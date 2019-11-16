نائب: أؤيد التحول للدعم النقدي شرط عدم المساس بالخبز

تحرير:محمد محمود ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

رغيف الخبز - صورة أرشيفية

قال حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن خلال اجتماع مع اللجنة منذ أسبوعين أن هناك توجه من جانب وزارة التموين بشأن فكرة تحويل الدعم العيني إلى النقدي أو النقدي المشروط، موضحا أنه يؤيد الفكرة بشرط الاحتفاظ بدعم رغيف الخبز وعدم المساس به، مشيرا إلى ضرورة أن تخضع القيمة النقدية لباقي السلع التموينية لإرتفاع معدل التضخم ، بمعنى أنه في حالة دعم المواطن بسلع تموينية قيمتها 50 جنيها من زيت وأرز ومكرونة، فلابد أن نحافظ على قيمة هذه السلع التموينية مهما ارتفع أسعارها في حال ارتفاع معدل التضخم.

ووجه السيد، في بيان له، اليوم السبت، سؤالا لوزير التموين حول كيفية تطبيق الدعم النقدى للمواطن وتوصيله لهم بكل سهولة، وما إذا كان سيصلهم من خلال كارت الفيزا أو من خلال وسائل ـخرى لتوصيل هذا الدعم إلى مستحقيه.وفي 5 نوفمبر الجاري، أعلن وزير التموين، نتائج عملية تنقية قواعد البيانات، موضحا أنه كان هناك