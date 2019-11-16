مانشستر يونايتد يستهدف خطف هالاند في الشتاء

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

إيرلينج هالاند

يقدم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، عروضًا لافتة للنظر رففة فريقه سالزبورج النمساوي هذا الموسم وخاصة في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي جذب أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى الباحثة عن الحصول على خدماته، وبحسب صحيفة الديلي ميل، فإن مانشستر يونايتد ينوي الانقضاض على صفقة هالاند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويخطط المان يونايتد إلى استعارة هالاند في الشتاء، رغم أن اللاعب ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول ونابولي.

وسجل هالاند في كافة مشاركاته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف وضعته على رأس قائمة الهدافين في المسابقة القارية. وأشارت الصحيفة إلى أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أظهر اهتمامه بضم هالاند، من خلال إرسال كشافه الخاص سايمون ويلز، لمتابعة اللاعب على أرض الواقع. وقال

وسجل هالاند في كافة مشاركاته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف وضعته على رأس قائمة الهدافين في المسابقة القارية.



وأشارت الصحيفة إلى أن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أظهر اهتمامه بضم هالاند، من خلال إرسال كشافه الخاص سايمون ويلز، لمتابعة اللاعب على أرض الواقع.



وقال هالاند في وقت سابق "أريد أن أكون الأفضل، أحلم باللعب لأفضل الأندية في العالم طوال حياتي، أحب كرة القدم الإنجليزية بشكل خاص".



يذكر أن سالزبورج يحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يتصدر فيه ليفربول المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتواجد نابولي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.