%4 زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب، قال فيه: "بلغ إجمالي الطلاب المقيدين 3.104 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018 - 2019 مقابل 2.985 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017 - 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4%"، مضيفا: "بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 72.9%، بالجامعات الخاصة 6.3%، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.2%، والأكاديميات 1.1%، وبالمعاهد المتنوعة 0.8%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 4.8%، خلال العام الدراسي 2018 - 2019".
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء: "بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر360.1 ألف طالب بنسبة 15.9%، يليها جامعة القاهرة بـ196.6 ألف طالب بنسبة 8.7% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي 2018 - 2019"، متابعا: "بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 23.7 ألف طالب
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء: "بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر360.1 ألف طالب بنسبة 15.9%، يليها جامعة القاهرة بـ196.6 ألف طالب بنسبة 8.7% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي 2018 - 2019"، متابعا: "بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 23.7 ألف طالب بنسبـة 12.1%، يليهـا جامعـة 6 أكتوبر بـ23.3 ألف طالـب بنسبة 12% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2018 - 2019".
وأعلن الاتحاد العالمي للطلاب، 17 نوفمبر، يوما عالميا يحتفل به الطلاب سنويا في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم، تخليدا لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه لكافة المعاهد ومؤسسات التعليم العالي، إثر مقتل طالب بمدينة براج عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقا.