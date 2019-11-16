إحباط محاولة تهريب 2 طن بانجو بمحور قناة السويس

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

ضبط شاحنة مخدرات-أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو، تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، كانوا يحاولون نقلها من شرق قناة السويس إلى غربها، وذلك بعد إخفاء المواد المخدرة فى سيارة نقل محملة بـ"جبس"، إلا أن قوات الأمن رصدت تحركاتهم، وأعدت كمينًا لضبطهم متلبسين بتهريب المخدرات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وهم صاحب مكتب مقاولات، عاطل، وسائق ومساعده، وهما مقيمان بمحافظتى السويس وجنوب سيناء.

سقط المتهمون فى كمين حال استقلالهم "سيارة نقل بمقطورة" بطريق معدية "الشط" بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وتضمنت حمولة السيارة 584 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليا 1,750 واحد طن وسبعمائة وخمسون كيلو جرام، وكان بحوزتهم مبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، وحرر أفراد الكمين محضرًا