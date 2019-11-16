طلب مناقشة عامة حول طرق مواجهة الحكومة للغش التجاري

تحرير:محمد محمود ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، قائلة: "تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيا وماديا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله، لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة".

وأشارت خضر، في تصريح لها، اليوم السبت، إلى أن السلع الموجودة في الشوارع بها غش تجارى سواء تلاعب فى المواصفات أو تقليد علامات، وربما تصيب المستهلك بأمراض خطيرة نتيجة احتوائها على مواد مسرطنة وسامة.ولفتت إلى أن غش قطع غيار السيارات والأدوية والمواد الكهربائية والمواد الغذائية تعد أكثر أنواع الغش خطورة