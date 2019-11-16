استغاثة وشقة مشبوهة.. سقوط عصابة لاغتصاب الفتيات

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

اعتداء جنسي- تعبيرية

"بوست" نشره طبيب عبر إحدى منصات السوشيال ميديا وتحديدا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشير إلى مصادفته فتاة أطلقت استغاثات بصوت عالٍ من داخل سيارة ملاكي بشارع فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قاد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في خطف الفتيات ومعاشرتهن بالإكراه -تحت تديد السلاح- وتصويرهن في أوضاع مُخلة لابتزازهن وضمان عدم إبلاغهن قوات الشرطة عقب إطلاق سراحهن حتى كشفت إدارة البحث الجنائي ملابسات تلك الوقائع.

تتبع رجال المباحث السيارة التي أشار إليها الطبيب في منشوره تنسيقا مع المرور، وتبين أنها مستأجرة، وألقت المباحث القبض على قائدها، الذي أقر بأنه عضو في عصابة لخطف الفتيات واغتصابهن -تضم 4 آخرين- وبفحص هاتفه تبين أنه يحوي صورا ومقاطع فيديو لفتيات أثناء الاعتداء عليهن بالضرب ومعاشرتهن بالإكراه، وأقر بارتكابهم