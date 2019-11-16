خلال أيام.. افتتاح أول مراكز لتجميع البلازما بمصر

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إنه سيتم افتتاح أول مجموعة مراكز لتجميع البلازما فى مصر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمهيدا لإنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في 2020، جاء ذلك في كلمتها، خلال افتتاحها مؤتمر الأهرام الأول للدواء الذي تنظمه مؤسسة الأهرام برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبرئاسة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

كما حضر المؤتمر وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،