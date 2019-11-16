جريمة

السجن 30 سنة لـ4 متهمين باغتصاب ربة منزل وسرقتها

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
حبس متهمين- أرشيفية
حبس متهمين- أرشيفية
أكدت محكمة جنايات القاهرة فى حكمها بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، لكل متهم على حدة من عناصر تشكيل إجرامي مكون من 4 متهمين، على أنهم مفسدين فى الأرض، لم يرعوا حرمات الله، واقتحموا مسكن آمنين، وانتهكوا الأعراض، بجانب انتحال صفة ضباط شرطة بقصد إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، إذ تيقنت المحكمة فى حيثيات حكمها من ثبوت الاتهام بحق الجناة، إذ اقتحموا منزل سيدة تقيم بمفردها، منتحلين صفة رجال شرطة، وهتكوا عرضها وسرقوا أموالها، وذلك نصف الحكم على السجن المشدد 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي، والسجن 15 سنة للسرقة بالإكراه، ليصبح نصيب كل متهم 30 سنة.
وشهدت منطقة المطرية بالقاهرة أحداث الجريمة النكراء، إذ فوجئت المجني عليها "رشا.م" 35 سنة ربة منزل، بأربعة أشخاص يقتحمون منزلها، مدعين أنهم رجال شرطة اعتدوا عليها جنسيا وجسديا، وسرقا أموالها، ونجحت الجهود الأمنية فى تحديد هوية المتهمين وضبطهم. وأكدت التحقيقات علم المتهمين بإقامة الضحية بمفردها دون أهلها،
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اغتصاب (1)

استغاثة وشقة مشبوهة.. سقوط عصابة لاغتصاب الفتيات

"بوست" نشره طبيب عبر إحدى منصات السوشيال ميديا وتحديدا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشير إلى مصادفته فتاة أطلقت استغاثات بصوت عالٍ من داخل سيارة ملاكي بشارع فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قاد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في خطف الفتيات ومعاشرتهن بالإكراه -تحت تديد السلاح- وتصويرهن في أوضاع مُخلة لابتزازهن وضمان عدم إبلاغهن قوات الشرطة عقب إطلاق سراحهن حتى كشفت إدارة البحث الجنائي ملابسات تلك الوقائع.
جثه -علي-الطريق (1)

وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
انهيار-عقار-في الإسكندرية

إخلاء عقار من السكان بعد انهيار أجزاء منه بوسط الإسكندرية

انهار العقار رقم 31 جزئيًا، والكائن بشارع المقدسي بمنطقة العطارين، بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم السبت ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين أو ضحايا جراء تلك الانهيار، بينما أصيب سكان العقار والمكون 4 طوابق بحالة من الهلع والفزع نتيجة هذه الانهيار، بينما قررت اللجنة الهندسية التابعة لإدارة حي وسط التعامل الفورى مع الحادث وقررت إدارة الحي إزالة الأجزاء الخطرة من العقار وذلك حماية للمارة مع بدء عملية إخلاؤه من السكان ونقلهم إلى مساكن الإيواء العاجل لحين انتهاء عملية الإزالة وتحديد مدى سلامة العقار.
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تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية «فض رابعة» لـ4 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 ديسمبر القادم، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
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مد أجل الحكم فى «خلية حلوان» لـ25 نوفمبر

قررت اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مد أجل النطق بالحكم على 32 متهما بارتكاب عمليات إرهابية وقتل عمدا ضباط ورجال شرطة من وحدة مرور المنيب والجيزة وظابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري، للمداولة بعد ورود تقرير مفتي الجمهورية بشأن إعدام 7 متهمين هم محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.
النيابة الإدارية

إحالة مسؤولين اثنين بوزارة التعليم العالي للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي ورئيسة قسم التقارير بوزارة التعليم العالي، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفتهما قانون الخدمة المدنية، وذلك إذ مرر المتهمان تقرير كفاءة خاص بموظفة، دون مراجعته وعرضه على لجنة شئون العاملين للتحقيق فيه، ليكسبا التقرير صفة الموافقة النهائية، على الرغم من عدم صحة ذلك واتباع الإجراءات المعتادة فى مثل هذا الأمر، تحقيقًا لمبدأ العدالة بين الموظفين، وحملت وقائع الاتهام رقم (193 لسنة 61 قضائية).
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«داعش واقتحام قسم التبين» أبرز محاكمات الإثنين

يمر قطار المحاكمات، اليوم الإثنين، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي، وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهما واحدا مخلى سبيله بتدابير احترازية.
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