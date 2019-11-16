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مقتل 15 مدنيًا جراء انفجار سيارة مفخخة بريف حلب

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
سوريا
سوريا
أفادت وكالة الأنباء السورية بأن خمسة عشر مدنيا قتلوا ، وأصيب عدد آخر بجراح، اليوم السبت، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي، والذي تنتشر فيه مجموعات إرهابية مدعومة من القوات التركية. وذكرت الوكالة أن سيارة مفخخة "مركونة " وسط منطقة "كراج" في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي انفجرت، مما أسفر عن مقتل خمسة عشر مدنيا وإصابة آخرين - لم تشر إلى عددهم - بإصابات بعضها خطرة ، ووقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل والممتلكات بمحيط الانفجار.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى إصابة شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة قرب "مفرق الوقف" جنوب قرية "الراعي" التابعة لمدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.
قوات الاحتلال - فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الموقع الأثري في شمال نابلس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح صحفي اليوم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الموقع الأثري، وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، موضحا أن البلدة تتعرض لهجمة شرسة واقتحام شبه يومي من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
نفجير في العراق

اغتيال ناشط مؤيد للتظاهرات العراقية ببغداد

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية"، السبت، باغتيال ناشط ميداني داعم للتظاهرات في حي الحرية ببغداد. واستعاد المتظاهرون العراقيون، السبت، السيطرة بالكامل على ساحة الخلاني وجسر السنك المؤدي إلى السفارة الإيرانية في العاصمة بغداد، بينما منع محتجون في البصرة الشاحنات من دخول ميناء أم قصر جنوبي البلاد. وجاءت استعادة السيطرة على هذين الموقعين الحيويين وسط بغداد، بعد انسحاب قوات مكافحة الشغب العراقية منهما، وذلك بعد أسبوع من سيطرتها عليهما وطرد المتظاهرين منهما وإغلاق ساحة الخلاني بالكتل الخرسانية، وفق ما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
إيران

مظاهرات فى إيران احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود 50%

اندلعت اليوم السبت المظاهرات فى عدة مدن إيرانية احتجاجا على قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات وزيادة أسعارها بنسبة 50%، حيث أدى ترك المواطنين لسياراتهم إلى حدوث تكدس مروري، فيما حاول آخرون مهاجمة مستودع للوقود. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن الشرطة أنهت تظاهرات شارك فيها عشرات المتظاهرين الذين هجروا سياراتهم في مدينة "مشهد" ثان أكبر المدن بالبلاد، فيما شهدت قرية "سرجان"، التي تبعد بـ 800 كيلو متر عن جنوب شرق العاصمة "طهران"، أعمال عنف حيث قالت وسائل إعلامية محلية "إن المتظاهرين حاولوا إضرام النيران في مستوع وقود، لكن الشرطة تمكنت من إيقافهم"، إلا أن مقاطع فيديو بثت على وسائل التواصل الإجتماعي أظهرت اشتعال النيران به.
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حمدوك: السودان بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن بلاده بلد غني بالموارد ولن يحتاج إلى المعونات إذا أحسن استخدام تلك الموارد. وقال حمدوك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "العربية" الإخبارية اليوم السبت: "إن المؤتمر الخامس العام للتنمية المستدامة والشاملة بتنظيم من المجموعة السودانية للأبحاث يمثل خطوة نحو الاتجاه الصحيح..معربا عن تطلعه لمخرجات هذا المؤتمر المهم لمساعدة السودان على التقدم الاستراتيجي في هذه الأوقات الصعبة".
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مقتل شرطي وإصابة 3 في انفجار سيارة جنوبي أفغانستان

قتل شرطي أفغاني، وأصيب 3 آخرون في انفجار سيارة مفخخة بإقليم "قندهار" جنوبي أفغانستان. وذكرت الشرطة الأفغانية في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت، أن الانفجار وقع في نحو الساعة السادسة من صباح اليوم "بالتوقيت المحلي" قرب معسكر للجيش في منطقة "شاه والي كوت" بقندهار. وأوضح البيان أنه تم استخدام سيارة "هامفي" محملة بالمتفجرات في الحادث الذي لم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه.
الحرب-في- سوريا (14)

المرصد السوري: مقتل وإصابة 25 شخصا في انفجار بعفرين

لقى 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في إحدى الأسواق بمدينة عفرين الواقعة في ريف حلب شمالي البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس، أن الانفجار الذي وقع في سوق الهال الواقعة في مدينة عفرين خلّف أضرارا مادية كبيرة، كما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى محطات الوقود الواقعة بالقرب من موقع الحادث، ولم تعلن أي جهة أو جماعة حتى الآن مسؤوليتها عن هذا الانفجار.
البنتاجون

البنتاجون: إرسال عشرات الدبابات ومئات الجنود الأمريكيين لسوريا

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن خطط لإرسال فرق قتالية وعشرات الدبابات من نوع "أبرامز" الأمريكية إلى سوريا من أجل الحفاظ على حقول النفط هناك. وقال المسؤول في تصريحات صحفية أوردتها قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى نشر نصف كتيبة قتالية من أحد الألوية المدرعة بالجيش، تضم أكثر من 30 دبابة من طراز "أبرامز"، إلى جانب مئات الجنود إلى شرق سوريا، حيث توجد حقول نفط مربحة تحت سيطرة القوات الكردية المشاركة في القتال بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم"داعش"، لافتا إلى أن تلك القوات الكردية ستواصل مشاركتها في تأمين هذه الحقول.
قسد

«قسد» تُخلي المنطقة الآمنة في شمال سوريا

قال مسؤول أمريكي إن المقاتلين الأكراد السوريين أبلغوا الولايات المتحدة أنهم انسحبوا بالكامل من المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إقامتها في شمال سوريا، قبل انتهاء العمل بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين أنقرة وواشنطن. وأضاف المسؤول، الذي لم يكشف عن هويته، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "أن قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس - في رسالة - بسحب جميع قوات وحدات حماية الشعب من المنطقة".
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