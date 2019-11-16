مدافع برشلونة يقترب من الرحيل بسبب تجاهل فالفيردي

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

برشلونة

منافسة شرسة تشهدها قائمة برشلونة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في خط الدفاع، من أجل الحصول على فرصة المشاركة باستمرار، والوجود ضمن التشكيلة الأساسية للنادي. ويوجد في قلب دفاع الفريق العديد من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، والمخضرم الإسباني جيرارد بيكيه، بالإضافة إلى الفرنسي كليمنت لانجليت ومواطنه جان كلير توديبو. ولكن مع حدة المنافسة، فإن المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، لم يعتمد حتى الآن على توديبو، على الرغم من وجود نقص في دفاع الفريق خلال الفترة الماضية.

وتعاقدت إدارة برشلونة مع توديبو صاحب الـ 19 عامًا، من أجل تدعيم دفاع الفريق، ولكن لم يتم منحه فرصة المشاركة واللعب بشكل منتظم حتى يثبت جدارته، حيث شارك في مباراتين فقط واحدة أساسيا والأخرى بديلًا، بواقع 77 دقيقة، فقط. وأشار موقع «le10sport» الفرنسي إلى أن توديبو قد يغادر برشلونة قريبًا،

وتعاقدت إدارة برشلونة مع توديبو صاحب الـ 19 عامًا، من أجل تدعيم دفاع الفريق، ولكن لم يتم منحه فرصة المشاركة واللعب بشكل منتظم حتى يثبت جدارته، حيث شارك في مباراتين فقط واحدة أساسيا والأخرى بديلًا، بواقع 77 دقيقة، فقط.



وأشار موقع «le10sport» الفرنسي إلى أن توديبو قد يغادر برشلونة قريبًا، حيث أوضح أن اللاعب يبحث عن فريق يشارك فيه وقتًا أكبر، وأكد الموقع أن فريق باير ليفركوزن الألماني لديه اهتمام كبير بالتعاقد مع توديبو، من أجل تدعيم دفاعه خلال الفترة المقبلة.



وأكد الموقع أن اللاعب ليس في حسابات إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، موضحًا أنه يفضل تصعيد لاعب من فريق الشباب ببرشلونة، بدلا من الاعتماد على توديبو بشكل أساسي.

