الاحتلال الإسرائيلي يقتحم الموقع الأثري في شمال نابلس

تحرير:أ.ش.أ ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في تصريح صحفي اليوم، إن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في الموقع الأثري، وسط إطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، موضحا أن البلدة تتعرض لهجمة شرسة واقتحام شبه يومي من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وكان غسان دغلس مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة، قد لفت إلى أن بلدة سبسطية التي يسكنها نحو 3500 فلسطيني مصنفة مناطق "ج" و"ب"، حسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وهي تشكل محط أطماع للمستوطنين والاحتلال ولصوص الآثار.وأوضح دغلس أن المستوطنين يقومون بين فترة وأخرى باقتحام