قتل شقيقه.. المشهد الأخير في جريمة السلخانة بأسوان

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

جثة

مشادة كلامية معتادة وقعت بين شقيقين، لطالما تنتهي بتدخل الأهالي والفصل بينهما "عيب.. إنتم إخوات"، لكن تلك المرة جاءت النهاية مختلفة حاملة معها جريمة قتل مؤسفة لا تزل آثار الدماء على الأرض شاهدة على تفاصيل ما جرى ذلك اليوم المشؤوم، انتهى الحال بالأول جثة هامدة ينتظر تصريحا بالدفن من النيابة العامة بعد التشريح تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي، والثاني خلف القضبان ينتظر تحديد مصيره، في الوقت الذي شكل مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كوم أمبو؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تنسيقا مع مفتش قطاع الأمن العام.

البداية تعود إلى تلقي العميد محمود مرعي مأمور مركز شرطة كوم أمبو، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة السلخانة بدائرة المركز. انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، التحريات الأولية التي أجراها الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث كوم أمبو، توصلت إلى وقوع مشادة كلامية بين القتيل