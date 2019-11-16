خليلوزيتش: مستعد لتقبل النقد.. وأتمنى المساندة

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ ص

منتخب المغرب

رفض البوسني وحيد خليلوزيتش، مدرب منتخب المغرب، لوم لاعبيه عقب التعادل السلبي المفاجئ مع الضيف الموريتاني، في الجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون. وأضاف مدرب منتخب المغرب: "لو سجلنا هدفا لتغيرت المباراة، لكننا سقطنا في فخ التسرع والضغط، لأن اللاعبين أرادوا التسجيل بأي ثمن". وواصل وحيد خليلوزيتش صاحب الـ67 عامًا: "كنا نعول على انطلاقة مثالية أمام موريتانيا بتحقيق الانتصار، للأسف لم نوفق، وهذا يصعب علينا المهام أكثر".

واستكمل مدرب المغرب: "تنتظرنا رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر في بوروندي، في ملعب معقد وصعب، ولا نملك خيارات غير الانتصار.. سأحاول معالجة الهفوات، ومرة أخرى، النتيجة محبطة". وختم خليلوزيتش بقوله: "أعرف أنكم مستاؤون من النتيجة، وأنا أيضا، بل أستطيع القول إنني مصدوم.. أتمنى أن يساند الجمهور اللاعبين، لأنهم

واستكمل مدرب المغرب: "تنتظرنا رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر في بوروندي، في ملعب معقد وصعب، ولا نملك خيارات غير الانتصار.. سأحاول معالجة الهفوات، ومرة أخرى، النتيجة محبطة".



وختم خليلوزيتش بقوله: "أعرف أنكم مستاؤون من النتيجة، وأنا أيضا، بل أستطيع القول إنني مصدوم.. أتمنى أن يساند الجمهور اللاعبين، لأنهم يشعرون بالحزن، وأنا الذي أتحمل المسؤولية.. مستعد لتقبل النقد، وسنواصل العمل خاصةً على مستوى الهجوم".



وتحتل المغرب، المتوجة باللقب مرة واحدة، المركز الثاني بنقطة واحدة، متساوية مع موريتانيا، بينما تتصدر أفريقيا الوسطى، المجموعة بـ3 نقاط بعد فوزها (2-0) على بوروندي، الأربعاء الماضي.



ويحل المغرب بقيادة وحيد خليلوزيتش، ضيفًا على بوروندي، يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية، بينما تستضيف موريتانيا منتخب أفريقيا الوسطى في اليوم ذاته.