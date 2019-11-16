مصر للطيران: طبقنا معايير الأمان على رحلة روما

تحرير:أميرة إبراهيم ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

مصر للطيران - صورة أرشيفية

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران أنها تضع سلامة الركاب على رأس الاعتبارات التي تحكم إداراتها لتشغيل رحلاتها حول العالم، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ أرواح ركابها قبل وفي أثناء تشغيل الرحلات.

تأكيدات الشركة جاءت على خلفية تقارير انتقدت تأخر إحدى رحلات الشركة يوما كاملا دون إبداء الأسباب وهو ما وصفته الشركة بتقارير لا تتحرى الدقة ولا الموضوعية. وأصدرت الشركة الوطنية بيانا قبل قليل بشأن تأخر رحلة مصر للطيران القادمة من روما رقم MS 794 أوضحت فيه حقيقة الواقعة، قالت فيه إنه عند هبوط طائره الشركه