العقوبات تشعل أسعار الوقود والإيرانيون يدفعون الثمن

رفع أسعار الوقود في إيران جاء بعد تصريحات الرئيس حسن روحاني مؤخرا حول عدم وجود أموال لميزانية العام المقبل ولذلك فإنهم يعوضون هذا العجز من خلال هذا القرار

تحرير:وفاء بسيوني ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

رفع أسعار الوقود في إيران

شهدت إيران زيادات في أسعار الوقود وصلت في بعض الأنواع إلى 200% وزيادات أخرى بنسبة 50%، وأدى قرار للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، بهذه النسب الهائلة إلى غضب في العديد من المدن الإيرانية. وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب فى زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. ووفقا للقرار الصادر فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (نحو 36 سنتا) للتر الواحد بعدما كان 1000 تومان فقط (أي نحو 12 سنتا).

كما سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان للتر. وغداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، شهدت مدينة سيرجان وسط البلاد تظاهرات ضخمة حيث هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم. كما جرت احتجاجات متفرقة