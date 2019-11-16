شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 19 26شبين الكوم 18 26طنطا 18 25دمنهور 18 26الإسكندرية 20 26بلطيم 20 25مطروح 18 25السلوم 16 24سيوة 12 25بورسعيد 22 25دمياط 21 25الزقازيق 19 26الاسماعيلية 17 27السويس 18 27العريش 16 26رفح 15 25رأس سدر 19 26نخل 11 25نويبع 22 26طابا 19 25كاترين 09 20الطور

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

الصغرى العظمى

القاهرة 19 26

شبين الكوم 18 26

طنطا 18 25

دمنهور 18 26

الإسكندرية 20 26

بلطيم 20 25

مطروح 18 25

السلوم 16 24

سيوة 12 25

بورسعيد 22 25

دمياط 21 25

الزقازيق 19 26

الاسماعيلية 17 27

السويس 18 27

العريش 16 26

رفح 15 25

رأس سدر 19 26

نخل 11 25

نويبع 22 26

طابا 19 25

كاترين 09 20

الطور 21 28

شرم الشيخ 22 29

الغردقة 21 28

مرسى علم 21 28

الفيوم 18 26

بنى سويف 18 26

المنيا 16 26

أسيوط 15 27

سوهاج 16 27

قنا 17 27

الأقصر 18 27

أسوان 19 28

أبوسمبل 18 27

الوادى الجديد 18 27

شلاتين 21 28

أبو رماد 21 28

حلايب 22 26

رأس حدربة 22 26







