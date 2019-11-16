مدرب المغرب عن التعادل مع موريتانيا: ليس لدينا ميسي

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٢ ص

وحيد خليلوزيتش - مدرب المغرب

رفض وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في مستهل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021. وقال خليلوزيتش، مبررا العقم الهجومي: "لقد سخرت أفضل اللاعبين من أجل التسجيل، لو كان لدينا ميسي لاستدعيته، للأسف لا يوجد.. زياش يسجل من محاولة أو محاولتين مع أياكس، الأمر اختلف هنا بالنسبة له، وهذا يثير حيرتي بالفعل". وأضاف مدرب المغرب: "لقد كنت مهاجما، وأعلم جيدا أن هذا سيئ للغاية، لكني تابعت كيف ضاعت علينا العديد من الفرص السهلة، والنتيجة بالفعل محبطة، لكن لا لوم على اللاعبين في المجمل".

وأردف خليلوزيتش: "تأخرت في الدفع ببعض اللاعبين مثل عليوي، لكوني لمست أن النصيري بدأ يتحسن ويجتهد في محاولاته، لكن لم يحالفنا الحظ، والنجاعة الهجومية الضعيفة تثير قلقي بالفعل". وتابع مدرب منتخب المغرب: "واجهنا منتخبا لعب بأسلوب دفاعي محض، لكن كان بالإمكان أن نفوز بأكثر من هدف.. قمت بكل الحلول في الشوط

وأردف خليلوزيتش: "تأخرت في الدفع ببعض اللاعبين مثل عليوي، لكوني لمست أن النصيري بدأ يتحسن ويجتهد في محاولاته، لكن لم يحالفنا الحظ، والنجاعة الهجومية الضعيفة تثير قلقي بالفعل".



وتابع مدرب منتخب المغرب: "واجهنا منتخبا لعب بأسلوب دفاعي محض، لكن كان بالإمكان أن نفوز بأكثر من هدف.. قمت بكل الحلول في الشوط الثاني، وحاولت الضغط على دفاعهم بالزيادة العددية في الهجوم".



وتحتل المغرب، المتوجة باللقب مرة واحدة، المركز الثاني بنقطة واحدة، متساوية مع موريتانيا، بينما تتصدر أفريقيا الوسطى، المجموعة بـ3 نقاط بعد فوزها (2-0) على بوروندي، الأربعاء الماضي.



ويحل المغرب بقيادة وحيد خليلوزيتش، ضيفًا على بوروندي، يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية، بينما تستضيف موريتانيا منتخب أفريقيا الوسطى في اليوم ذاته.