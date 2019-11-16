جريمة

إخلاء عقار من السكان بعد انهيار أجزاء منه بوسط الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
انهيار عقار - أرشيفية
انهيار عقار - أرشيفية
انهار العقار رقم 31 جزئيًا، والكائن بشارع المقدسي بمنطقة العطارين، بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم السبت ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين أو ضحايا جراء تلك الانهيار، بينما أصيب سكان العقار والمكون 4 طوابق بحالة من الهلع والفزع نتيجة هذه الانهيار، بينما قررت اللجنة الهندسية التابعة لإدارة حي وسط التعامل الفورى مع الحادث وقررت إدارة الحي إزالة الأجزاء الخطرة من العقار وذلك حماية للمارة مع بدء عملية إخلاؤه من السكان ونقلهم إلى مساكن الإيواء العاجل لحين انتهاء عملية الإزالة وتحديد مدى سلامة العقار.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين يفيد بوقوع انهيارات جزئية بالعقار المشار اليه وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية الى موقع الحادث.كما تلقى العميد أ.ح فادي وديع رئيس حي وسط إشارة من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بورود بلاغ
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استغاثة وشقة مشبوهة.. سقوط عصابة لاغتصاب الفتيات

"بوست" نشره طبيب عبر إحدى منصات السوشيال ميديا وتحديدا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشير إلى مصادفته فتاة أطلقت استغاثات بصوت عالٍ من داخل سيارة ملاكي بشارع فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قاد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في خطف الفتيات ومعاشرتهن بالإكراه -تحت تديد السلاح- وتصويرهن في أوضاع مُخلة لابتزازهن وضمان عدم إبلاغهن قوات الشرطة عقب إطلاق سراحهن حتى كشفت إدارة البحث الجنائي ملابسات تلك الوقائع.
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وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
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السجن 30 سنة لـ4 متهمين باغتصاب ربة منزل وسرقتها

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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية «فض رابعة» لـ4 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 ديسمبر القادم، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
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طعنات-سكين-جريمة

صاحب محل يطعن عامل نظافة بسبب غبار الأتربة

أقدم صاحب محل على طعن عامل نظافة بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية، في العقد الرابع من العمر، بسبب رفض الأول السماح للثاني بكنس الأتربة نتيجة للغبار الناتج عنها، فاستل سلاحا أبيض "كاتر" وطعن به العامل في يديه، بشارع 30 بمنطقة سيدى بشر، شرق محافظة الإسكندرية، لتصبح هذه هي الواقعة الثانية بعد أقل من 48 ساعة، بدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ لقسم شرطة المنتزه أول، بتعرض عامل نظافة للطعن.
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«ضرب ابني بالقلم».. بلاغ ضد صاحب مدرسة خاصة بالإسكندرية

قررت نادية فتحي مدير عام إدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، فتح تحقيق فى بلاغ ولي أمر طالب باعتداء صاحب مدرسة خاصة على ابنه. اتهم ولي أمر الطالب "عمر سامح" صاحب المدرسة الخاصة ويدعى "م.س"، بصفع ابنه على وجهه، وعلى الفور تمت إحالة الواقعة إلى لجنة الحماية الخماسية بالإدارة لتبين مدى صحة الواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وحرر ولي أمر الطالب بالصف الخامس الابتدائي محضرا بقسم شرطة الدخيلة رقم 14077 إداري الدخيلة، مطالبا بالتحقيق في الواقعة ورفع ما سماه بـ"الضرر" الذى وقع على نجله الطفل بعد صفع وجهه أمام زملائه ومدرسيه.
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بسبب سوء الطقس..وفاة سيدة في انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت سيدة في العقد الثامن من العمر مصرعها، إثر انهيار أحد العقارات القديمة بمنطقة الجمرك والتى تأثرت بالتغيرات المناخية التي تعرضت لها الإسكندرية خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى انهيار جزئي للعقار حيث سقط سقف الطابق الثالث والأخير داخل العقار. الواقعة بدأت بتلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار، على الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات قسم شرطة الجمرك لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.
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مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار 12 عقارا بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، أثر انهيار عقار بمنطقة اللبان بحي الجمرك، وسط محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، بسبب هطول الأمطار الغزيرة جراء موجة الطقس السيئ التى ضربت المحافظة لليوم الثالث على التوالي، وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه فور تلقي البلاغ، تم استدعاء كافة الجهات المعنية وقوات الحماية المدنية التي تمكنت من إخراج أحد الأشخاص المحتجزين يُدعى "ع. م." 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وتم نقله لمستشفى رأس التين، ووفاة "ع. س." 53 عاما، وإصابة "ش. م."، 55 عاما، تصادف مرورهما أسفل العقار وتم نقلهما لمستشفى الأميري.
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