السجن 30 سنة لـ4 متهمين باغتصاب ربة منزل وسرقتها
تحرير:سماح عوض الله
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
حبس متهمين- أرشيفية
أكدت محكمة جنايات القاهرة فى حكمها بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، لكل متهم على حدة من عناصر تشكيل إجرامي مكون من 4 متهمين، على أنهم مفسدين فى الأرض، لم يرعوا حرمات الله، واقتحموا مسكن آمنين، وانتهكوا الأعراض، بجانب انتحال صفة ضباط شرطة بقصد إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، إذ تيقنت المحكمة فى حيثيات حكمها من ثبوت الاتهام بحق الجناة، إذ اقتحموا منزل سيدة تقيم بمفردها، منتحلين صفة رجال شرطة، وهتكوا عرضها وسرقوا أموالها، وذلك نصف الحكم على السجن المشدد 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي، والسجن 15 سنة للسرقة بالإكراه، ليصبح نصيب كل متهم 30 سنة.
وشهدت منطقة المطرية بالقاهرة أحداث الجريمة النكراء، إذ فوجئت المجني عليها "رشا.م" 35 سنة ربة منزل، بأربعة أشخاص يقتحمون منزلها، مدعين أنهم رجال شرطة اعتدوا عليها جنسيا وجسديا، وسرقا أموالها، ونجحت الجهود الأمنية فى تحديد هوية المتهمين وضبطهم.
وأكدت التحقيقات علم المتهمين بإقامة الضحية بمفردها دون أهلها،
وشهدت منطقة المطرية بالقاهرة أحداث الجريمة النكراء، إذ فوجئت المجني عليها "رشا.م" 35 سنة ربة منزل، بأربعة أشخاص يقتحمون منزلها، مدعين أنهم رجال شرطة اعتدوا عليها جنسيا وجسديا، وسرقا أموالها، ونجحت الجهود الأمنية فى تحديد هوية المتهمين وضبطهم.
وأكدت التحقيقات علم المتهمين بإقامة الضحية بمفردها دون أهلها، فعمد أحدهم ابتزازها وإكراهها على إقامة علاقة غير مشروعة معه، ولما لم يتمكن من ذلك اتفق مع باقى المتهمين على انتحال صفة رجال شرطة، ليتمكنوا من إرهابها ودخول منزلها بالقوة دون مقاومة، وبالفعل صعدوا إلى شقتها واقتحموها، وبمجرد أن سؤال المجنى عليها لهم عن صفتهم، أخبروها أنهم رجال مباحث، وأن لديهم معلومات أنها تدير مسكنها للأعمال المنافية للآداب، وبمجرد أن حاولت الاستغاثة، قام بإشهار سلاح أبيض فى وجهها، وتعدى عليها وقاموا بتصويرها لابتزازها.