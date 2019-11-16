البدري يسعى لتغييرات جذرية في المنتخب أمام جزر القمر

تحرير:أحمد بركات ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

حسام البدري

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، لإجراء تعديل في طريقة لعب وتشكيل الفراعنة أمام جزر القمر، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وعلمت «التحرير» أن النية لدى البدري تتجه للعب بطريقة (4/3/3) بدلًا من (4/2/3/1)، ويفاضل مدرب المنتخب بين الدفع بمحمد النني أساسيا بجوار طارق حامد وعمرو السولية، أو إشراك محمد مجدي قفشة كلاعب ارتكاز مساند (مركز 8) وليس مركز 10 كصانع ألعاب.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على إراحة بعض اللاعبين في لقاء جزر القمر، وهما الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة، مع الاستمرار في الاعتماد على محمود عبد المنعم (كهربا) أساسيا في خط الهجوم مع محمود تريزيجيه في الجناح الأيسر، مع احتمالية الدفع بأحمد السيد زيزو في مركز الجناح الأيمن للاستفادة من التزامه الدفاعية

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على إراحة بعض اللاعبين في لقاء جزر القمر، وهما الثنائي محمود علاء وعبد الله جمعة، مع الاستمرار في الاعتماد على محمود عبد المنعم (كهربا) أساسيا في خط الهجوم مع محمود تريزيجيه في الجناح الأيسر، مع احتمالية الدفع بأحمد السيد زيزو في مركز الجناح الأيمن للاستفادة من التزامه الدفاعية ولتجنب إجهاد حسين الشحات خاصة أنه عائد من الإصابة، وشارك في لقاء كينيا بالكامل.



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات الإفريقية، بالتعادل ضد ضيفه كينيا بنتيجة (1-1) في الجولة الأولى، التي أقيمت مساء اليوم الخميس الماضي، على ملعب الجيش ببرج العرب، وسجل محمود كهربا هدف التقدم، وأدرك مايكل أولونجا هدف التعادل للضيوف، ليحصد الفراعنة أول نقطة في مشوار التصفيات.

