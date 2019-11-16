العقوبات تشعل أسعار الوقود والإيرانيون يدفعون الثمن

رفع أسعار الوقود في إيران جاء بعد تصريحات الرئيس حسن روحاني مؤخرا حول عدم وجود أموال لميزانية العام المقبل ولذلك فإنهم يعوضون هذا العجز من خلال هذا القرار
شهدت إيران زيادات في أسعار الوقود وصلت في بعض الأنواع إلى 200% وزيادات أخرى بنسبة 50%، وأدى قرار للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، بهذه النسب الهائلة إلى غضب في العديد من المدن الإيرانية.
وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب فى زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب.
ووفقا للقرار الصادر فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (نحو 36 سنتا) للتر الواحد بعدما كان 1000 تومان فقط (أي نحو 12 سنتا).
كما سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان للتر.
وغداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، شهدت مدينة سيرجان وسط البلاد تظاهرات ضخمة حيث هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم.
كما جرت احتجاجات متفرقة
كما سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان للتر.
وغداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، شهدت مدينة سيرجان وسط البلاد تظاهرات ضخمة حيث هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم.
كما جرت احتجاجات متفرقة مدن بينها مشهد وبيرجند والأهواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.
قتيل واعتقالات
وأفاد ناشطون مساء الجمعة، سقوط قتيل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الأمن الإيراني في مدينة سيرجان، التي بادرت بإطلاق النار بشكل عشوائي على المحتجين، بينما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات.
وبعد يوم دام، تجددت الاحتجاجات في إيران اليوم السبت، على رفع أسعار الوقود، بعد يوم شهد مظاهرات حاشدة في العاصمة طهران وعدة مدن أخرى.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن عدة مدن إيرانية شهدت تجدد الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود بنحو 3 أضعاف ما كانت عليه.
وذكرت "إرنا"، السبت، أن مدينة سيرجان، وسط إيران، تشهد مظاهرات كبيرة، مشيرة إلى أن أشخاصا هاجموا "مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه".
وتداول مستخدمو مواقع التواصل في إيران العديد من الصور والمقاطع التي تظهر مئات المواطنين وهم يقفون في طوابير طويلة في المحطات، بينما تنتشر أعداد كبيرة من قوات الأمن ووحدات مكافحة الشغب قرب المحطات، وفقا لـ"العربية نت".
تحمل العقوبات
وفي حين تقول الحكومة إنه سيتم استخدام أموال الزيادة لمساندة ملايين الفقراء في البلاد، أرجع الإيرانيون هذه الزيادة إلى أنه نتيجة مباشرة للعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني، قائلين "إنهم يريدون أخذ المال من جيوب الناس ليتمكنوا من إدارة البلاد لأنهم لديهم عجز في الميزانية".
وربط إيرانيون بين قرار رفع الأسعار وتصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني حول عدم وجود أموال لميزانية العام المقبل ولذلك فإنهم يعوضون هذا العجز من خلال هذا القرار، بحسب ما نقلت "الحدث".
وأشاروا إلى أنه ما يبدو أن هذه الخطوة جاءت بمثابة تطبيق مباشر لدعوة الرئيس روحاني، الثلاثاء الماضي، إلى زيادة الضرائب على الشركات والمواطنين، لتعويض العجز الناجم عن حظر صادرات النفط الإيراني.
وبررت الحكومة الإيرانية قرار رفع أسعار البنزين وتقنين توزيعه، بحاجتها لسيولة نقدية لتغطية الاحتياجات العاجلة لـ18 مليون أسرة فقيرة، وتأمين المساعدات المستمرة لأكثر من 60 مليون إيراني.
وقدم التعديل على أنه إجراء ستوزع أرباحه على العائلات التي تواجه صعوبات، في بلد نفطي يفترض أن يواجه اقتصاده الذي تخنقه عقوبات أمريكية، انكماشا نسبته 9%.
ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز نحو 200 دولار، لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت منذ بدء العقوبات. وما زالت بارتفاع مستمر.
ويحدد مركز أرباب العمل الإيراني، متوسط راتب الموظفين بـ 220 دولارا شهريا حيث لا يكفي للعيش 8 أيام وهذا ما أجبر العمال أن يبحثوا عن أعمال إضافية لتأمين معيشتهم.
ويرى خبراء أنه يتوقع أن يخلق ارتفاع أسعار البنزين، معضلة جديدة لسيارات الأجرة، إذ لا يتناسب هذا الارتفاع مع أجور سائقي التاكسي المنخفضة، وسيعمدون بالتالي إلى رفع الأجرة، كما حدث في مرات سابقة.
وأثار قرار زيادة الأسعار على الفور انقسامات خصوصا على شبكات التواصل الاجتماع وفي صفوف الطبقة السياسية التي تنتقد خصوصا توقيت الإجراء قبل أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في فبراير المقبل.