رياضة

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
ومن جانبه أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أهمية لقاء جنوب إفريقيا، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق حلم الوصول للأوليمبياد. وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة
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On_Sport

رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020. وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.
أليكسيس -سانشيز‎

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
حسام-البدري- محمد-بركات

البدري يسعى لتغييرات جذرية في المنتخب أمام جزر القمر

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، لإجراء تعديل في طريقة لعب وتشكيل الفراعنة أمام جزر القمر، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وعلمت «التحرير» أن النية لدى البدري تتجه للعب بطريقة (4/3/3) بدلًا من (4/2/3/1)، ويفاضل مدرب المنتخب بين الدفع بمحمد النني أساسيا بجوار طارق حامد وعمرو السولية، أو إشراك محمد مجدي قفشة كلاعب ارتكاز مساند (مركز 8) وليس مركز 10 كصانع ألعاب.
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جنوب إفريقيا - نيجيريا

ويسلي يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب إفريقيا

حصل لوثار ويسلي، لاعب منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره النيجيري والتي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام في الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري التي يتأهل من خلالها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي يسعى المنتخب الوطني من خلالها للتأهل إلى الأولمبياد بعد أخر مشاركة عام 2012 بلندن في المملكة المتحدة.
منتخب مصر الأولمبي

المنتخب الأولمبي في مهمة حسم الصدارة ضد الكاميرون

يدخل منتخب مصر الأولمبي، في مواجهة قوية أمام نظيره منتخب الكاميرون، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 (تحت 23 عامًا)، التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ويبحث المدرب شوقي غريب، المدير الفني عن الفوز لضمان تصدر المجموعة الأولى ومواجهة ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة التي تحدد الفريق المتأهل لأوليمبياد طوكيو حيث تنص اللوائح على تأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى الأولمبياد.
ناصر ماهر

التقرير الطبي للمنتخب: ناصر ماهر خارج أمم إفريقيا

تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، بقيادة المدرب شوقي غريب، تقريرًا طبيًا شاملًا من الدكتور أيمن زين، طبيب الفراعنة، عن حالة اللاعب ناصر ماهر، نجم سموحة السكندري والمنتخب الوطني الأولمبي، الذي تعرض لإصابه في لقاء المنتخب المصري أمام مالي، والتي أُقيمت بينهما الجمعة الماضي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيه للشباب تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر، والتي فازت فيها مصر بهدف دون رد على استاد القاهرة، حيث خرج صانع ألعاب سموحة وهو مصابًا في الكتف.
منتخب مصر الأولمبي (3)

منتخب مصر يقص شريط كأس الأمم تحت 23 عاما أمام مالي

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، لقاء المنتخب الوطني أمام مالي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة القارية 8 منتخبات هي مصر ونيجيريا وغانا والكاميرون ومالي وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، وتتأهل 3 منها للأولمبياد. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الدولي البوروندي جيورجيس جاتوجاتو، ويعاونه الثنائي حبيب سانو وعبد العزيز سالي، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام بالبطولة.
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