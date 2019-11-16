السجن 30 سنة لـ4 متهمين باغتصاب ربة منزل وسرقتها

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

حبس متهمين- أرشيفية

أكدت محكمة جنايات القاهرة فى حكمها بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، لكل متهم على حدة من عناصر تشكيل إجرامي مكون من 4 متهمين، على أنهم مفسدين فى الأرض، لم يرعوا حرمات الله، واقتحموا مسكن آمنين، وانتهكوا الأعراض، بجانب انتحال صفة ضباط شرطة بقصد إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، إذ تيقنت المحكمة فى حيثيات حكمها من ثبوت الاتهام بحق الجناة، إذ اقتحموا منزل سيدة تقيم بمفردها، منتحلين صفة رجال شرطة، وهتكوا عرضها وسرقوا أموالها، وذلك نصف الحكم على السجن المشدد 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي، والسجن 15 سنة للسرقة بالإكراه، ليصبح نصيب كل متهم 30 سنة.

وشهدت منطقة المطرية بالقاهرة أحداث الجريمة النكراء، إذ فوجئت المجني عليها "رشا.م" 35 سنة ربة منزل، بأربعة أشخاص يقتحمون منزلها، مدعين أنهم رجال شرطة اعتدوا عليها جنسيا وجسديا، وسرقا أموالها، ونجحت الجهود الأمنية فى تحديد هوية المتهمين وضبطهم. وأكدت التحقيقات علم المتهمين بإقامة الضحية بمفردها دون أهلها،