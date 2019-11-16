مدرب إسبانيا: نمتلك لاعبين جيدين يفهمون ما نريده

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

روبرتو مورينو

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور "رامون دي كارانزا". وحول تصدر المجموعة السادسة في التصفيات، علق مورينو: "الأمر كان مهما للغاية، وكان واجبنا لأننا إسبانيا، وهذا ما كنا نبحث عنه، والتجربة أثبتت لي أننا نملك لاعبين جيدين للغاية ويفهمون ما نريده، حتى لو كان تجمع المنتخب كل شهر، والتجمع المقبل سيكون بعد 4 أشهر".

واختتم مدرب إسبانيا: "في كرة القدم حاليا تكون نتيجة مثل التي تحققت في مباراة مالطا صعبة، لكن لدينا نجوم يفهمون ما نطلبه، وكان الأداء يشير إلى أننا سنكرر الانتصار التاريخي في مباراة (12-1)، وسجلنا وواصلنا الضغط وحققنا الانتصار، ونقدر ذلك كثيرًا". وسجل أهداف إسبانيا ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي

واختتم مدرب إسبانيا: "في كرة القدم حاليا تكون نتيجة مثل التي تحققت في مباراة مالطا صعبة، لكن لدينا نجوم يفهمون ما نطلبه، وكان الأداء يشير إلى أننا سنكرر الانتصار التاريخي في مباراة (12-1)، وسجلنا وواصلنا الضغط وحققنا الانتصار، ونقدر ذلك كثيرًا".



وسجل أهداف إسبانيا ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85).



وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وكان قد حسم تأهله للنهائيات من قبل، بينما تتذيل مالطا الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.

