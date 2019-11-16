السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخرا بزيارة السيسي إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.

وأعرب السيسي عن الشكر والامتنان لجامعة بوخارست لمبادرتها بمنحه الدكتوراه الفخرية خلال تلك الزيارة، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين بعد انتهاء الرئاسة الرومانية للمجلس الأوروبي واستمرارها في ترويكا الاتحاد الأوروبي وتولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار التوجه المتبادل نحو تعزيز