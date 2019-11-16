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القوى العاملة: توفير 8254 وظيفة برواتب حتى 5500 جنيه

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
وزير القوى العاملة محمد سعفان - صورة أرشيفية
وزير القوى العاملة محمد سعفان - صورة أرشيفية
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة وفرت 8 آلاف و254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5 آلاف و500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.
وقال سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص، وتأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم السبت، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق، قائلا إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.
الرئيس-السيسى

السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخرا بزيارة السيسي إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.
خبز-عيش

نائب: أؤيد التحول للدعم النقدي شرط عدم المساس بالخبز

قال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين أن هناك توجه من جانب وزارة التموين بشأن فكرة تحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط، موضحا أنه يؤيد الفكرة بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به، مشيرا إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لإرتفاع معدل التضخم ، بمعنى أنه في حالة دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيها من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها في حال ارتفاع معدل التضخم.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة عامة حول طرق مواجهة الحكومة للغش التجاري

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، قائلة: "تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيا وماديا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله، لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة".
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

إيقاف نشاط 7 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 7 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإلغاء أو الإيقاف، فضلا رفع الإيقاف عن شركة "جبل الرحمة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 947 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف. وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركات هي: "جرين ستار" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 109، "مواسم العالمية" ترخيص رقم 1115 ، "البلتاجي" ترخيص رقم 1152، "التخطيط المميزة" ترخيص رقم 701، "الصفوة" ترخيص رقم 203 شركات.
محمد-سعفان

سعفان: مستعد اسمع مطالب العمال بنفسي «بشرط»

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا تتوان لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، وهناك تمسك بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال، منتقدا اتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، قائلا: "أي عمال ولو كان لهم 100 مطلب مستعد أسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اليوم الثلاثاء.
السيسى-وبوتين

السيسي يصل إلى سوتشي لترأس قمة «إفريقيا – روسيا»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة سوتشي الروسية للمشاركة فى فعاليات النسخة الأولى من القمة الروسية - الإفريقية ومنتدى التعاون الاقتصادي المشترك التي تنطلق، غدا الأربعاء، برئاسة مشتركة للسيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وسوف يلقي الزعيمان كلمتين خلال الجلسة الافتتاحية، ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى آفاق التعاون الروسي الإفريقي، في مجالات الاستثمار والصناعة والتبادل التجاري، الإسكان، العلوم والتكنولوجيا والتعليم والإعلام والبنية التحتية، التكنولوجيا النووية واستقلال إفريقيا الاقتصادي.
الاعلامي-نشأت-الديهى

نشأت الديهي: أزمة سد النهضة الأخطر بعد حرب أكتوبر 73

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا نعيش في بؤرة أزمة حقيقية هي أزمة شح وفقر المياه، تزامنًا مع أزمة سد النهضة الإثيوبي، وهذا سر التركيز على فاعليات "أسبوع القاهرة للمياه"، مشددًا على أن الحروب القادمة ليست حروب نفط او طاقة وإنما حروب مياه، وهذا يتم الحديث عنه منذ سنوات عديدة من قبل آباءنا وأجدادنا. وأضاف الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الوفود المشاركة في فاعليات "أسبوع القاهرة للمياه".
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