المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

تحرير:أحمد بركات ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

المنتخب الأولمبي

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.

ومن جانبه أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أهمية لقاء جنوب إفريقيا، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق حلم الوصول للأوليمبياد. وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة



ومن جانبه أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أهمية لقاء جنوب إفريقيا، وأن الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق حلم الوصول للأوليمبياد.



وحقق منتخب مصر الأوليمبي، فوزًا ثمينًا على نظيره الكاميروني، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



سجل مصطفى محمد هدفي الفراعنة، بينما أحرز إريك مبيو هدف الأسود، ليرفع أبناء شوقي غريب رصيدهم إلى 9 نقاط في الصدارة محققًا العلامة الكاملة.



فوز مصر على جنوب إفريقيا، سيعني التأهل رسميا للأوليمبياد، إذ يضمن الثلاثة الأوائل المشاركة في الألعاب الصيفية العام المقبل.

