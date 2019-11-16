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لجنة الأراضي: استرداد 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م
التعدي على الأراضي - صورة أرشيفية
التعدي على الأراضي - صورة أرشيفية
واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. وذكر بيان للجنة، أنه حتى أمس الجمعة تمكنت قوات إنفاذ القانون، بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، من إزالة 2594 حالة تعد، منها 892 حالة تعد على أراض زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التي تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر، لاسترداد كافة المساحات المتعدى عليها، والتي لم تثبت جدية في التقنين.
وتابع البيان، اليوم السبت، أنه في مجال التعديات على أراضي البناء، تم إزالة 1702 حالة تعد بمساحات وصلت إلى 19 مليونا و360 ألف متر مربع، منها نحو 18 مليونا و920 مترا مربعا بالقاهرة وحدها، تم استرداد المساحة الأكبر منها في منطقة القطامية.وتواصل قوات إنفاذ القانون أعمالها في إطار الضوابط التي حددتها اللجنة
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم السبت، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق، قائلا إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.
الرئيس-السيسى

السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخرا بزيارة السيسي إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.
خبز-عيش

نائب: أؤيد التحول للدعم النقدي شرط عدم المساس بالخبز

قال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين أن هناك توجه من جانب وزارة التموين بشأن فكرة تحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط، موضحا أنه يؤيد الفكرة بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به، مشيرا إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لإرتفاع معدل التضخم ، بمعنى أنه في حالة دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيها من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها في حال ارتفاع معدل التضخم.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة عامة حول طرق مواجهة الحكومة للغش التجاري

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، قائلة: "تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيا وماديا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله، لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة".
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مجلس-النواب (1)

نائب يقترح سحب الأراضي غير المستغلة في البحر الأحمر

تقدم أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البدء في مشروعاتهم في نطاق محافظة البحر الأحمر، قائلا إن قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لم ينفذ في نطاق محافظة البحر الأحمر، إذ أن هناك العشرات من قطع الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال خلال الـ 30 عاما الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو من خلال وضع اليد، لكنهم لم يبدأوا بعد في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
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