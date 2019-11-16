رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

كريستيانو رونالدو

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.

ومن المؤكد أن المشاركة في يورو 2020 تحظى بأهمية بالغة لرونالدو، لا سيما أنها قد تصبح البطولة الكبيرة الأخيرة له مع الفريق، حيث سيحتفل اللاعب في فبراير المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين. وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة الفريق بالتصفيات ليقود المنتخب البرتغالي إلى الفوز 6 / 0 على نظيره

ومن المؤكد أن المشاركة في يورو 2020 تحظى بأهمية بالغة لرونالدو، لا سيما أنها قد تصبح البطولة الكبيرة الأخيرة له مع الفريق، حيث سيحتفل اللاعب في فبراير المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين.



وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة الفريق بالتصفيات ليقود المنتخب البرتغالي إلى الفوز 6 / 0 على نظيره الليتواني موجها بهذا ردا قاسيا على ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس وكل المنتقدين الذين شنوا هجوما لاذعا على اللاعب بعد خروجه غاضبا من مباراة يوفنتوس أمام ميلان الأسبوع الماضي في الدوري الإيطالي.



كما يطمح رونالدو فى استغلال مباراة الغد لدخول نادي المئة هدف في المباريات الدولية والذي يقتصر حتى الآن على عضو واحد هو الإيراني علي دائي.



ويخوض رونالدو غدا مباراته الدولية رقم 164 منذ أن بدأ مسيرته مع المنتخب البرتغالي في عام 2003.