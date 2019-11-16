رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

أون سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020. وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.

وأضاف البيان: "وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport والتى تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019. وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل