رياضة

مورينو يتحدث عن السباعية ومواجهة رومانيا وأداء نافاس

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
روبرتو مورينو
روبرتو مورينو
أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وتابع مورينو: "الأهداف؟ إنها مباراة تاريخية، وكان كل شيء إيجابيا، ومن الجيد مشاركة لاعبين جُدد، وسجل داني أولمو هدفه الأول في أول مشاركة، وذلك أمر رائع، ويدل على أن هناك تجديدا، وآمل أن يجعل الجميع الأمر صعبًا بالنسبة لي عند الاختيار". وأردف مورينو: "مواجهة رومانيا المقبلة؟ سنلعب برغبة في الفوز، وليس لدينا خيار آخر، والاستهتار قد يجعل المنافس أكثر خطورة، لذلك علينا أن نتحلى بالمزيد من الحماس".
وعن أداء خيسوس نافاس، أوضح مورينو: "لا أعتقد أنه يمكن القول إنه يتقدم في الترتيب على كارفاخال، فكل لاعب منهما لديه قدراته الخاصة".   واستكمل مدرب إسبانيا: "فاروجيا مدرب مالطا أخبرني بأننا نملك أفضل فريق في العالم، وعلينا أن نواصل العمل".   ونوه مورينو: "اللاعبون المُخضرمون في المنتخب قيمة
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
خليلوزيتش

مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
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رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
مدرب إسبانيا - روبرتو مورينو (2)

مدرب إسبانيا: نمتلك لاعبين جيدين يفهمون ما نريده

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور "رامون دي كارانزا". وحول تصدر المجموعة السادسة في التصفيات، علق مورينو: "الأمر كان مهما للغاية، وكان واجبنا لأننا إسبانيا، وهذا ما كنا نبحث عنه، والتجربة أثبتت لي أننا نملك لاعبين جيدين للغاية ويفهمون ما نريده، حتى لو كان تجمع المنتخب كل شهر، والتجمع المقبل سيكون بعد 4 أشهر".
اسبانيا‎

أرقام من اكتساح إسبانيا لمالطا في تصفيات اليورو

واصلت إسبانيا عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد اكتساحها أمس مالطا بسباعية نظيفة، وسجل أهداف إسبانيا 7 لاعبين مختلفين هم: ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85)، وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف بمباراة واحدة عبر 7 لاعبين مختلفين، وأشارت شبكة "أوبتا"، إلى أن باو توريس سجل خامس أسرع هدف للاعب بديل في التصفيات على الأقل منذ عام 2006.
مدرب إسبانيا - روبرتو مورينو (5)

مدرب إسبانيا يتغنى بالسباعية ولوبيز

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مساء أمس الجمعة. وقال المدير الفني للمنتخب الإسباني، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا راض لأننا لم نفقد قوتنا خلال المباراة، وعقب كل هدف ظهرت رغبة اللاعبين في تسجيل المزيد، ولأننا نفذنا الجمل المُتفق عليها في التدريبات، نجحنا في كسر التكتلات الدفاعية لمالطا، والفريق طبق التعليمات جيدًا، وسعيد جدا به".
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