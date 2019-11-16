مورينو يتحدث عن السباعية ومواجهة رومانيا وأداء نافاس

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

روبرتو مورينو

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). وتابع مورينو: "الأهداف؟ إنها مباراة تاريخية، وكان كل شيء إيجابيا، ومن الجيد مشاركة لاعبين جُدد، وسجل داني أولمو هدفه الأول في أول مشاركة، وذلك أمر رائع، ويدل على أن هناك تجديدا، وآمل أن يجعل الجميع الأمر صعبًا بالنسبة لي عند الاختيار". وأردف مورينو: "مواجهة رومانيا المقبلة؟ سنلعب برغبة في الفوز، وليس لدينا خيار آخر، والاستهتار قد يجعل المنافس أكثر خطورة، لذلك علينا أن نتحلى بالمزيد من الحماس".

وعن أداء خيسوس نافاس، أوضح مورينو: "لا أعتقد أنه يمكن القول إنه يتقدم في الترتيب على كارفاخال، فكل لاعب منهما لديه قدراته الخاصة". واستكمل مدرب إسبانيا: "فاروجيا مدرب مالطا أخبرني بأننا نملك أفضل فريق في العالم، وعلينا أن نواصل العمل". ونوه مورينو: "اللاعبون المُخضرمون في المنتخب قيمة

وعن أداء خيسوس نافاس، أوضح مورينو: "لا أعتقد أنه يمكن القول إنه يتقدم في الترتيب على كارفاخال، فكل لاعب منهما لديه قدراته الخاصة".



واستكمل مدرب إسبانيا: "فاروجيا مدرب مالطا أخبرني بأننا نملك أفضل فريق في العالم، وعلينا أن نواصل العمل".



ونوه مورينو: "اللاعبون المُخضرمون في المنتخب قيمة كبيرة، وميزة لنا في هذه البطولات الكبيرة، فهم يعرفون ما يجب فعله في تلك المرحلة، وكازورلا بعد غياب عامين للإصابة عاد مرة أخرى لتعويض ما فاته".



وحقق المنتخب الإسباني، انتصارًا عريضًا بنتيجة (7-0) على مالطا، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية.



وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وكان قد حسم تأهله للنهائيات من قبل، بينما تتذيل مالطا الترتيب برصيد 3 نقاط.

