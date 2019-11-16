أياكس يمدد عقد فان در سار حتى عام 2023

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

إدوين فان دير سار

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، تمديد عقد رئيسه التنفيذي حارس مرماه السابق إدوين فان دير سار حتى عام 2023، بعد أشهر من بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. ومنذ انضمام إدوين فان دير سار إلى أياكس بمهام إدارية، توج النادي بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات وكأس هولندا مرة واحدة، كما بلغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حيث خسر أمام فريق توتنهام الإنجليزي بصعوبة (1-صفر ذهابا، 2-3 إيابا)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997.

وجاء في بيان صادر عن النادي الهولندي العريق المتوج بطلا لأوروبا أربع مرات: "مجلس إدارة أياكس ينوي تمديد عقد إدوين فان دير سار حتى الجمعية العامة المقبلة لمجلس الإدارة في نوفمبر 2023". وكتب فان دير سار الذي توج مع أياكس بطلا لأوروبا عام 1995 قبل أن يدافع عن ألوان أندية يوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر

وجاء في بيان صادر عن النادي الهولندي العريق المتوج بطلا لأوروبا أربع مرات: "مجلس إدارة أياكس ينوي تمديد عقد إدوين فان دير سار حتى الجمعية العامة المقبلة لمجلس الإدارة في نوفمبر 2023".



وكتب فان دير سار الذي توج مع أياكس بطلا لأوروبا عام 1995 قبل أن يدافع عن ألوان أندية يوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، عبر حسابه على تويتر: "سعيد لتمديد عقدي مع هذا النادي الرائع، ومررنا بأوقات صعبة لكن الأوقات الجيدة عادت وبالطبع نريد المزيد في المستقبل".



ووضع فان دير سار حدا لمسيرته في الملاعب عام 2011 بعدما خاض 130 مباراة دولية مع منتخب بلاده (الثاني من حيث عدد المباريات بعد ويسلي شنايدر بـ134)، ودافع عن ألوان أياكس من 1991 إلى 1998، وفي 2012، عيّن مديرا للتسويق في أياكس ورقّي إلى منصب الرئيس التنفيذي عام 2016.

