشنطن تقرر الإبقاء على 600 جندي في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قررت الإبقاء على نحو 600 عسكري في جميع أنحاء سوريا، على الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب "وقف الحروب التي لا تنتهي"، قائلا: "نسحب حاليا من شمال شرق سوريا، وواشنطن ستبقي ما بين 500 و600 جندي في سوريا. وردا على سؤال عما إذا كان هذا العدد يشمل نحو 200 جندي متمركزين في قاعدة التنف (جنوب) على الحدود مع الأردن حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، ذكر أنه يتحدث عن شمال شرق سوريا حصرا.
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قبل جلسة الاستماع.. ما احتمالات عزل ترامب؟

تتراكم آلاف الصفحات من النصوص على طاولة الجهات المعنية بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية ممارسته لضغوط واسعة على أوكرانيا، من أجل التحقيق مع ابن خصمه السياسي جو بايدن، مستخدمًا كارت المساعدات الأمنية الأمريكية. وفي الوقت الحالي، يقوم كبار العقول من كلا الحزبين السياسيين بإعداد أفضل استراتيجيتهم للتحقيق، حيث ينتقل مخطط عزل ترامب إلى مرحلة جديدة، غدًا الأربعاء، مع أول جلسة استماع علنية في ملف القضية التي أثارت جدلًا واسعًا مؤخرًا.
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نيكي هايلي.. صندوق أسود جديد داعم لترامب

تتكشف الحقائق بشكل مستمر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وضح أنها تعاني من أزمات تتعلق بالتناغم والانسجام بين أعضائها على اختلاف توجهاتهم، ما خلق حالة من الخلاف المستمر، وهو ما أثر بشكل ملحوظ فى السياسة الأمريكية. وكانت السفيرة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، أحدث حلقات كشف خبايا الإدارة الأمريكية، إذ قالت في كتابها الجديد إنها قاومت نداءات كبار مساعدي ترامب لتقويض سياساته، كاشفةً عن المزيد من الانقسام والخيانة حول الرئيس الأمريكي.
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إدارة ترامب تقترح فرض رسوم على طالبي اللجوء

ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت فرض مجموعة من الرسوم على المهاجرين الساعين للبقاء داخل الولايات المتحدة أو الحصول على الجنسية الأمريكية؛ ومن ضمنهم طالبو اللجوء الفارين من بلدانهم، موضحة أنه في حال تطبيق هذا الاقتراح، فهذا من شأنه زيادة رسوم طلب الجنسية الأمريكية بأكثر من 60%، كما ستشرع الحكومة الأمريكية في فرض رسوم على طالبي اللجوء بقيمة 50 دولارا أمريكيا على طلبات اللجوء، و490 دولارا على تصاريح العمل.
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«نعم اعزلوه».. نصف الشعب الأمريكي يريد الإطاحة بترامب

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن نحو نصف الأمريكيين يؤيدون التحقيق مع الرئيس دونالد ترامب برلمانيا وعزله من منصبه، وهو ما يعكس زيادة في تأييد الأمريكيين للإطاحة بترامب خارج البيت الأبيض خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحوّل في أسباب الانقسام والاستقطاب بين الأمريكيين بهذا الصدد ليصبح أكثر ارتباطا بالأساس الحزبي، ووفقا للاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بالاشتراك مع شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية ونُشرت نتائجه، اليوم الأحد، يؤيد 49% من الأمريكيين إدانة ترامب وعزله من منصبه بناء على ما سمعوه حتى الآن، فيما أبدى 46% معارضتهم للأمر.
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ترامب: مقتل البغدادي كان أولوية قصوى ونبحث عنه منذ وقت طويل

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، كان يمثل أولوية قصوى، وأن بلاده تبحث عن مكان الإرهابي منذ وقت طويل. وقال ترامب خلال كلمته في مؤتمر "الجمعية الدولية لقادة الشرطة" المنعقد بمدينة "شيكاجو" الأمريكية، ونقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين، "لقد كانوا يبحثون عنه منذ فترة طويلة.. كان رجلًا مريضًا وفاسدًا، وقد مات الآن.. مات بدون أي شك، ولم يمت بشجاعة أيضًا". وأشار ترامب في كلمته إلى أنه "كان يتعين على رئيس آخر أن يتمكن من الوصول إلى البغدادي"، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل عما كان يقصده الرئيس الأمريكي.
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الخارجية تعلق على مقتل الإرهابي أبو بكر البغدادي

رحبت الخارجية المصرية، بإعلان الجانب الأمريكي نجاحه في القضاء على الإرهابي "أبو بكر البغدادي"، وما يمثله ذلك من خطوة مهمة في إطار السعي للقضاء على الإرهاب. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن هذا التطور يتعين معه مواصلة تضافر الجهود الدولية وتوحيد العمل للتصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، إذ تنبع كافة التنظيمات الإرهابية التكفيرية مثل (داعش) والقاعدة والإخوان الإرهابية من ذات المصدر الأيديولوجي المتطرف.
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«كلب موهوب».. خسائر أمريكا في عملية قتل البغدادي

كشف الرئيس الأمريكي، تفاصيل جديدة عن العملية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيرا خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية لم تتكلف أي خسائر من عناصرها في العملية التي لم تشهد سوى إصابة واحدة فقط وهي "كلب"، إذ قال إن "أحد كلابنا الممتازة والموهوبة أصيبت الليلة الماضية، حيث كان هناك الكثير من التفجيرات من تنظيم داعش، وكان أبو بكر البغدادي القتيل الأخير"، مضيفا: "كان هناك 11 طفلا مع البغدادي لم يصابوا، وقتل 3 أطفال آخرين معه في النفق الذي اختبأ فيه قبل أن ينهار".
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