البرلمان يناقش اتفاقا بـ555 ألف يورو لتجديد القطارات

تحرير:أحمد جاد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م

قطار - صورة أرشيفية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشـئون الاقتصــادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (514) لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق منحة، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات، وذلك بمبلغ 555 ألف و343 يورو والموقع بتاريخ 19 أغسطس 2019.

وجاء في التقرير، أن اللجنة المشتركة أطلعت على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار الاتفاق المعروض، الذي انتهى إلى أن طريقة إقرار الاتفاق جاءت طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور، والمادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس.وأكد التقرير أن الهدف من هذا الاتفاق يتمثل في إتاحة