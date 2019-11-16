القوى العاملة: توفير 8254 وظيفة برواتب حتى 5500 جنيه

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م

وزير القوى العاملة محمد سعفان - صورة أرشيفية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة وفرت 8 آلاف و254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5 آلاف و500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.

وقال سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص، وتأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع