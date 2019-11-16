السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخرا بزيارة السيسي إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.
وأعرب السيسي عن الشكر والامتنان لجامعة بوخارست لمبادرتها بمنحه الدكتوراه الفخرية خلال تلك الزيارة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي واستمرارها في ترويكا الاتحاد الأوروبي وتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار التوجه المتبادل نحو تعزيز
وأعرب السيسي عن الشكر والامتنان لجامعة بوخارست لمبادرتها بمنحه الدكتوراه الفخرية خلال تلك الزيارة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي واستمرارها في ترويكا الاتحاد الأوروبي وتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار التوجه المتبادل نحو تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبهم؛ أعرب أعضاء وفد جامعة بوخارست عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين أن منحه درجة الدكتوراه الفخرية جاء انطلاقا من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات والعبور بها إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء، وذلك بالإصلاحات الهيكلية العميقة التي أطلقها على المستوى الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المشروعات القومية الكبرى التي بادر بتشييدها في شتى قطاعات الدولة، كما ونوعا، والتي ساهمت بشكل حاسم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين وإعادة رسم الخريطة التنموية لمصر وفتح آفاق المستقبل في جميع المجالات.
كما أشار مسئولو جامعة بوخارست إلى الدور المؤثر والملموس للرئيس في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا وتعظيم قيمتها، خاصة على المستوى الأكاديمي والثقافي، مشيدين بالاهتمام والجهود الحثيثة للسيسي للتطوير الشامل لمنظومة التعليم المصري، ورفع مستوى التعليم العالي من خلال سلسلة من مشروعات الإصلاح الجوهرية، وتأسيس عدد من الجامعات التكنولوجية والفنية وتطوير المناهج للتواكب مع أحدث المعايير الدولية، وذلك بالشراكة مع الخبرات الدولية العريقة في هذا المجال، ما انعكس في إنشاء الصروح الجامعية الجديدة في مصر، خاصة الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي قام الوفد الروماني بزيارتها، إذ تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام وتطبق أحدث معايير النظم الأكاديمية والعلمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعظيم التعاون في مجال التعليم والثقافة بين مصر ورومانيا، خاصة من خلال تبادل الأبحاث العلمية والمنح الدراسية، فضلا عن إقامة اتفاقيات توأمة لتسهيل التعاون الأكاديمي بين جامعة بوخارست وعدد من الجامعات المصرية ذات التخصصات الدراسية المماثلة.