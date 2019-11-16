رياضة

مدافع برشلونة يقترب من الرحيل بسبب تجاهل فالفيردي

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
برشلونة
برشلونة
منافسة شرسة تشهدها قائمة برشلونة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في خط الدفاع، من أجل الحصول على فرصة المشاركة باستمرار، والوجود ضمن التشكيلة الأساسية للنادي. ويوجد في قلب دفاع الفريق العديد من اللاعبين المميزين، وعلى رأسهم الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، والمخضرم الإسباني جيرارد بيكيه، بالإضافة إلى الفرنسي كليمنت لانجليت ومواطنه جان كلير توديبو. ولكن مع حدة المنافسة، فإن المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي، لم يعتمد حتى الآن على توديبو، على الرغم من وجود نقص في دفاع الفريق خلال الفترة الماضية.
وتعاقدت إدارة برشلونة مع توديبو صاحب الـ 19 عامًا، من أجل تدعيم دفاع الفريق، ولكن لم يتم منحه فرصة المشاركة واللعب بشكل منتظم حتى يثبت جدارته، حيث شارك في مباراتين فقط واحدة أساسيا والأخرى بديلًا، بواقع 77 دقيقة، فقط. وأشار موقع «le10sport» الفرنسي إلى أن توديبو قد يغادر برشلونة قريبًا،
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On_Sport

رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020. وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.
شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
أليكسيس -سانشيز‎

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
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انتر ميلان

اليونايتد يزاحم برشلونة على مدافع إنتر

يبدو أن الإصابات المتكررة التي يعاني منها المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ترهق برشلونة ومدربه إيرنيستو فالفيردي كثيرًا، وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة في الفترة الأخيرة يواصل البحث في السوق عن تعزيز الخط الدفاعي، في ظل إصابات أومتيتي وعدم رغبة إرنستو فالفيردي، المدير الفني، في الرهان على الشاب توديبو. وأضافت أن البلوجرانا لا يزال يضع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان، كأحد اللاعبين المرغوب في ضمهم، ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يواجه خطر خسارة الصفقة، بعد دخول مانشستر يونايتد على الخط.
نيمار‎ (1)

«فيفا» يمنح نيمار الضوء الأخضر للرحيل عن سان جيرمان

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لن يجد صعوبة في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، كما وجد من معاناة في الصيف الماضي للرحيل إلى أي من برشلونة أو ريال مدريد، وذلك بعدما أكد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الجمعة، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، يستطيع الرحيل عن حديقة الأمراء، مقابل 60 مليون يورو فقط، ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة بانتقالات اللاعبين، قد تساعد نيمار على الرحيل من باريس سان جيرمان.
ماتيو اليماني

برشلونة يبحث التعاقد مع مدير رياضي جديد

يبحث نادي برشلونة الإسبانى التعاقد مع ماتيو أليماني، المدير الرياضي لفالنسيا، وذلك بحسب "راديو كتالونيا" وكشفت الإذاعة فى تقرير لها أن أليماني اقترب من الرحيل عن صفوف الميستايا نتيجة خلافات مع مالك الخفافيش بيتر ليم، في أعقاب إقالة المدرب مارسيلينو جارسيا تورال. وذكر أن ليم تدخل في أعمال المنظومة الرياضية بقيادة أليماني، وهو ما أجبر الأخير على الدخول في خلافات شخصية معه؛ ما يهدد منصبه. وأشار التقرير إلى وجود عقبة أمام برشلونة في ضم أليماني بسبب وجود شرط جزائي في عقده يمنعه من الانضمام إلى نادٍ آخر في الدوري الإسباني.
كيليان-مبابي (1)

ريفالدو: مبابى وريث عرش رونالدو وميسي

تغنى الأسطورة البرازيلية ريفالدو بمستوى كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه عليه الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي ليرث عرش كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى وليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسبانى. وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "بلا شك، مبابي يمتلك إمكانيات كبيرة ومستوى متقدما يؤهله ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم فهو يلعب حاليا بشكل رائع ولديه مستقبل باهر". وأكمل ريفالدو: "مبابي يستطيع تطوير موهبته باللعب في الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي، الدوري الفرنسي أقل تنافسية من إسبانيا أو إنجلترا".
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