جريمة

إحباط محاولة تهريب 2 طن بانجو بمحور قناة السويس

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
ضبط شاحنة مخدرات-أرشيفية
ضبط شاحنة مخدرات-أرشيفية
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو، تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، كانوا يحاولون نقلها من شرق قناة السويس إلى غربها، وذلك بعد إخفاء المواد المخدرة فى سيارة نقل محملة بـ"جبس"، إلا أن قوات الأمن رصدت تحركاتهم، وأعدت كمينًا لضبطهم متلبسين بتهريب المخدرات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وهم صاحب مكتب مقاولات، عاطل، وسائق ومساعده، وهما مقيمان بمحافظتى السويس وجنوب سيناء.
سقط المتهمون فى كمين حال استقلالهم "سيارة نقل بمقطورة" بطريق معدية "الشط" بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وتضمنت حمولة السيارة 584 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت إجماليا 1,750 واحد طن وسبعمائة وخمسون كيلو جرام، وكان بحوزتهم مبلغ مالى، و4 هواتف محمولة، وحرر أفراد الكمين محضرًا
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مطار-القاهرة (5)

إحباط تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب بمطار القاهرة

تواصل القوات المسؤولة عن تأمين المطارات والمواني، إحباط محاولات التهريب غير المشروعة إلى داخل البلاد، والتى تستهدف نهب الثروات المصرية والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، بدًا من محاولات التهرب الجمركي، وصولًا إلى محاولات إدخال المخدرات ومعدات غير مشروعة إلى داخل البلاد، وكذلك محاولات نهب الآثار المصرية بتهريبها إلى الخارج. وفى هذا السياق، أحبطة الأجهزة الأمنية محاولة تهريب 4 أجهزة تنقيب عن الذهب إلى داخل البلاد، وذلك وسط أغراض راكب مصري قادم على رحلة جوية من إحدى الدول العربية.
جثة طفل

مصرع 3 أطفال في حوادث غرق ولدغ عقرب بسوهاج

لقى ثلاثة أطفال أعمارهم 4 و6 و10 سنوات، مصرعهم فى حوادث متفرقة بمحافظة سوهاج، فى الحادث الأول تبلغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "هاجر .ا.ب.ق" 6 سنوات وتقيم بشارع العقيد دائرة المركز" جثة هامدة " إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث، وفى الواقعة الثانية تلقى مركز شرطة جرجا إخطارا من مستشفى سوهاج العام بوصول الطفل "بدر.ح.س.ا" 8 سنوات ويقيم بناحية بيت داوود دائرة المركز "جثة هامدة" بداعي لدغ عقرب، وفى واقعة ثالثة غرق طفل فى ترعة بمركز البلينا.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«فض رابعة وسحب أوسمة مرسي» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتصدرها فى سياق جرائم الإرهاب، نظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ يواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في تصادم سيارة وأتوبيس بأسوان

وقع حادث تصادم الليلة بين سيارة وأوتوبيس على طريق أبوسمبل الدولى جنوب أسوان، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وأتوبيس نقل، على طريق أسوان أبوسمبل الدولى، بالقرب من الكيلو 80. وبانتقال القيادات الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم.
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المخدرة

ضبط شحنة مخدرات «حشيش وأفيون» بنفق الشهيد أحمد حمدي

ألقت قوات الأمن المعينة بالخدمة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي، التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، القبض على سائق سيارة نقل وبرفقته 3 سيدات، أثناء عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وذلك بعد أن أسفر تفتيش السيارة عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات تضمنت 923 طربة من مخدر الحشيش وزنت نحو 92.300 كيلو جرام، و7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت نحو 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وبالمناقشة الأولية للسائق أقر بعلمه وتهريبه للمواد المخدرة بقصد الاتجار.
كمين-شرطه-في-سيناء

القبض على 67 عنصرا إجراميا في حملة بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملات موسعة، استهدفت بؤرا إجرامية يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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