رياضة

مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص
وحيد خليلوزيتش - مدرب المغرب
وحيد خليلوزيتش - مدرب المغرب
رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".
وأردف خليلوزيتش: "تأخرت في الدفع ببعض اللاعبين مثل عليوي، لكوني لمست أن النصيري بدأ يتحسن ويجتهد في محاولاته، لكن لم يحالفنا الحظ، والنجاعة الهجومية الضعيفة تثير قلقي بالفعل". وتابع مدرب منتخب المغرب: "واجهنا منتخبا لعب بأسلوب دفاعي محض، لكن كان بالإمكان أن نفوز بأكثر من هدف.. قمت بكل الحلول في الشوط
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
رونالدو‎

رونالدو يتطلع للمئوية أمام لوكسمبورج

يتطلع المنتخب البرتغالي غدًا الأحد، لحسم التأهل رسميا إلى يورو 2020، وذلك عندما يحل ضيفًا على منتخب لوكسمبورج، ولكن كريستيانو رونالدو قائد وهداف المنتخب البرتغالي سيكون لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها رافعا شعار "كل شيء أو لا شيء"، ولكن أهداف رونالدو (34 عاما) من المباراة لن تقتصر على الفوز في المباراة وحسم بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأوروبية 2020 التي يسعى مع فريقه للدفاع عن لقبهما القاري من خلالها بعد الفوز بالنسخة الماضية عام 2016 بفرنسا.
مدرب إسبانيا - روبرتو مورينو (2)

مدرب إسبانيا: نمتلك لاعبين جيدين يفهمون ما نريده

أعرب روبرتو مورينو، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن سعادته بالفوز الكبير على مالطا، بنتيجة (7-0)، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور "رامون دي كارانزا". وحول تصدر المجموعة السادسة في التصفيات، علق مورينو: "الأمر كان مهما للغاية، وكان واجبنا لأننا إسبانيا، وهذا ما كنا نبحث عنه، والتجربة أثبتت لي أننا نملك لاعبين جيدين للغاية ويفهمون ما نريده، حتى لو كان تجمع المنتخب كل شهر، والتجمع المقبل سيكون بعد 4 أشهر".
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المغرب-و كوت ديفوار (3)

خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".
برشلونة‎

برشلونة يسقط فى فخ التعادل أمام سلافيا براج

سقط فريق برشلونة الإسبانى فى فخ التعادل أمام نظيره سلافيا براج التشيكي، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، فى إطار الجولة الرابعة من عمر دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أوروبا. وحاول برشلونة على مدار المباراة الوصول لهدف الفوز أمام الفريق التشيكي، وجاءت أخطر المحاولات بأقدام البرغوث الأرجنتيني الذى أسكن كرة فى القائم، وأحرز فيدال هدفًا لكنه ألغى، بعد تمريرة مساعدة من ميسي كانت من وضعية تسلل، ليرفع الحكم الراية ويلغى هدف المباراة الوحيد.
جروس (1)

أمير مرتضى: جروس عنصري.. وعبد الحفيظ علامة استفهام

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء، وأهلي جدة الحالي، كان يتعامل بعنصرية شديدة مع اللاعبين، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لبرنامج في الاستاد عبر إذاعة نجوم إف إم. وأوضح المشرف على الكرة بالزمالك: "جروس كان يقارن عقده بعقود بعض اللاعبين، وكنت دائما أقول له إن فالفيردي مدرب برشلونة لا يحصل على مستحقات أكبر من ميسي، وكان يتعامل مع اللاعبين بعنصرية شديدة بسبب حصول بعضهم على عقود أكبر منه، وببعض الأحيان كان يخرج لاعبين من المران لهذا السبب".
إيريك-تين-هاج

إيريك تين هاج يحبط مساعي بايرن ميونيخ

ارتبط اسم إيريك تين هاج، مدرب أياكس، بتدريب بايرن ميونيخ، بعد إقالة العملاق البافاري لمدربه نيكو كوفاتش هذا الأسبوع، ورد تين هاج على هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا: «لدي علاقة جيدة مع لاعبي فريقي، وبإمكاني التأكيد على بقائي مع أياكس هذا الموسم، بايرن نادٍ رائع، واستمتعت بالوقت الذي قضيته هناك، والنادي له مكانة خاصة في قلبي، لكني الآن في أياكس»، وسبق لتين هاج تدريب الفريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015، وهو ما جعله أقرب المرشحين لتولي المهمة في الفترة المقبلة.
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