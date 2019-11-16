أرقام من اكتساح إسبانيا لمالطا في تصفيات اليورو

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

إسبانيا

واصلت إسبانيا عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد اكتساحها أمس مالطا بسباعية نظيفة، وسجل أهداف إسبانيا 7 لاعبين مختلفين هم: ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85)، وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف بمباراة واحدة عبر 7 لاعبين مختلفين، وأشارت شبكة "أوبتا"، إلى أن باو توريس سجل خامس أسرع هدف للاعب بديل في التصفيات على الأقل منذ عام 2006.

وجاء هدف توريس عقب مشاركته في اللقاء بـ58 ثانية فقط، كما نجح سانتي كازورلا، لاعب خط وسط المنتخب الإسباني، في زيارة شباك مالطا. وسجل كازورلا صاحب الـ34 عاما، الهدف الثاني للاروخا، في الدقيقة 41 من المباراة. وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن نجم آرسنال السابق أحرز هدفه الأول مع إسبانيا، منذ

وجاء هدف توريس عقب مشاركته في اللقاء بـ58 ثانية فقط، كما نجح سانتي كازورلا، لاعب خط وسط المنتخب الإسباني، في زيارة شباك مالطا.



وسجل كازورلا صاحب الـ34 عاما، الهدف الثاني للاروخا، في الدقيقة 41 من المباراة.



وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن نجم آرسنال السابق أحرز هدفه الأول مع إسبانيا، منذ عام 2015، حين هز شباك إنجلترا وديًا.



وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وكان قد حسم تأهله للنهائيات من قبل، بينما تتذيل مالطا الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.



يذكر أن إسبانيا ستختتم مبارياتها في التصفيات الأوروبية، باستقبال رومانيا يوم الإثنين المقبل على ملعب واندا متروبوليتانو.