القوى العاملة: توفير 8254 وظيفة برواتب حتى 5500 جنيه
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ م
وزير القوى العاملة محمد سعفان - صورة أرشيفية
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة وفرت 8 آلاف و254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الآن وحتى نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5 آلاف و500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات.
وقال سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص، وتأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع
وقال سعفان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص، وتأتي تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير "حياة كريمة" مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.
وأضاف أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".
وتشمل فرص العمل المتوفرة: فني ميكانيكا معدات مخبوزات خبرة من 3 إلى 5 سنوات والسن حتى 45 سنة، والراتب 5 آلاف و500 جنيه، وفني تبريد وتكييف، كهرباء كونترول، سباكة، مشغل ماكينة تعبئة، تغليف بخط إنتاج مخبوزات، سائقين درجة أولى وثانية، عمال إنتاج وخدمات ومخازن، أمين مخزن ملم بالحاسب الآلي، شيف مخبوزات، مشرف صيانة، مدير منتج طازج ومخبوزات، أفراد أمن، خدمة عملاء اتصالات وفوري وتفعيل خطوط، دعم فني، مدخل بيانات عبر الهاتف، ومبيعات وخدمة عملاء وأجهزة منزلية.
كما تشمل الفرص، مهندسين إنتاج بكالوريوس هندسة إنتاج، سائق كالإرك ولودر، فنين صيانة (ميكانيكا وكهرباء)، خراط، محاسبين، خياط، كيميائي، فني معمل، كاشير، وسيط تأميني، مدير مبيعات، مسئول ائتمان، طباخ، بودي جارد، مساعد مدير تدريب، منسقة تدريب، وموظف مكاتب أمامية.