جريمة

وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن موجة الأمطار التى شهدتها البحيرة بداية موسم الخريف، شهدت سقوط العديد من الضحايا جراء الصعق بالكهرباء، إثر ملامسة أعمدة الإنارة فى تلك الأجواء الممرة، وكان من بين الضحايا أطفال، لعل أشهرهم واقعة الطفلة مروة صادق صاحبة الـ9 سنوات، التى خرجت كعادتها إلى المدرسة، لكن لقيت مصرعها بعد
اقرأ المزيد
حبس-متهمين-ارشيفية

السجن 30 سنة لـ4 متهمين باغتصاب ربة منزل وسرقتها

أكدت محكمة جنايات القاهرة فى حكمها بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، لكل متهم على حدة من عناصر تشكيل إجرامي مكون من 4 متهمين، على أنهم مفسدين فى الأرض، لم يرعوا حرمات الله، واقتحموا مسكن آمنين، وانتهكوا الأعراض، بجانب انتحال صفة ضباط شرطة بقصد إثارة البلبلة وتكدير الأمن والسلم العام، إذ تيقنت المحكمة فى حيثيات حكمها من ثبوت الاتهام بحق الجناة، إذ اقتحموا منزل سيدة تقيم بمفردها، منتحلين صفة رجال شرطة، وهتكوا عرضها وسرقوا أموالها، وذلك نصف الحكم على السجن المشدد 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي، والسجن 15 سنة للسرقة بالإكراه، ليصبح نصيب كل متهم 30 سنة.
انهيار-عقار-في الإسكندرية

إخلاء عقار من السكان بعد انهيار أجزاء منه بوسط الإسكندرية

انهار العقار رقم 31 جزئيًا، والكائن بشارع المقدسي بمنطقة العطارين، بحي وسط الإسكندرية، صباح اليوم السبت ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين أو ضحايا جراء تلك الانهيار، بينما أصيب سكان العقار والمكون 4 طوابق بحالة من الهلع والفزع نتيجة هذه الانهيار، بينما قررت اللجنة الهندسية التابعة لإدارة حي وسط التعامل الفورى مع الحادث وقررت إدارة الحي إزالة الأجزاء الخطرة من العقار وذلك حماية للمارة مع بدء عملية إخلاؤه من السكان ونقلهم إلى مساكن الإيواء العاجل لحين انتهاء عملية الإزالة وتحديد مدى سلامة العقار.
جلسة-محاكمة-فض-اعتصام-رابعة (1)

تأجيل محاكمة 37 متهمًا بقضية «فض رابعة» لـ4 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 ديسمبر القادم، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
ضبط-مخدرات

إحباط محاولة تهريب 2 طن بانجو بمحور قناة السويس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط ثلاثة متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهم قرابة 2 طن من مخدر البانجو، تقدر قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه، كانوا يحاولون نقلها من شرق قناة السويس إلى غربها، وذلك بعد إخفاء المواد المخدرة فى سيارة نقل محملة بـ"جبس"، إلا أن قوات الأمن رصدت تحركاتهم، وأعدت كمينًا لضبطهم متلبسين بتهريب المخدرات. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وهم صاحب مكتب مقاولات، عاطل، وسائق ومساعده، وهما مقيمان بمحافظتى السويس وجنوب سيناء.
اقرأ المزيد من الأخبار
حريق-في-خط-بترول-في-البحيرة (1)

القبض على المتهم بمحاولة سرقة خط البترول في إيتاي البارود

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قوات أمن البحيرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم بمحاولة سرقة المواد البترولية، مشيرًا إلى أن المتهم تم التحفظ عليه حاليًا لدى قوات الأمن، مؤكدًا على أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من السيطرة على الحريق بشكل نهائي. وأضاف المحافظ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك حالتين وفاة، بينما أصيب 11 آخرين، بجروح من الدرجة الأولى.
حريق (2)

حريق هائل بسبب تسريب بخط بترول وقطع الكهرباء عن إيتاي البارود

اشتعلت النيران في ترعة عزبة المسامير بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، اليوم، بعد تسرب مواد بترولية من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول بالمجاري المائية، ووصلت قوات الحماية المدنية للموقع لمحاولة السيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها، وذلك بعد وصول إخطار من الأهالي إلى الحماية المدنية بالمحافظة، الذين سيطرت عليهم حالة رعب شديدة، حيث أدى الحريق إلى ارتفاع ألسنة النيران وتصاعد الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة، ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات أو أي إصابات حتى الآن، وقطعت شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن غرب مدينة إيتاي البارود كإجراء احترازي.
جثة (3)

22 حالة وفاة.. ضحايا الأمطار في المحافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ ضرب بعض المحافظات، وخلفت عدد من الوفيات غالبيتها بسبب الصعق الكهربائي الناتج عن أعمدة الإنارة في الشوارع، حيث كانت البداية بمشهد مؤسف في فيديو انتشر على مواقع التواصل أبكى الجميع، لـ"مروة" طفة الشرقية التي توفيت بسبب صعق كهربائي، وكان مشهد انتشال جثتها من المياه بـ"لودر" في غاية الحزن، بينما سما الشطلاوي طالبة الصف السادس الابتدائي لقي مصرعها في الغربية، وفي سيناء توفي رجل ونجلته غرقا، بعدما وصلت مياه السيل إلى منزلهم، والحال لم يكن بالأفضل في الإسكندرية، إذ توفي عامل نطافة أثناء عمله في شفط مياه الأمطار.
سطو-مسلح

حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]