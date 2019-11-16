%4 زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب، قال فيه: "بلغ إجمالي الطلاب المقيدين 3.104 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018 - 2019 مقابل 2.985 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017 - 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4%"، مضيفا: "بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 72.9%، بالجامعات الخاصة 6.3%، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.2%، والأكاديميات 1.1%، وبالمعاهد المتنوعة 0.8%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 4.8%، خلال العام الدراسي 2018 - 2019".

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء: "بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر360.1 ألف طالب بنسبة 15.9%، يليها جامعة القاهرة بـ196.6 ألف طالب بنسبة 8.7% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهر خلال العام الدراسي 2018 - 2019"، متابعا: "بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 23.7 ألف طالب