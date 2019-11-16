وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

تحرير:سماح عوض الله ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

جثة- أرشيفية

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن موجة الأمطار التى شهدتها البحيرة بداية موسم الخريف، شهدت سقوط العديد من الضحايا جراء الصعق بالكهرباء، إثر ملامسة أعمدة الإنارة فى تلك الأجواء الممرة، وكان من بين الضحايا أطفال، لعل أشهرهم واقعة الطفلة مروة صادق صاحبة الـ9 سنوات، التى خرجت كعادتها إلى المدرسة، لكن لقيت مصرعها بعد