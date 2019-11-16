لجنة الأراضي: استرداد 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

التعدي على الأراضي - صورة أرشيفية

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. وذكر بيان للجنة، أنه حتى أمس الجمعة تمكنت قوات إنفاذ القانون، بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، من إزالة 2594 حالة تعد، منها 892 حالة تعد على أراض زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التي تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر، لاسترداد كافة المساحات المتعدى عليها، والتي لم تثبت جدية في التقنين.

وتابع البيان، اليوم السبت، أنه في مجال التعديات على أراضي البناء، تم إزالة 1702 حالة تعد بمساحات وصلت إلى 19 مليونا و360 ألف متر مربع، منها نحو 18 مليونا و920 مترا مربعا بالقاهرة وحدها، تم استرداد المساحة الأكبر منها في منطقة القطامية.وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها في إطار الضوابط التي حددتها اللجنة