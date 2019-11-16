رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
أون سبورتس
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020.
وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.
وأضاف البيان: "وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport والتى تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019. وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل
وأضاف البيان: "وبمقتضى هذا الإعلان يتم ضم قنوات ON Sport والتى تم إطلاقها فى نهاية 2016 وحققت نجاحا كواحدة من أفضل القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة من مصر وقناة "تايم سبورت" Time Sports الفضائية والتى حققت نجاحا رائعا أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019. وتأتي هذه الخطوة بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على الشاشات الرياضية المصرية".
وفي هذا الإطار صرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بأن قنوات "أون تايم سبورتس" ستعمل على أن تكون تطورا لما تم بناؤه من قبل سواء في قنوات أون سبورت أو التجربة الوشيكة لتايم سبورتس ليتم الاستفادة من الكوادر المميزة مع إضافة محتوى مميز والحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة للمشاهد المصري والعربي، كما سيتم التركيز على الوصول للمشاهد بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط، كما تم تعيين شركة POD وكيلا إعلانيا لمجموعة القنوات الفضائية الرياضية لضمان استقلالية قرار تلك الباقة الرياضية في الحصول على الحقوق الفضائية المختلفة.
وأشاد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتعاون المستمر مع المتحدة للخدمات الإعلامية وشركاتها وأكد اعتزازه بالكوادر المصرية التي تستطيع تقديم إعلام رياضي مميز وبالشكل العالمي الذي يشاهده المشاهد المصري وقد آن الأوان لمتابعته على شاشات مصرية. وأكد زين استمرار قناة تايم سبورتس الأرضية في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية.