رياضة

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيرحب بأي عروض مقدمة من أندية أخرى بشأن أليكسيس سانشيز، من أجل التخلص من راتبه الأسبوعي المرتفع، بجانب تمويل صفقة هالاند. ويسعى المان يونايتد إلى استعارة هالاند في الشتاء، رغم أن اللاعب ارتبط بالانتقال لأكثر من فريق مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونخ وليفربول
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On_Sport

رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020. وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.
شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
حسام-البدري- محمد-بركات

البدري يسعى لتغييرات جذرية في المنتخب أمام جزر القمر

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، لإجراء تعديل في طريقة لعب وتشكيل الفراعنة أمام جزر القمر، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وعلمت «التحرير» أن النية لدى البدري تتجه للعب بطريقة (4/3/3) بدلًا من (4/2/3/1)، ويفاضل مدرب المنتخب بين الدفع بمحمد النني أساسيا بجوار طارق حامد وعمرو السولية، أو إشراك محمد مجدي قفشة كلاعب ارتكاز مساند (مركز 8) وليس مركز 10 كصانع ألعاب.
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كريس-سمولينج (2)

إدارة روما تبدأ خطوات ضم سمولينج نهائيًّا

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي فى اتخاذ أولى خطواتها للتعاقد مع كريس سمولينج، مدافع الذئاب بشكل نهائي من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وكشفت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" فى تقرير لها، أن سمولينج أقنع نادي روما بأدائه الدفاعي المذهل، خاصة بعدما تألق في مباراة الفريق الأخيرة أمام أودينيزي، وسجل هدفًا وخرج بشباك نظيفة. وكان سمولينج قد انتقل إلى صفوف النادى الإيطالى على سبيل الإعارة، قادمًا من اليونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك لمدة موسم واحد.
مورينيو

حلم مورينيو يجذبه للعودة إلى الدوري الإنجليزي

غابت شمس جوزيه مورينيو عن مهمة التدريب منذ قرابة العام، وذلك بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بعد الخسارة بنتيجة 3-1 أمام ليفربول، ومنذ ذلك الحين لم يتولَّ تدريب أي فريق، على الرغم من العروض التي أتت له من الدوري الصيني والدوري الفرنسي، وآخرها نادي ليون، إلا أن البرتغالي رفض كل تلك العروض مفضلا العمل في مجال التحليل في القنوات الفضائية، لكنه لا يزال يحلم بالتدريب من جديد في الدوري الإنجليزي؛ لتحقيق إنجاز خاص به.
فرانك-لامبارد (2)

لامبارد منزعج من ملاحقة الانتقادات له

أشار فرانك لامبارد إلى أهمية زرعه للثقة في نفوس لاعبيه الشباب، بعد الهزيمة الكبيرة التي تكبدها تشيلسي في المباراة الأولى من الدوري الإنجليزي بالخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، ويستقبل تشيلسي، اليوم الأربعاء، نظيره اليونايتد من جديد، ولكن في دور الـ16 من كأس الرابطة، وقال لامبارد للصحفيين قبل أن يعود للعب في أولد ترافورد في كأس رابطة الأندية المحترفة: "أنا أمزح قليلا، لكن هنا الكثير من الضجيج، سواء فزت أو خسرت أو تعادلت، بغض النظر عن اختياري لأي 11 لاعبا".
كلوب (3)

كلوب يتلقى صدمة جديدة قبل موقعة مانشستر سيتي

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي، ضربة موجعة قد تتسبب له في أزمة دفاعية، خلال الفترة المهمة المقبلة من الموسم، وذلك بعد تفاقم إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب، الذي أصيب في ركبته، خلال مواجهة شيفيلد، وغاب على أثرها عن مواجهتي سالزبورج وليستر سيتي، ثم شارك ضد مانشستر يونايتد، وغاب مرة أخرى أمام جينك بدوري الأبطال وتوتنهام بالدوري الإنجليزي. وبحسب صحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية، فإن ماتيب قد يغيب لمدة 6 أسابيع بسبب الإصابة، وحال تأكد الأمر فسوف يغيب عن 10 مباريات، تشمل لقاء القمة ضد مانشستر سيتي، وباقي مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال.
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