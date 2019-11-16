إخلاء عقار من السكان بعد انهيار أجزاء منه بوسط الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

انهيار عقار - أرشيفية

انهار العقار رقم 31 جزئيًا، والكائن بشارع المقدسي بمنطقة العطارين، بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم السبت ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين أو ضحايا جراء تلك الانهيار، بينما أصيب سكان العقار والمكون 4 طوابق بحالة من الهلع والفزع نتيجة هذه الانهيار، بينما قررت اللجنة الهندسية التابعة لإدارة حي وسط التعامل الفورى مع الحادث وقررت إدارة الحي إزالة الأجزاء الخطرة من العقار وذلك حماية للمارة مع بدء عملية إخلاؤه من السكان ونقلهم إلى مساكن الإيواء العاجل لحين انتهاء عملية الإزالة وتحديد مدى سلامة العقار.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد بوقوع انهيارات جزئية بالعقار المشار اليه وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية الى موقع الحادث.كما تلقى العميد أ.ح فادي وديع رئيس حي وسط إشارة من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بورود بلاغ