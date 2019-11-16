رياضة

رومينيجه يتحدث عن مصير مدرب بايرن ميونخ

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
كارل هاينز رومينيجه
كارل هاينز رومينيجه
أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن المدرب المؤقت للفريق البافاري هانزي فليك سيبقى في منصبه حتى عيد الميلاد وربما أبعد من ذلك. وكان هانزي فليك صاحب الـ54 عامًا، قد تسلم تدريب بايرن ميونخ مؤقتا خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، المقال من منصبه في 3 نوفمبر الحالي بانتظار تعيين مدرب رسمي للفريق، حيث قال كارل هاينز رومينيجه، أمام الجمعية العمومية السنوية للنادي البافاري: "أقولها باقتناع تام، لدينا الثقة بهانزي فليك".
وخاض بايرن ميونش بإشراف فليك مباراتين حتى الآن ففاز على أولمبياكوس اليوناني 2-0 في دوري أبطال أوروبا ليحجز بطاقته إلى الدور الثاني، وعلى بروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الدوري الألماني. وطرحت وسائل الإعلام الألمانية أسماء عدة لتولي الإدارة الفنية لبايرن بعد كوفاتش، أبرزها الإيطالي ماسيميليانو أليجري
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On_Sport

رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020. وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.
شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
أليكسيس -سانشيز‎

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
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فينجر

فيفا يعيّن فينجر رئيسا لتطوير كرة القدم العالمية

عُيّن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي، كرئيس جديد للجنة تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ"فيفا". وسيكون أرسين فينجر، البالغ من العمر 70 عامًا، والذي كان مرتبطًا بمنصب المدير الفني الشاغر في نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال الأسبوعين الماضيين، مسؤولا عن "الإشراف والقيادة على نمو وتطور هذه الرياضة لكل من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم"، كما أن مدرب آرسنال السابق سيكون "السلطة الرائدة في المسائل الفنية".
كوتينيو

توتنهام يجدد اهتمامه بضم فيليب كوتينيو

يبحث توتنهام عن تدعيم صفوفه بقوة في الفترة المقبلة، في ظل البداية الضعيفة للسبيرز للموسم سواء محليّا وأوروبيّا، وكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي توتنهام عاد لمطاردة البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار حاليّا إلى بايرن ميونخ، وانتقل كوتينيو إلى بايرن ميونخ لمدة موسم واحد مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود بند في عقد اللاعب يسمح للبافاري بشرائه في الصيف مقابل 120 مليون يورو، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو كان على أعتاب الانتقال إلى صفوف توتنهام خلال الصيف الماضي، لكن النادي اللندني تراجع في اللحظات الأخيرة.
مانويل-نوير (3)

خليفة نوير.. بايرن يستهدف التعاقد مع حارس أرسنال

يبدو أن إدارة بايرن ميونيخ ترغب في التحرك من أجل تأمين مستقبل حراسة المرمى في الفريق، وإيجاد البديل المناسب للحارس الدولي مانويل نوير، كي يخلفه في حراسة عرين العملاق البافاري في المستقبل القريب، ويسعى مسؤولو بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع أحد نجوم أرسنال كخيار إستراتيجي، للحفاظ على جودة الفريق في المستقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن بيرند لينو هو الهدف الأول لدى إدارة بايرن ميونيخ، وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي بايرن يشعرون بالقلق بسبب إصابات نوير صاحب الـ33 عامًا، بالإضافة إلى تراجع مستواه في بعض الفترات.
نيكو-كوفاتش (3)

تكهنات بشأن خليفة كوفاتش في بايرن ميونيخ

أطاح بايرن ميونيخ أمس الأحد، بمدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش بسبب ضعف نتائج العملاق البافاري، وكان آخرها السقوط المدوي أمام إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، لتتزايد التكهنات في الوقت الحالي بشأن هوية المدرب الذي سيخلف كوفاتش على رأس القيادة الفنية للبايرن، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن مسؤولي بايرن بدؤوا اتصالاتهم من أجل البحث عن مدرب جديد للفريق البافاري، يخلف كوفاتش بعد رحيله.
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