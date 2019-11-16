جريمة

قتل شقيقه.. المشهد الأخير في جريمة السلخانة بأسوان

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م
جثة
جثة
مشادة كلامية معتادة وقعت بين شقيقين، لطالما تنتهي بتدخل الأهالي والفصل بينهما "عيب.. إنتم إخوات"، لكن تلك المرة جاءت النهاية مختلفة حاملة معها جريمة قتل مؤسفة لا تزل آثار الدماء على الأرض شاهدة على تفاصيل ما جرى ذلك اليوم المشؤوم، انتهى الحال بالأول جثة هامدة ينتظر تصريحا بالدفن من النيابة العامة بعد التشريح تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي، والثاني خلف القضبان ينتظر تحديد مصيره، في الوقت الذي شكل مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كوم أمبو؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تنسيقا مع مفتش قطاع الأمن العام.
البداية تعود إلى تلقي العميد محمود مرعي مأمور مركز شرطة كوم أمبو، إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة السلخانة بدائرة المركز. انتقلت قوة من المباحث إلى محل البلاغ، التحريات الأولية التي أجراها الرائد كريم أبو العباس رئيس مباحث كوم أمبو، توصلت إلى وقوع مشادة كلامية بين القتيل
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4 دقائق «أكشن» تلخص كواليس أسبوع الحسم (فيديو)

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد؛ لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشُرطي الفعال، وفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة.
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هشم رأسها وأحرق جثتها.. سر علاقة غير شرعية انتهت بجريمة

جثة ربة منزل متفحمة ملقاة بطريق "طنطا– المحلة"، لغز جديد عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على فك طلاسمه، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم، وذلك بعد إخطار تلقاه اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الغربية، من العميد مازن الرشيدي، بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متفحمة بطريق "طنطا– الإسكندرية" أمام مدخل قرية "سمر مون" بدائرة مركز طنطا ليوجه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.
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استغاثة وشقة مشبوهة.. سقوط عصابة لاغتصاب الفتيات

"بوست" نشره طبيب عبر إحدى منصات السوشيال ميديا وتحديدا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشير إلى مصادفته فتاة أطلقت استغاثات بصوت عالٍ من داخل سيارة ملاكي بشارع فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قاد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في خطف الفتيات ومعاشرتهن بالإكراه -تحت تديد السلاح- وتصويرهن في أوضاع مُخلة لابتزازهن وضمان عدم إبلاغهن قوات الشرطة عقب إطلاق سراحهن حتى كشفت إدارة البحث الجنائي ملابسات تلك الوقائع.
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وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
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جثة-فتاة

هشم رأسها وأحرق جثتها.. سر علاقة غير شرعية انتهت بجريمة

جثة ربة منزل متفحمة ملقاة بطريق "طنطا– المحلة"، لغز جديد عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على فك طلاسمه، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم، وذلك بعد إخطار تلقاه اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الغربية، من العميد مازن الرشيدي، بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متفحمة بطريق "طنطا– الإسكندرية" أمام مدخل قرية "سمر مون" بدائرة مركز طنطا ليوجه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.
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سم وآلة حادة.. تفاصيل العثور على جثة مسن في منزله بالشرقية

كشف مصدر أمني، بمركز ديرب نجم، التابع لمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل واقعة العثور على مسن مقتولا ومكبل الأيدي داخل منزل بإحدى قرى مركز ومدينة ديرب نجم، إذ قال المصدر إن وحدة مباحث المركز تفاجأت بورود بلاغ من أحد أبناء المجني عليه، يفيد بوجود آثار تعذيب وجروح بالجسم، وذلك أثناء قيام المغسل بتغسيل جثمان أبيهم، بعد أن أخطرهم أحد أقاربهم بأنهم عثروا عليه متوفى داخل غرفة النوم الخاصة به.
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جثة على حافة ترعة تكشف عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان

جثة رجل خمسيني ملقاة على حافة ترعة "شعيت" الواقعة بقرية وادي العرب بدائرة مركز نصر النوبة أقصى صعيد مصر "أسوان"، شكلت لغزا محيرا عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان على فك طلاسمه تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان ينقب عن الآثار بمنزل فى قرية المضيق بالاشتراك مع آخرين، وعندما تُوفي، خشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص من جثته فى مكان العثور عليها، حيث كشفت أجهزة الأمن المستور.
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عامل يهشم رأس خفير قتل نجله بالرصاص في العياط

"ابنك عبد الله اتقتل" جملة كان وقعها على مسامع أب كالصاعقة، تسمّرت قدماه في موضعهما، وفقد القدرة على النطق للحظات، أصيب عقله بشلل أفقده القدرة على التفكير، يحاول استيعاب ما تلقاه للتو، ثورة غضب عارمة تملكت جوارحه، اتخذ قراره بالانتقام ولا شيء سواه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، حيث هرول العامل البسيط قاصدا مسرح الجريمة وما أن وقعت عيناه على جثة فلذة كبده مسجاة على الأرض، وتعرف على المتهم بقتله، حتى أسرع تجاهه ممسكا بحجر ليهشم رأسه حتى أرداه قتيلا في الحال.
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