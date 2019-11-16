مقتل 15 مدنيًا جراء انفجار سيارة مفخخة بريف حلب

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن خمسة عشر مدنيا قتلوا ، وأصيب عدد آخر بجراح، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي، والذي تنتشر فيه مجموعات إرهابية مدعومة من القوات التركية. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة "مركونة " وسط منطقة "كراج" في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي انفجرت، مما أسفر عن مقتل خمسة عشر مدنيا وإصابة آخرين - لم تشر إلى عددهم - بإصابات بعضها خطرة ، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات بمحيط الانفجار.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى إصابة شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب "مفرق الوقف" جنوب قرية "الراعي" التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

