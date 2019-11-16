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%4 زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب، قال فيه: "بلغ إجمالي الطلاب المقيدين 3.104 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018 - 2019 مقابل 2.985 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017 - 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4%"، مضيفا: "بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 72.9%، بالجامعات الخاصة 6.3%، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.2%، والأكاديميات 1.1%، وبالمعاهد المتنوعة 0.8%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 4.8%، خلال العام الدراسي 2018 - 2019".
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء: "بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر360.1 ألف طالب بنسبة 15.9%، يليها جامعة القاهرة بـ196.6 ألف طالب بنسبة 8.7% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي 2018 - 2019"، متابعا: "بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 23.7 ألف طالب
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محمد-سعفان

القوى العاملة: توفير 8254 وظيفة برواتب حتى 5500 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة وفرت 8 آلاف و254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5 آلاف و500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

خلال أيام.. افتتاح أول مراكز لتجميع البلازما بمصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إنه سيتم افتتاح أول مجموعة مراكز لتجميع البلازما فى مصر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمهيدا لإنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في 2020، جاء ذلك في كلمتها، خلال افتتاحها مؤتمر الأهرام الأول للدواء الذي تنظمه مؤسسة الأهرام برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبرئاسة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قرار وزاري لتنظيم سحب وتحليل المستحضرات الطبية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رقم 709 لسنة 2019، بشأن تنظيم الإجراءات المتبعة لسحب وتحليل عينات المستحضرات البيطرية والصيدلية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمطرات والمبيدات، حيث نظم القرار المتبع في شأن سحب العينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وفقا للقرارات الوزارية وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية واللجان الفنية المختصة.
غيوم-وأمطار-وتقلبات-في-حالة-الطقس-بالقليوبية (2)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (1)

إدراج 22 جامعة مصرية ضمن تصنيف «QS» العالمي

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن 22 جامعة مصرية تم إدراجها ضمن تصنيف "QS" العالمي 2020 للمنطقة العربية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة لتكون هناك زيادة في عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن التصنيف عن أعوام 2019 تضمن 20 جامعة، و2018 تضمن 17 جامعة، و2017 تضمن 15 جامعة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال تقرير تلقاه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، حول تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية.
روسيا-تخطط-لتقليص اعتمادها-على-الدولار

هل تنجو مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية؟

توقع صندوق النقد الدولي حدوث أزمة مالية واقتصادية عالمية خلال الفترة المقبلة، وذلك على غرار الأزمة المالية التي مر بها العالم خلال عام 2008، وخفض الصندوق توقعات النمو للاقتصاد العالمي للمرة الرابعة، منذ أكتوبر الماضي، لتصبح عند 3% هذا العام و3.4% العام المقبل/ من توقعات سابقة كانت عند 3.2% و3.5% على التوالي، لتصبح أرقام نمو عام 2019 هي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، مرجعا خفض توقعات النمو العالمي إلى التراجع «واسع النطاق جغرافيا» في التصنيع والتجارة العالمية، قائلا: ” إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا منسقا وانتعاشا غير مؤكد".
السيسي (5)

السيسي يوافق على اتفاق بين الحكومة و«فاو»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا، بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018 - 2022 والموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم الخميس. من ناحية أخرى، افتتح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم، الجلسة العامة الافتتاحية للقمة الروسية الإفريقية الأولى بمدينة سوتشى الروسية بمشاركة زعماء 43 دولة إفريقية.
مترو

روسيا: مهتمون بتطوير المترو والسكة الحديد في مصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية كيريل ليبا، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن الشركة مهتمة بالمشاركة في مناقصات لتوريد 250 عربة إلى مترو القاهرة، إذ أن الشركة تنتج معدات وعربات على مستوى أفضل من نظيراتها في العالم، وغالبا ما تتفوق في بعض النواحي، حتى نتمكن من تلبية أي طلب، منوها بأن الشركة يمكنها تزويد القاهرة بعربات مترو الأنفاق التي تلبي الاحتياجات المطلوبة قائلا: "نحن نتحدث عن 250 عربة سيتم استخدامها في الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة".
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