رياضة

أرقام من اكتساح إسبانيا لمالطا في تصفيات اليورو

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
إسبانيا
إسبانيا
واصلت إسبانيا عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد اكتساحها أمس مالطا بسباعية نظيفة، وسجل أهداف إسبانيا 7 لاعبين مختلفين هم: ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85)، وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف بمباراة واحدة عبر 7 لاعبين مختلفين، وأشارت شبكة "أوبتا"، إلى أن باو توريس سجل خامس أسرع هدف للاعب بديل في التصفيات على الأقل منذ عام 2006.
وجاء هدف توريس عقب مشاركته في اللقاء بـ58 ثانية فقط، كما نجح  سانتي كازورلا، لاعب خط وسط المنتخب الإسباني، في زيارة شباك مالطا. وسجل كازورلا صاحب الـ34 عاما، الهدف الثاني للاروخا، في الدقيقة 41 من المباراة. وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن نجم آرسنال السابق أحرز هدفه الأول مع إسبانيا، منذ
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
خليلوزيتش

مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
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ايطاليا‎

مانشيني يتغنى بلاعبيه بعد قهر البوسنة

أعرب روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، عن رضاه التام عن المستوى الذي قدمه لاعبوه في التغلب أمس على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال مانشيني، خلال تصريحات لشبكة "راي سبورت": "إنه لأمر سار بالنسبة لي، لأنه سيكون من الكذب قول إن تجاوز الرقم القياسي، المسجل باسم الأسطورة فيتوريو بوزو، ليس بالأمر السعيد.. نحن سعداء"، وكان المدرب التاريخي لإيطاليا، بوزو، قد حقق 9 انتصارات متتالية مع الآزوري، عام 1939.
مدرب إسبانيا - روبرتو مورينو (3)

مورينو يتحدث عن السباعية ومواجهة رومانيا وأداء نافاس

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وتابع مورينو: "الأهداف؟ إنها مباراة تاريخية، وكان كل شيء إيجابيا، ومن الجيد مشاركة لاعبين جُدد، وسجل داني أولمو هدفه الأول في أول مشاركة، وذلك أمر رائع، ويدل على أن هناك تجديدا، وآمل أن يجعل الجميع الأمر صعبًا بالنسبة لي عند الاختيار". وأردف مورينو: "مواجهة رومانيا المقبلة؟ سنلعب برغبة في الفوز، وليس لدينا خيار آخر، والاستهتار قد يجعل المنافس أكثر خطورة، لذلك علينا أن نتحلى بالمزيد من الحماس".
مدرب إسبانيا - روبرتو مورينو (5)

مدرب إسبانيا يتغنى بالسباعية ولوبيز

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مساء أمس الجمعة. وقال المدير الفني للمنتخب الإسباني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا راض لأننا لم نفقد قوتنا خلال المباراة، وعقب كل هدف ظهرت رغبة اللاعبين في تسجيل المزيد، ولأننا نفذنا الجمل المُتفق عليها في التدريبات، نجحنا في كسر التكتلات الدفاعية لمالطا، والفريق طبق التعليمات جيدًا، وسعيد جدا به".
راموس‎

راموس يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء مع إسبانيا

تغنى قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس، بالفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده أمس الجمعة على مالطا بسباعية نظيفة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال راموس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سعيد جدًا، وكانت أفضل طريقة لتلقي الشارة الذهبية، بانتصار كبير والظهور بأداء جيد، فكانت فرحة مضاعفة على المستوى الشخصي والجماعي"، وتسلم راموس الشارة الذهبية من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركةًَ بقميص "لاروخا" في التاريخ، وهو الإنجاز الذي وصل إليه الشهر الماضي.
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