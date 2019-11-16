غدا.. مجلس النواب يحسم مصير «الكيانات الإرهابية»

تحرير:أحمد جاد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

يصوت أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المقرر لها، غدا الأحد، نهائيا على 3 مشروعات بقوانين سبق أن وافق عليها البرلمان مبدئيا من قبل، وتمثلت هذه المشاريع في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاعالعام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن فى التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

بجانب مشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.ومن المقرر أن يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة