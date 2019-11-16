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خلال أيام.. افتتاح أول مراكز لتجميع البلازما بمصر

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان - صورة أرشيفية
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، إنه سيتم افتتاح أول مجموعة مراكز لتجميع البلازما فى مصر خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تمهيدا لإنشاء مصنع لتصنيع مشتقات البلازما في 2020، جاء ذلك في كلمتها، خلال افتتاحها مؤتمر الأهرام الأول للدواء الذي تنظمه مؤسسة الأهرام برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وبرئاسة عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وحضور وزراء التعليم العالى والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.
كما حضر المؤتمر وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،
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محمد-سعفان

القوى العاملة: توفير 8254 وظيفة برواتب حتى 5500 جنيه

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة وفرت 8 آلاف و254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5 آلاف و500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قرار وزاري لتنظيم سحب وتحليل المستحضرات الطبية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رقم 709 لسنة 2019، بشأن تنظيم الإجراءات المتبعة لسحب وتحليل عينات المستحضرات البيطرية والصيدلية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمطرات والمبيدات، حيث نظم القرار المتبع في شأن سحب العينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وفقا للقرارات الوزارية وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية واللجان الفنية المختصة.
جامعة-القاهرة

%4 زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بيانا صحفيا، بمناسبـة اليوم العالمي للطلاب، قال فيه: "بلغ إجمالي الطلاب المقيدين 3.104 مليون طالب خلال العام الدراسي 2018 - 2019 مقابل 2.985 مليون طالب خلال العام الدراسي 2017 - 2018 بزيادة بلغت نسبتها 4%"، مضيفا: "بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهر 72.9%، بالجامعات الخاصة 6.3%، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 14.2%، والأكاديميات 1.1%، وبالمعاهد المتنوعة 0.8%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 4.8%، خلال العام الدراسي 2018 - 2019".
غيوم-وأمطار-وتقلبات-في-حالة-الطقس-بالقليوبية (2)

شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا مائل للبرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

قرار وزاري لتنظيم سحب وتحليل المستحضرات الطبية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، رقم 709 لسنة 2019، بشأن تنظيم الإجراءات المتبعة لسحب وتحليل عينات المستحضرات البيطرية والصيدلية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمطرات والمبيدات، حيث نظم القرار المتبع في شأن سحب العينات للتحليل بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وفقا للقرارات الوزارية وكذلك القرارات الصادرة من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية واللجان الفنية المختصة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الرقابة صارمة.. الصحة تنفي استيراد دم ملوث بـ«الإيدز»

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة الادعاءات الواردة بفيديو تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استيراد مصر وحدات دم ملوثة بفيروس فقدان المناعة المكتسبة «الإيدز» من إحدى الدول الأجنبية، موضحه أن دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته يخضع لرقابة صارمة، ويمر بإجراءات وقائية من قبل وزارة الصحة والسكان، وفقا للمعاير العالمية في هذا الشأن، مضيفة أنه يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو مشتقاته مستوردة كانت أو واردة كهدية إلا بعد أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الصحة بالتأكد من سلبيتها لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي ومرض «الإيدز».
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى» بصالونات التجميل

أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إطلاق مبادرة «الحد من انتشار العدوى»، للقضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل والنوادي الصحية تحت شعار «احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية»، إذ قالت الوزيرة في بيان اليوم الثلاثاء: «إن هذه المبادرة هي استكمال لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس (سي) والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار (100 مليون صحة)».
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ضبط 21 ألف قرص أدوية مخدرة ومهربة في الشرقية

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحى مدير عام إدارة الصيدلة، بالتنسيق مع شرطة مباحث القرين، حملة مفاجئة مشتركة للتفتيش علي الصيدليات العامة بمدينة القرين والتحقق من مدي إلتزامها بالقوانين، بناءا على توجيهات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار خطة وزارة الصحة لإحكام الرقابة على سوق الدواء وضبط الأماكن غير المرخصة التي تقوم بالإتجار في الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية المخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
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