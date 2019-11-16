رياضة

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
ومن المؤكد أن المشاركة في يورو 2020 تحظى بأهمية بالغة لرونالدو، لا سيما أنها قد تصبح البطولة الكبيرة الأخيرة له مع الفريق، حيث سيحتفل اللاعب في فبراير المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين. وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراة الفريق بالتصفيات ليقود المنتخب البرتغالي إلى الفوز 6 / 0 على نظيره
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
خليلوزيتش

مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".
مدرب إسبانيا - روبرتو مورينو (2)

مدرب إسبانيا: نمتلك لاعبين جيدين يفهمون ما نريده

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور "رامون دي كارانزا". وحول تصدر المجموعة السادسة في التصفيات، علق مورينو: "الأمر كان مهما للغاية، وكان واجبنا لأننا إسبانيا، وهذا ما كنا نبحث عنه، والتجربة أثبتت لي أننا نملك لاعبين جيدين للغاية ويفهمون ما نريده، حتى لو كان تجمع المنتخب كل شهر، والتجمع المقبل سيكون بعد 4 أشهر".
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ايطاليا‎

مانشيني يتغنى بلاعبيه بعد قهر البوسنة

أعرب روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي، عن رضاه التام عن المستوى الذي قدمه لاعبوه في التغلب أمس على البوسنة والهرسك بثلاثية نظيفة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وقال مانشيني، خلال تصريحات لشبكة "راي سبورت": "إنه لأمر سار بالنسبة لي، لأنه سيكون من الكذب قول إن تجاوز الرقم القياسي، المسجل باسم الأسطورة فيتوريو بوزو، ليس بالأمر السعيد.. نحن سعداء"، وكان المدرب التاريخي لإيطاليا، بوزو، قد حقق 9 انتصارات متتالية مع الآزوري، عام 1939.
اسبانيا‎

أرقام من اكتساح إسبانيا لمالطا في تصفيات اليورو

واصلت إسبانيا عروضها القوية في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك بعد اكتساحها أمس مالطا بسباعية نظيفة، وسجل أهداف إسبانيا 7 لاعبين مختلفين هم: ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85)، وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن هذه هي المرة الأولى في تاريخ إسبانيا التي تسجل فيها 7 أهداف بمباراة واحدة عبر 7 لاعبين مختلفين، وأشارت شبكة "أوبتا"، إلى أن باو توريس سجل خامس أسرع هدف للاعب بديل في التصفيات على الأقل منذ عام 2006.
ايطاليا‎

إسبانيا وإيطاليا في نزهة اليوم بتصفيات اليورو

تتواصل اليوم الجمعة مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك عندما تستقبل إسبانيا نظيرتها مالطا على ملعب رامون دي كارانزا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتل إسبانيا صدارة المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة، وضمنت التأهل إلى اليورو بالفعل، بينما تتذيل مالطة الترتيب برصيد 3 نقاط. وضمن مباريات نفس المجموعة ترحل السويد الثانية برصيد 15 نقطة، لمواجهة رومانيا الثالثة برصيد 14 نقطة على ملعب أرينا ناسيونالا في تمام الساعة 9:45 مساء، وتحتاج السويد للفوز لضمان التأهل رسميًّا لليورو.
تشيلسي-ارسنال‎

ديشامب يطالب جيرو بالرحيل عن تشيلسي

طالب ديديه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي، مهاجمه أوليفيه جيرو، بضرورة الرحيل عن صفوف تشيلسي خلال الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل، وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن حرص ديشامب على رحيل جيرو عن تشيلسي يأتي من أجل إيجاد فرصة للمشاركة كي يكون جاهزًا لليورو، في ظل خروجه من حسابات مدربه في ستامفورد بريدج فرانك لامبارد، لصالح المهاجم الشاب تامي أبراهام، ويعد جيرو من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها ديشامب في خط هجوم الديوك، وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى رغبة إنتر ميلان في التعاقد مع جيرو.
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