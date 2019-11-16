إحباط تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب بمطار القاهرة

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص

مطار القاهرة

تواصل القوات المسؤولة عن تأمين المطارات والمواني، إحباط محاولات التهريب غير المشروعة إلى داخل البلاد، والتى تستهدف نهب الثروات المصرية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، بدًا من محاولات التهرب الجمركي، وصولًا إلى محاولات إدخال المخدرات ومعدات غير مشروعة إلى داخل البلاد، وكذلك محاولات نهب الآثار المصرية بتهريبها إلى الخارج. وفى هذا السياق، أحبطة الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب إلى داخل البلاد، وذلك وسط أغراض راكب مصري قادم على رحلة جوية من إحدى الدول العربية.

فى البدابة وخلال تمرير حقائب رحلة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، اشتبه رجال الفحص فى حقائب مصري قادم من الخارج، إذ اتضح احتواء حقائبه على أجسام غريبة معتمة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة قانونية لفتح الحقائب وتفتيشها، وتبين احتوائها على 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن، وتبين أن تلك المعدات مفككة،

فى البدابة وخلال تمرير حقائب رحلة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، اشتبه رجال الفحص فى حقائب مصري قادم من الخارج، إذ اتضح احتواء حقائبه على أجسام غريبة معتمة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة قانونية لفتح الحقائب وتفتيشها، وتبين احتوائها على 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن، وتبين أن تلك المعدات مفككة، وكل قطعة منها مودعة بين طيات ملابس وأغراض الراكب لسترها عن الرؤية العادية علاوة على حفظها من الكسر.



وفور ضبط الأجهزة أمر جمال عبد الفتاح، مدير عام مبنى الركاب بجمارك مطار القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة المختصة للتحقيق.



