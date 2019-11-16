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نائب: أؤيد التحول للدعم النقدي شرط عدم المساس بالخبز

تحرير:محمد محمود ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
رغيف الخبز - صورة أرشيفية
رغيف الخبز - صورة أرشيفية
قال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين أن هناك توجه من جانب وزارة التموين بشأن فكرة تحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط، موضحا أنه يؤيد الفكرة بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به، مشيرا إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لإرتفاع معدل التضخم ، بمعنى أنه في حالة دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيها من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها في حال ارتفاع معدل التضخم.
ووجه السيد، في بيان له، اليوم السبت، سؤالا لوزير التموين حول كيفية تطبيق الدعم النقدى للمواطن وتوصيله لهم بكل سهولة، وما إذا كان سيصلهم من خلال كارت الفيزا أو من خلال وسائل ـخرى لتوصيل هذا الدعم إلى مستحقيه.وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلن وزير التموين، نتائج عملية تنقية قواعد البيانات، موضحا أنه كان هناك
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم السبت، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق، قائلا إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.
الرئيس-السيسى

السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخرا بزيارة السيسي إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة عامة حول طرق مواجهة الحكومة للغش التجاري

تقدمت إيمان خضر عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى رئيس البرلمان، لاستبيان سياسة الحكومة تجاه انتشار السلع المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، قائلة: "تتعرض القطاعات الصناعية المختلفة لآفة الغش التجاري، سواء فى الأدوية أو المواد الغذائية أو الأدوات الكهربية أو قطع غيار السيارات، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد، ويؤثر صحيا وماديا على الفرد نتيجة تآكل نحو 10% من دخله، لاستخدامه منتجات غير معمرة وتعرضه للأمراض لاحتواء بعض السلع والخدمات على مواد مسرطنة وسامة".
تعدى-على-الأراضي-الزراعية (2)

لجنة الأراضي: استرداد 19 مليون متر مربع و90 ألف فدان

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الـ14 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية. وذكر بيان للجنة، أنه حتى أمس الجمعة تمكنت قوات إنفاذ القانون، بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات، من إزالة 2594 حالة تعد، منها 892 حالة تعد على أراض زراعية بمساحات وصلت إلى 90 ألف فدان منها 81 ألف فدان بالمنيا التي تعمل قوات إنفاذ القانون فيها بشكل مستمر، لاسترداد كافة المساحات المتعدى عليها، والتي لم تثبت جدية في التقنين.
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين: السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا خلاف في وجود فروق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات وتلك الموجودة في السوق الحر. جاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير. وأشار إلى أن السكر وصل إلى 18 جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ10 جنيهات ونصف على البطاقات، في حين أن سعره في السوق الحر وصل لنحو 14 جنيها، موضحًا أن استلام محصول القصب بـ720 جنيها للطن، تصل تكلفة إنتاج الكيلو 9 جنيهات وربع، ويتم عرضه بـ9 جنيهات ونصف للمستهلك.
الامطار-تعرقل-حركة-السيارات-بالكورنيش-الجديد-في-مطروح (4)

البرلمان للحكومة: البلد بتغرق في شبر ميه

طالب علاء والى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بسرعة وضع خطة عاجلة لاستغلال مياه الأمطار في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية الآن الحفاظ على كل قطرة ماء، وعدم تحول النعمة إلى نقمة وتعطيل مصالح المواطنين ما ينتج عنه خسائر مادية ومعنوية، الأمر الذي يؤدي إلى توقف عدد من مجالات التنمية والاستثمار وينعكس ذلك بآثار سلبية، متسائلا: "أين المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بكل محافظات الجمهورية، والتي تعمل على رفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة قادرة على التعامل مع المخاطر والاستعداد المسبق لمواجهتها؟".
النائب-محمد-فؤاد

طلب إحاطة بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص في النمو

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، بشأن انخفاض مساهمة القطاع الخاص فى تحقيق النمو الاقتصادي، على الرغم من وجود بيئة استثمارية خصبة ومناخ مناسب، موضحا أن المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، سبق وأن كتبت عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، بأنها عقدت لقاء بنًاء مع رئيس الوزراء، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري حقق خطوات كبيرة نحو الاستقرار.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

رئيس البرلمان: «تركة» نظام مبارك كانت غارقة في الفساد

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن ما يتم حاليا من مشروعات في مصر جاء ليتدارك ما تم إهماله من مشروعات خلال 30 عام ماضية. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسه العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطه المقدمة لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار. وقال رئيس مجلس النواب: "إن التركة التي تركها النظام السابق قبل 25 يناير، كانت ثقيلة وكانت البلاد غارقة في الإهمال والفساد وتم تهريب الكثير من الثروات".
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