مدرب إسبانيا يتغنى بالسباعية ولوبيز

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

روبرتو مورينو - مدرب المنتخب الإسباني

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مساء أمس الجمعة. وقال المدير الفني للمنتخب الإسباني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا راض لأننا لم نفقد قوتنا خلال المباراة، وعقب كل هدف ظهرت رغبة اللاعبين في تسجيل المزيد، ولأننا نفذنا الجمل المُتفق عليها في التدريبات، نجحنا في كسر التكتلات الدفاعية لمالطا، والفريق طبق التعليمات جيدًا، وسعيد جدا به".

وأضاف روبرتو مورينو: "الحارس باو لوبيز؟ هي مباراة لم يُختبر فيها كثيرًا، وسعيد بوجود حارس مثله معنا، فالمنافسة في هذا المركز جيدة جدا". وحقق المنتخب الإسباني انتصارًا عريضًا بنتيجة (7-0) على مالطا، مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية

وأضاف روبرتو مورينو: "الحارس باو لوبيز؟ هي مباراة لم يُختبر فيها كثيرًا، وسعيد بوجود حارس مثله معنا، فالمنافسة في هذا المركز جيدة جدا".



وحقق المنتخب الإسباني انتصارًا عريضًا بنتيجة (7-0) على مالطا، مساء أمس الجمعة، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور "رامون دي كارانزا".



سجل أهداف إسبانيا ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85).



وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وكان قد حسم تأهله للنهائيات من قبل، بينما تتذيل مالطا الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

