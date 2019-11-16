هشم رأسها وأحرق جثتها.. سر علاقة غير شرعية انتهت بجريمة

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م

جثة- تعبيرية

جثة ربة منزل متفحمة ملقاة بطريق "طنطا– المحلة"، لغز جديد عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على فك طلاسمه، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم، وذلك بعد إخطار تلقاه اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الغربية، من العميد مازن الرشيدي، بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متفحمة بطريق "طنطا– الإسكندرية" أمام مدخل قرية "سمر مون" بدائرة مركز طنطا ليوجه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.

المعاينة الأولية التي أجراها الرائد توفيق شهوان، بينت أنّ الجثة لسيدة مهشمة الرأس في العقد الثالث من العمر، مقيمة بقرية بمركز المحلة، مرتدية كامل ملابسها، وبها حروق وطعنات بأماكن مختلفة من جسدها. فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية،