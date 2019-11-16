جريمة

هشم رأسها وأحرق جثتها.. سر علاقة غير شرعية انتهت بجريمة

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
جثة- تعبيرية
جثة- تعبيرية
جثة ربة منزل متفحمة ملقاة بطريق "طنطا– المحلة"، لغز جديد عكف رجال إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية على فك طلاسمه، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء سليم، وذلك بعد إخطار تلقاه اللواء محمود حمزة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الغربية، من العميد مازن الرشيدي، بورود بلاغ من غرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة متفحمة بطريق "طنطا– الإسكندرية" أمام مدخل قرية "سمر مون" بدائرة مركز طنطا ليوجه بسرعة الانتقال إلى محل الواقعة.
المعاينة الأولية التي أجراها الرائد توفيق شهوان، بينت أنّ الجثة لسيدة مهشمة الرأس في العقد الثالث من العمر، مقيمة بقرية بمركز المحلة، مرتدية كامل ملابسها، وبها حروق وطعنات بأماكن مختلفة من جسدها. فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية،
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4 دقائق «أكشن» تلخص كواليس أسبوع الحسم (فيديو)

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد؛ لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشُرطي الفعال، وفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة.
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قتل شقيقه.. المشهد الأخير في جريمة السلخانة بأسوان

مشادة كلامية معتادة وقعت بين شقيقين، لطالما تنتهي بتدخل الأهالي والفصل بينهما "عيب.. إنتم إخوات"، لكن تلك المرة جاءت النهاية مختلفة حاملة معها جريمة قتل مؤسفة لا تزل آثار الدماء على الأرض شاهدة على تفاصيل ما جرى ذلك اليوم المشؤوم، انتهى الحال بالأول جثة هامدة ينتظر تصريحا بالدفن من النيابة العامة بعد التشريح تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي، والثاني خلف القضبان ينتظر تحديد مصيره، في الوقت الذي شكل مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كوم أمبو؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تنسيقا مع مفتش قطاع الأمن العام.
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استغاثة وشقة مشبوهة.. سقوط عصابة لاغتصاب الفتيات

"بوست" نشره طبيب عبر إحدى منصات السوشيال ميديا وتحديدا موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يشير إلى مصادفته فتاة أطلقت استغاثات بصوت عالٍ من داخل سيارة ملاكي بشارع فيصل دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قاد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في خطف الفتيات ومعاشرتهن بالإكراه -تحت تديد السلاح- وتصويرهن في أوضاع مُخلة لابتزازهن وضمان عدم إبلاغهن قوات الشرطة عقب إطلاق سراحهن حتى كشفت إدارة البحث الجنائي ملابسات تلك الوقائع.
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وفاة شاب صعقًا بالكهرباء في البحيرة

شهدت قرية فرنوي التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة صعق بالكهرباء جراء أعمدة الإنارة، راح ضحيتها شاب فى منتصف العقد الثاني من العمر، حيث لامس الشاب أحد أعمدة الإنارة بالقرية، وعلى الفور خر صريعًا صعقًا بالكهرباء، وهو ما أكده شهود العيان، وكذلك تقرير الكشف الطبي فى المستشفى الذى استقبل الجثمان، إذ جلب الأهالي ألواح خشبية لجذب المجني عليه بعيدًا عن مجال التيار الكهربائي، ونقلته سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، إلا أن المستشفى أعلن وفاة الشاب "م.ع.ع" 25 سنة قبل وصوله إلى المستشفى.
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جثة

قتل شقيقه.. المشهد الأخير في جريمة السلخانة بأسوان

مشادة كلامية معتادة وقعت بين شقيقين، لطالما تنتهي بتدخل الأهالي والفصل بينهما "عيب.. إنتم إخوات"، لكن تلك المرة جاءت النهاية مختلفة حاملة معها جريمة قتل مؤسفة لا تزل آثار الدماء على الأرض شاهدة على تفاصيل ما جرى ذلك اليوم المشؤوم، انتهى الحال بالأول جثة هامدة ينتظر تصريحا بالدفن من النيابة العامة بعد التشريح تحت إشراف مصلحة الطب الشرعي، والثاني خلف القضبان ينتظر تحديد مصيره، في الوقت الذي شكل مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن أسوان فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كوم أمبو؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة تنسيقا مع مفتش قطاع الأمن العام.
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عامل يهشم رأس خفير قتل نجله بالرصاص في العياط

"ابنك عبد الله اتقتل" جملة كان وقعها على مسامع أب كالصاعقة، تسمّرت قدماه في موضعهما، وفقد القدرة على النطق للحظات، أصيب عقله بشلل أفقده القدرة على التفكير، يحاول استيعاب ما تلقاه للتو، ثورة غضب عارمة تملكت جوارحه، اتخذ قراره بالانتقام ولا شيء سواه، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، حيث هرول العامل البسيط قاصدا مسرح الجريمة وما أن وقعت عيناه على جثة فلذة كبده مسجاة على الأرض، وتعرف على المتهم بقتله، حتى أسرع تجاهه ممسكا بحجر ليهشم رأسه حتى أرداه قتيلا في الحال.
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آباء قتلة.. الأول حاول تأديبه والثاني منعه من الكيف

منذ الوهلة الأولى التي يقدم فيها الرجل على الزواج من رفيقة دربه يراوده حلم ولا شيء دونه سرعان ما يتحقق على لسان الطبيب يزف له الخبر السار وأن عليه الانتظار 9 أشهر لاستقبال ولي العهد، يتلهف مرور تلك الأيام حتى يتنامى إلى مسامعه بكاء ذلك الرضيع معلنا حضوره إلى الدنيا، يضحى وجل همه تلبية احتياجاته، يرجو الله أن يمنحه مستقبلا مشرقا يحاول تقويم سلوكه حال تعثرت قدماه وسط الطريق لكن بعض الأحيان ينتهي الدرس التعليمي بوفاة الابن على يد أبيه كما حدث مرتين في محافظة الجيزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
حادثة-توك-توك

عائلة محترمة.. شقيقان يقتلان سائقا بمساعدة والدهما

بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "باسم" 45 سنة، سائق "توك توك" بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم ، وبها عدة طعنات متفرقة وعدم العثور على المركبة قيادته، تكشفت ملابساته مع جهود عناصر فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتبين أن مرتكبى الواقعة شقيقان يعملان على مركبة "توك توك" سبق اتهام أحدهما فى قضية "سلاح أبيض"مُقيمان بدائرة القسم وأصل إقامتهما بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا.
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