جريمة

إحباط تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب بمطار القاهرة

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٣ ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
تواصل القوات المسؤولة عن تأمين المطارات والمواني، إحباط محاولات التهريب غير المشروعة إلى داخل البلاد، والتى تستهدف نهب الثروات المصرية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، بدًا من محاولات التهرب الجمركي، وصولًا إلى محاولات إدخال المخدرات ومعدات غير مشروعة إلى داخل البلاد، وكذلك محاولات نهب الآثار المصرية بتهريبها إلى الخارج. وفى هذا السياق، أحبطة الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب إلى داخل البلاد، وذلك وسط أغراض راكب مصري قادم على رحلة جوية من إحدى الدول العربية.
فى البدابة وخلال تمرير حقائب رحلة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، اشتبه رجال الفحص فى حقائب مصري قادم من الخارج، إذ اتضح احتواء حقائبه على أجسام غريبة معتمة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة قانونية لفتح الحقائب وتفتيشها، وتبين احتوائها على 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن، وتبين أن تلك المعدات مفككة،
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ضبط-مخدرات

إحباط محاولة تهريب 2 طن بانجو بمحور قناة السويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو، تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، كانوا يحاولون نقلها من شرق قناة السويس إلى غربها، وذلك بعد إخفاء المواد المخدرة فى سيارة نقل محملة بـ"جبس"، إلا أن قوات الأمن رصدت تحركاتهم، وأعدت كمينًا لضبطهم متلبسين بتهريب المخدرات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وهم صاحب مكتب مقاولات، عاطل، وسائق ومساعده، وهما مقيمان بمحافظتى السويس وجنوب سيناء.
جثة طفل

مصرع 3 أطفال في حوادث غرق ولدغ عقرب بسوهاج

لقى ثلاثة أطفال أعمارهم 4 و6 و10 سنوات، مصرعهم فى حوادث متفرقة بمحافظة سوهاج، فى الحادث الأول تبلغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "هاجر .ا.ب.ق" 6 سنوات وتقيم بشارع العقيد دائرة المركز" جثة هامدة " إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث، وفى الواقعة الثانية تلقى مركز شرطة جرجا إخطارا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "بدر.ح.س.ا" 8 سنوات ويقيم بناحية بيت داوود دائرة المركز "جثة هامدة" بداعي لدغ عقرب، وفى واقعة ثالثة غرق طفل فى ترعة بمركز البلينا.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«فض رابعة وسحب أوسمة مرسي» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتصدرها فى سياق جرائم الإرهاب، نظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ يواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارة وأتوبيس بأسوان

وقع حادث تصادم الليلة بين سيارة وأوتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80. وبانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
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جثة-طفلة

الدبلة عليها اسم مين؟ هكذا انكشف لغز جثة الحوامدية

مصرف قديم ناحية قرية أم خنان التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، اعتاد الجميع أنه مكان مهجور ومرعب، خاصة مع سوابق العثور على جثث قتلى فى حوادث متفرقة على ضفافه، ودائمًا ما يحذر الأهالى أطفالهم من الذهاب إلى الرشاح المهجور خشية تعرضهم لمكروه، حتى إن الكبار يمرون عليه بالكاد، ولاحظ عدد منهم انبعاث رائحة كريهة من جوال على جانب «الرشاح»، فأيقنوا أن وراءه "مصيبة"، ولم يتقدم أحد من الأهالي لفتح الجوال وإنما اتصلوا بقسم الشرطة، ووصلت قوة أمنية لتكتشف جثة ربة منزل بالجوال، وذلك فى مطلع الشهر الماضي، والآن تم حل لغز الجريمة.
مطار-القاهرة

إحباط تهريب كمية من مخدر الآيس في مطار القاهرة

نجح رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة شريف حبيب في إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر الآيس الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله، ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري، اشتبه مأمور الحركة ومدير إدارة الحركة، فى مشمول بوليصة وهى عبارة عن طرد قادم من ماليزيا يزن كيلو جرام، وبفتحه تبين وجود كيس شفاف به 90 جراما من مادة بيضاء اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة، وبعرضها على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفادت بأنها لمادة الآيس المخدرة.
حملة-امنية

أمن المنافذ يحبط 8 قضايا تهريب بـ438 ألف جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 8 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (حديد خردة – ملابس أجنبية الصنع – سجائر - مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية – قطع غيار سيارات – ساعات – ضروس وأسنان صناعية – كاميرات – جهاز قياس ضغط).
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