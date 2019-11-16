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العقوبات تشعل أسعار الوقود والإيرانيون يدفعون الثمن

رفع أسعار الوقود في إيران جاء بعد تصريحات الرئيس حسن روحاني مؤخرا حول عدم وجود أموال لميزانية العام المقبل ولذلك فإنهم يعوضون هذا العجز من خلال هذا القرار
تحرير:وفاء بسيوني ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
رفع أسعار الوقود في إيران
رفع أسعار الوقود في إيران
شهدت إيران زيادات في أسعار الوقود وصلت في بعض الأنواع إلى 200% وزيادات أخرى بنسبة 50%، وأدى قرار للحكومة الإيرانية برفع أسعار الوقود، بهذه النسب الهائلة إلى غضب في العديد من المدن الإيرانية. وبدأت إيران أمس الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة أو أكثر، في خطوة جديدة تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي تسبب فى زيادة استهلاك الوقود وتفشي عمليات التهريب. ووفقا للقرار الصادر فقد أصبح سعر لتر البنزين 3 آلاف تومان (نحو 36 سنتا) للتر الواحد بعدما كان 1000 تومان فقط (أي نحو 12 سنتا).
كما سيكون هناك بنزين مقنن بشكل محدود لأصحاب سيارات الأجرة والسيارات الشخصية بسعر 1500 تومان للتر. وغداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، شهدت مدينة سيرجان وسط البلاد تظاهرات ضخمة حيث هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه، لكن الشرطة تدخلت لمنعهم. كما جرت احتجاجات متفرقة
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رئيس بوليفيا إيفو موراليس

مقتل 5 مؤيدين للرئيس البوليفي السابق في اشتباكات مع الشرطة

?قتل 5 مزارعين من مؤيدي الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، خلال اشتباكات مع الشرطة والجيش بالقرب من منطقة كوتشابامبا. وذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم السبت أن السلطات البوليفية أشارت إلى اعتقال مئات الأشخاص جراء أعمال عنف. واندلعت تلك الحوادث في ضاحية كوتشابامبا، حيث اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا مع الشرطة، وكان المتظاهرون يحاولون الوصول إلى وسط المدينة، للاحتجاج على الحكومة الجديدة للرئيسة المؤقتة جانين أنييز. وأعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.
مظاهرات-فنزويلا (7)

فنزويلا: مسلحون يقتحمون مقر حزب جوايدو في كاراكاس

قال المعارض الفنزويلي خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا انتقاليا لفنزويلا إن مسلحين ملثمين هاجموا مقر حزبه في العاصمة كاراكاس ، عشية تظاهرة ينظمها الأخير ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وأفاد شهود عيان، وفقا لما ذكرته قناة فرانس 24 الاخبارية اليوم السبت، أن الرجال الذين ارتدوا ملابس سوداء وكانوا يحملون مسدّسات وبنادق اقتحموا مقر حزب الإرادة الشعبية وأخذوا أجهزة كمبيوتر وكاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصة بها ، بالاضافة إلى هوّيات نحو 30 شخصا كانوا موجودين هناك.
تركيا (2)

رغم تحذير أوروبا.. تركيا تبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أكدت تركيا الجمعة، أن سفينة "الفاتح"، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة مؤخرا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن سفينة "الفاتح" للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. يشار إلى أن هناك سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هي السفينة "ياوز". ويأتي هذا التصعيد التركي عقب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.
الليرة-التركية (4)

تفاقم العجز في الميزانية التركية.. وارتفاع بمعدل البطالة

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية التركية، الجمعة، وصول عجز ميزانية البلاد إلى 2.58 مليار دولار، خلال أكتوبر الماضي، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت الوزارة، إن العجز الأولي الذي يستثني مدفوعات فوائد الدين، بلغ 8.1 مليار ليرة، وسط مخاوف اقتصادية في البلاد. وبلغ عجز الميزانية 100.7 مليار ليرة، في الأشهر العشرة الأولى من العام، بحسب الأرقام، مقارنة مع 62.1 مليار ليرة، في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت "رويترز". وفي برنامجها الاقتصادي الممتد لثلاث سنوات، تقدر أنقرة العجز بنحو 125 مليار ليرة في 2019 بأكمله.
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إيران

مظاهرات فى إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود 50%

اندلعت اليوم السبت المظاهرات فى عدة مدن إيرانية احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 50%، حيث أدى ترك المواطنين لسياراتهم إلى حدوث تكدس مروري، فيما حاول آخرون مهاجمة مستودع للوقود. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة أنهت تظاهرات شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين هجروا سياراتهم في مدينة "مشهد" ثان أكبر المدن بالبلاد، فيما شهدت قرية "سرجان"، التي تبعد بـ 800 كيلو متر عن جنوب شرق العاصمة "طهران"، أعمال عنف حيث قالت وسائل إعلامية محلية "إن المتظاهرين حاولوا إضرام النيران في مستوع وقود، لكن الشرطة تمكنت من إيقافهم"، إلا أن مقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت اشتعال النيران به.
مفاعل نووي إيراني

إيران تعلن تشغيل 1044 جهازا للطرد المركزي في مفاعل «فوردو»

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم السبت، تشغيل 1044 من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في مفاعل فوردو، لافتة إلى أن محققي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون موقع المفاعل غدا الأحد. ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي قوله - خلال مؤتمر صحفي: "شغلنا 1044 جهازا للطرد المركزي المتطور في مفاعل فوردو، وسنوسع إنتاج الطاقة في مجمع فوردو خلال الأسابيع المقبلة.. وسوف يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد من عينات من اليوارنيوم المخصب في مفاعل فرودو".
بوتين (1)

روسيا: سياسة أمريكا لمواجهة إيران مدمرة وقصيرة النظر

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، المسار الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة إيران، بالمدمر وقصير النظر. وقالت زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الجمعة: إن هذا المسار الأمريكي مدمر وقصير النظر، فبدون مشاركة طهران من المستحيل إنشاء بنية أمنية إقليمية صلبة في الشرق الأوسط وإحلال الاستقرار في سوريا والعراق وأفغانستان . وأضافت: أن تخفيض طهران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني ما كان له أن يحدث لولا توقف الولايات المتحدة عن تقويض الاتفاق النووي".
قتلى ومصابين ومفقودين بالمئات جراء زلزال عنيف بللمكسيك-2

مقتل وإصابة 125 شخصًا جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 120 آخرون جراء زلزال ضرب شمال غربي إيران. وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، ويقع مركزها على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالي 120 كم جنوب شرقي مدينة تبريز، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية تلتها 5 هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4 و4.8 في منطقة تركمانتشاي.
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