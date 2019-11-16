جريمة

تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية «فض رابعة» لـ4 ديسمبر

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 ديسمبر القادم، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
كانت المحكمة قضت في سبتمبر الماضي، بالإعدام لقيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و71 آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات
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استغاثة وشقة مشبوهة.. سقوط عصابة لاغتصاب الفتيات

"بوست" نشره طبيب عبر إحدى منصات السوشيال ميديا وتحديدا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشير إلى مصادفته فتاة أطلقت استغاثات بصوت عالٍ من داخل سيارة ملاكي بشارع فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قاد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في خطف الفتيات ومعاشرتهن بالإكراه -تحت تديد السلاح- وتصويرهن في أوضاع مُخلة لابتزازهن وضمان عدم إبلاغهن قوات الشرطة عقب إطلاق سراحهن حتى كشفت إدارة البحث الجنائي ملابسات تلك الوقائع.
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وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
حبس-متهمين-ارشيفية

السجن 30 سنة لـ4 متهمين باغتصاب ربة منزل وسرقتها

أكدت محكمة جنايات القاهرة فى حكمها بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، لكل متهم على حدة من عناصر تشكيل إجرامي مكون من 4 متهمين، على أنهم مفسدين فى الأرض، لم يرعوا حرمات الله، واقتحموا مسكن آمنين، وانتهكوا الأعراض، بجانب انتحال صفة ضباط شرطة بقصد إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، إذ تيقنت المحكمة فى حيثيات حكمها من ثبوت الاتهام بحق الجناة، إذ اقتحموا منزل سيدة تقيم بمفردها، منتحلين صفة رجال شرطة، وهتكوا عرضها وسرقوا أموالها، وذلك نصف الحكم على السجن المشدد 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي، والسجن 15 سنة للسرقة بالإكراه، ليصبح نصيب كل متهم 30 سنة.
انهيار-عقار-في الإسكندرية

إخلاء عقار من السكان بعد انهيار أجزاء منه بوسط الإسكندرية

انهار العقار رقم 31 جزئيًا، والكائن بشارع المقدسي بمنطقة العطارين، بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم السبت ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين أو ضحايا جراء تلك الانهيار، بينما أصيب سكان العقار والمكون 4 طوابق بحالة من الهلع والفزع نتيجة هذه الانهيار، بينما قررت اللجنة الهندسية التابعة لإدارة حي وسط التعامل الفورى مع الحادث وقررت إدارة الحي إزالة الأجزاء الخطرة من العقار وذلك حماية للمارة مع بدء عملية إخلاؤه من السكان ونقلهم إلى مساكن الإيواء العاجل لحين انتهاء عملية الإزالة وتحديد مدى سلامة العقار.
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جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«فض رابعة وسحب أوسمة مرسي» أبرز محاكمات السبت

يمر قطار المحاكمات اليوم السبت بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتصدرها فى سياق جرائم الإرهاب، نظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إذ يواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (2)

«ولاية سيناء وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا من بينهم بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية السابق، وعدد من شهود الإثبات بالواقعة.
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