رياضة

رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
أون سبورتس
أون سبورتس
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020. وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.
وأضاف البيان: "وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport والتى تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019. وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل
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شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
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مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
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البدري يسعى لتغييرات جذرية في المنتخب أمام جزر القمر

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، لإجراء تعديل في طريقة لعب وتشكيل الفراعنة أمام جزر القمر، في المباراة المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، وعلمت «التحرير» أن النية لدى البدري تتجه للعب بطريقة (4/3/3) بدلًا من (4/2/3/1)، ويفاضل مدرب المنتخب بين الدفع بمحمد النني أساسيا بجوار طارق حامد وعمرو السولية، أو إشراك محمد مجدي قفشة كلاعب ارتكاز مساند (مركز 8) وليس مركز 10 كصانع ألعاب.
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رامي-ربيعة

رامي ربيعة عن ملل أداء الفراعنة: «لا نلعب ضد أقماع»

يرى رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، أن سبب شعور الكثيرين بالملل من المباريات الودية للفراعنة في الفترة الأخيرة، بسبب المنافسين، كما أكد ربيعة أن اللاعبين استفادوا من المباراة الودية ضد ليبيريا وبدء المعسكر مبكرا لزيادة الانسجام بينهم داخل الملعب وخارجه، وكذلك لاستعادة جزء من اللياقة البدنية لتوقف بطولة الدوري منذ فترة تزيد عن الشهر. وقال رامي ربيعة، عبر قناة أون سبورت: "المباريات الودية مملة ليست بسببنا، بل لأن المنافس يلعب بدفاع المنطقة بشكل غير طبيعي، ولا يخلق أي خطورة هجومية ضدنا".
محمد-هاني-فريق-الأهلى-يؤدي-تمرين-في-حديقة-الفندق - في-الجزائر (2)

هاني يختار المدرب الأجنبي الأفضل ويتحدث عن رحيل فتحي

يرى محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي والمنتخب الوطني، مدربه السابق في القلعة الحمراء الأوروجواياني مارتن لاسارتي، أفضل مدير فني أجنبي عمل تحت قيادته، أمام الثنائي الإسباني خوان كارلوس جاريدو والهولندي مارتن يول، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت. وقال محمد هاني: "بطولة الدوري الموسم الماضي هي الأغلى لي في مسيرتي، لأنها تحققت بصعوبة كبيرة، ووسط تشكيك الكثيرين في قدرات الفريق بعد تذيل جدول البطولة في الجولات الأولى لكثرة عدد المؤجلات".
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