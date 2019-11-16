رياضة

أياكس يمدد عقد فان در سار حتى عام 2023

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
إدوين فان دير سار
إدوين فان دير سار
أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، تمديد عقد رئيسه التنفيذي حارس مرماه السابق إدوين فان دير سار حتى عام 2023، بعد أشهر من بلوغ الفريق نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. ومنذ انضمام إدوين فان دير سار إلى أياكس بمهام إدارية، توج النادي بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات وكأس هولندا مرة واحدة، كما بلغ الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حيث خسر أمام فريق توتنهام الإنجليزي بصعوبة (1-صفر ذهابا، 2-3 إيابا)، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997.
وجاء في بيان صادر عن النادي الهولندي العريق المتوج بطلا لأوروبا أربع مرات: "مجلس إدارة أياكس ينوي تمديد عقد إدوين فان دير سار حتى الجمعية العامة المقبلة لمجلس الإدارة في نوفمبر 2023". وكتب فان دير سار الذي توج مع أياكس بطلا لأوروبا عام 1995 قبل أن يدافع عن ألوان أندية يوفنتوس الإيطالي وفولهام ومانشستر
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On_Sport

رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020. وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.
شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
أليكسيس -سانشيز‎

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
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تشيلسي - أياكس

تين هاج: التحكيم حرم أياكس من الفوز على تشيلسي

أكد إيريك تين هاج، مدرب أياكس أمستردام، أن القرارات التحكيمية تسببت في حرمان فريقه أمس من التغلب على تشيلسي، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكان أياكس متقدما (4-2) قبل عشرين دقيقة من نهاية المواجهة لكن الحكم جيانلوكا روكي أشهر إنذارين، ليطرد دالي بليند بسبب ارتكاب مخالفة، وزميله جويل فيلتمان بسبب لمسة يد، أسفرت عن ركلة جزاء ونفذها جورجينيو بنجاح، وأدرك ريس جيمس لاعب تشيلسي البديل التعادل، ليحرم أياكس من فوز جديد خارج أرضه.
لامبارد‎ (2)

الذهول يسيطر على لامبارد بعد ملحمة أياكس

يرى فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي، أن مباراة فريقه أمس مع أياكس أمستردام التي انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، توجد بين أعظم مبارياته في تاريخه مع تشيلسي، وقال لامبارد، الهداف التاريخي لتشيلسي والفائز بدوري أبطال أوروبا 2012، للصحفيين عقب المباراة ضمن منافسات المجموعة الثامنة "اليوم كانت مواجهة مجنونة، لا أعتقد أنه يوجد الكثير من المباريات، التي يمكن مقارنتها بهذه المباراة خلال فترة لعبي".
إيريك-تين-هاج

إيريك تين هاج يحبط مساعي بايرن ميونيخ

ارتبط اسم إيريك تين هاج، مدرب أياكس، بتدريب بايرن ميونيخ، بعد إقالة العملاق البافاري لمدربه نيكو كوفاتش هذا الأسبوع، ورد تين هاج على هذا الأمر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا: «لدي علاقة جيدة مع لاعبي فريقي، وبإمكاني التأكيد على بقائي مع أياكس هذا الموسم، بايرن نادٍ رائع، واستمتعت بالوقت الذي قضيته هناك، والنادي له مكانة خاصة في قلبي، لكني الآن في أياكس»، وسبق لتين هاج تدريب الفريق الرديف بنادي بايرن ميونخ بين عامي 2013 و2015، وهو ما جعله أقرب المرشحين لتولي المهمة في الفترة المقبلة.
ليفربول

دوري الأبطال.. ليفربول في نزهة وإنتر يصطدم بدورتموند

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد اليوم الثلاثاء، من خلال مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويستقبل ليفربول الإنجليزي نظيره جينك البلجيكي على ملعب الأنفيلد في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل جينك الترتيب برصيد نقطة واحدة، وضمن مباريات نفس المجموعة يستقبل نابولي الإيطالي نظيره سالزبورج النمساوي على ملعب سان باولو الساعة العاشرة مساء، ويحتل نابولي الصدارة برصيد 7 نقاط، مقابل 3 نقاط للفريق النمساوي في المركز الثالث.
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