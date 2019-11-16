قرار وزاري لتنظيم سحب وتحليل المستحضرات الطبية

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة - صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رقم 709 لسنة 2019، بشأن تنظيم الإجراءات المتبعة لسحب وتحليل عينات المستحضرات البيطرية والصيدلية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمطرات والمبيدات، حيث نظم القرار المتبع في شأن سحب العينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وفقا للقرارات الوزارية وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية واللجان الفنية المختصة.

ونص القرار أنه في حالة عدم صدور قرار بعدم المطابقة من الهيئة تسحب إدارة التفتيش عينات التحليل من أول 3 تشغيلات واردة بعد صدوره ولا يفرج عن أي تشغيلات إلا بعد صدور مطابقة واحدة على الأقل على الأ يتم تطبيق نظام السحب العشوائي مرة أخرى إلا بعد صدور قرار المطابقة.ونص القرار: "تتولى إدارة التفتيش وضع خطة