مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

أليكسيس سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيرحب بأي عروض مقدمة من أندية أخرى بشأن أليكسيس سانشيز، من أجل التخلص من راتبه الأسبوعي المرتفع، بجانب تمويل صفقة هالاند. ويسعى المان يونايتد إلى استعارة هالاند في الشتاء، رغم أن اللاعب ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول

وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيرحب بأي عروض مقدمة من أندية أخرى بشأن أليكسيس سانشيز، من أجل التخلص من راتبه الأسبوعي المرتفع، بجانب تمويل صفقة هالاند.



ويسعى المان يونايتد إلى استعارة هالاند في الشتاء، رغم أن اللاعب ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول ونابولي.



وشارك سانشيز مع إنتر الإيطالي هذا الموسم في 4 مباريات بجميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا.



كما شارك سانشيز مع مانشستر يونايتد في 45 مباراة بجميع المسابقات، لم يسجل خلالها سوى 5 أهداف.



يذكر أن سانشيز سبق وأن صرح بعدم ندمه على الانتقال إلى مانشستر يونايتد، على الرغم من مسيرته الضعيفة مع الشياطين الحمر، حيث تمنى المشاركة في عدد أكبر من المباريات لإظهار قدراته.