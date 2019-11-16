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مظاهرات فى إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود 50%

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
إيران
إيران
اندلعت اليوم السبت المظاهرات فى عدة مدن إيرانية احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 50%، حيث أدى ترك المواطنين لسياراتهم إلى حدوث تكدس مروري، فيما حاول آخرون مهاجمة مستودع للوقود. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة أنهت تظاهرات شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين هجروا سياراتهم في مدينة "مشهد" ثان أكبر المدن بالبلاد، فيما شهدت قرية "سرجان"، التي تبعد بـ 800 كيلو متر عن جنوب شرق العاصمة "طهران"، أعمال عنف حيث قالت وسائل إعلامية محلية "إن المتظاهرين حاولوا إضرام النيران في مستوع وقود، لكن الشرطة تمكنت من إيقافهم"، إلا أن مقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت اشتعال النيران به.
وأعلنت وسائل الإعلام أن السلطات قامت بقطع خدمة الإنترنت عن مناطق الأحواز بعد الاحتجاجات ضد النظام بسبب رفع أسعار الوقود، وأفادت المصادر بأن محتجين في مدينة بهبهان جنوب غربي إيران أضرموا النار في المصرف الوطني الإيراني.يأتي ذلك في وقت شهدت فيه عدة مدن إيرانية مظاهرات ضد النظام في البلاد مرددين شعارات
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نفجير في العراق

اغتيال ناشط مؤيد للتظاهرات العراقية ببغداد

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، السبت، باغتيال ناشط ميداني داعم للتظاهرات في حي الحرية ببغداد. واستعاد المتظاهرون العراقيون، السبت، السيطرة بالكامل على ساحة الخلاني وجسر السنك المؤدي إلى السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، بينما منع محتجون في البصرة الشاحنات من دخول ميناء أم قصر جنوبي البلاد. وجاءت استعادة السيطرة على هذين الموقعين الحيويين وسط بغداد، بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب العراقية منهما، وذلك بعد أسبوع من سيطرتها عليهما وطرد المتظاهرين منهما وإغلاق ساحة الخلاني بالكتل الخرسانية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك: السودان بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات إذا أحسن استخدام تلك الموارد. وقال حمدوك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت: "إن المؤتمر الخامس العام للتنمية المستدامة والشاملة بتنظيم من المجموعة السودانية للأبحاث يمثل خطوة نحو الاتجاه الصحيح..معربا عن تطلعه لمخرجات هذا المؤتمر المهم لمساعدة السودان على التقدم الاستراتيجي في هذه الأوقات الصعبة".
السودان

مسؤول أمريكي: ننظر في مسألة رفع السودان من «قائمة الإرهاب»

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، إن بلاده تنظر في مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف ناجي - في تصريحات أوردتها مجلة (نيوزويك) الأمريكية على موقعها الإلكتروني - "إنه ليس حدثًا، إنها عملية ونحن نشارك الحوار بشكل كبير ومستمر مع الجانب السوداني حول كيفية القيام بذلك". يشار إلى أن هناك حاجة إلى موافقة الكونجرس بعد فترة مراجعة مدتها ستة أشهر لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، التي تم إدراجها فيها عام 1993 خلال فترة حكم الرئيس السابق، عمر البشير، التي استمرت ثلاثة عقود.
قصف- إسرائيلي -على- قطاع -غزة (4)

طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بغزة

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت قصفها لمواقع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بعد توقف لنحو 24 ساعة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ على الأقل صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وأغارت طائرات الاحتلال مجددا على نفس الموقع بعد عدة دقائق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية.
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مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل «فوردو»

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في مفاعل فوردو، لافتة إلى أن محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل غدا الأحد. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قوله - خلال مؤتمر صحفي: "شغلنا 1044 جهازا للطرد المركزي المتطور في مفاعل فوردو، وسنوسع إنتاج الطاقة في مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة.. وسوف يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد من عينات من اليوارنيوم المخصب في مفاعل فرودو".
بوتين (1)

روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

مقتل وإصابة 125 شخصًا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.
احتجاجات العراق

سلاح التنفيس عن الغضب..الحذاء من وجه صدام لرموز إيران

تعتبر الأحذية مهينة بطبيعتها في الدول العربية ، لذا يستخدمها المحتجون في تلك الدول للتعبير عن الرفض ، وأصبحت تلك الوسيلة سلاح أساسي يستخدمه العراقيون في تظاهراتهم منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وثار الشعب العراقي بمختلف طوائفه خلال الانتفاضة الأخيرة المستمرة من أكثر من شهر ضد النفوذ الإيراني ولم يجد العراقيون الثائرون أفضل من "الحذاء" ضد هذه الهيمنة المتواصلة منذ سنوات طويلة ، وتظاهر العراقيون ضد التدخلات والانتهاكات الإيرانية في بلده، رافعين الأحذية في وجه زعماء إيران لرفض الهيمنة.
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