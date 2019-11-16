مانشيني يتغنى بلاعبيه بعد قهر البوسنة

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

إيطاليا

أعرب روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، عن رضاه التام عن المستوى الذي قدمه لاعبوه في التغلب أمس على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال مانشيني، خلال تصريحات لشبكة "راي سبورت": "إنه لأمر سار بالنسبة لي، لأنه سيكون من الكذب قول إن تجاوز الرقم القياسي، المسجل باسم الأسطورة فيتوريو بوزو، ليس بالأمر السعيد.. نحن سعداء"، وكان المدرب التاريخي لإيطاليا، بوزو، قد حقق 9 انتصارات متتالية مع الآزوري، عام 1939.

وأضاف مانشيني: "كان هذا أداءً مميزًا، كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا.. لأن البوسنة فريق قوي ولديه مهارات فنية، لكننا وضعنا اللعبة في مسارها الصحيح". وكان الآزوري قد فشل في التأهل لكأس العالم 2018، وعن ذلك قال المدرب: "هذه كرة القدم، لسوء الحظ في بعض الأحيان تصل لنتائج لا تستحقها، لكن عليك قبولها..

وأضاف مانشيني: "كان هذا أداءً مميزًا، كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلًا.. لأن البوسنة فريق قوي ولديه مهارات فنية، لكننا وضعنا اللعبة في مسارها الصحيح".



وكان الآزوري قد فشل في التأهل لكأس العالم 2018، وعن ذلك قال المدرب: "هذه كرة القدم، لسوء الحظ في بعض الأحيان تصل لنتائج لا تستحقها، لكن عليك قبولها.. حاولنا تقديم بعض الأفكار الجديدة، وسارت الأمور على ما يرام".



وواصل: "الجميع لعب بشكل جيد، لأنك لن تفوز 3-0 خارج أرضك بفضل عدد قليل من اللاعبين.. تونالي كان جيدًا جدًا، هو ليس مثل فيراتي لكنه يمتلك خصائص مشابهة، في حين أن زانيولو اعتاد لعب دور مختلف قليلًا عن دوره في روما".



وتابع مانشيني: "أنوي إبقاء مركز المهاجم الصريح مفتوحًا أمام الجميع، حتى نهائيات يورو 2020".