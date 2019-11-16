رومينيجه يتحدث عن مصير مدرب بايرن ميونخ

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

كارل هاينز رومينيجه

أكد كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن المدرب المؤقت للفريق البافاري هانزي فليك سيبقى في منصبه حتى عيد الميلاد وربما أبعد من ذلك. وكان هانزي فليك صاحب الـ54 عامًا، قد تسلم تدريب بايرن ميونخ مؤقتا خلفا للكرواتي نيكو كوفاتش، المقال من منصبه في 3 نوفمبر الحالي بانتظار تعيين مدرب رسمي للفريق، حيث قال كارل هاينز رومينيجه، أمام الجمعية العمومية السنوية للنادي البافاري: "أقولها باقتناع تام، لدينا الثقة بهانزي فليك".

وخاض بايرن ميونش بإشراف فليك مباراتين حتى الآن ففاز على أولمبياكوس اليوناني 2-0 في دوري أبطال أوروبا ليحجز بطاقته إلى الدور الثاني، وعلى بروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الدوري الألماني. وطرحت وسائل الإعلام الألمانية أسماء عدة لتولي الإدارة الفنية لبايرن بعد كوفاتش، أبرزها الإيطالي ماسيميليانو أليجري

وخاض بايرن ميونش بإشراف فليك مباراتين حتى الآن ففاز على أولمبياكوس اليوناني 2-0 في دوري أبطال أوروبا ليحجز بطاقته إلى الدور الثاني، وعلى بروسيا دورتموند برباعية نظيفة في الدوري الألماني.



وطرحت وسائل الإعلام الألمانية أسماء عدة لتولي الإدارة الفنية لبايرن بعد كوفاتش، أبرزها الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدرب السابق ليوفنتوس، والبرتغالي جوزيه مورينيو المدرب السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي.



وأبدى آخرون طرحت أسماؤهم، عدم اهتمامهم بالمنصب على الأقل في المدى المنظور، كالألماني توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، والهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام.

