رياضة

إنتر عن تهديدات كونتي: تلقينا خطابا ورصاصة

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م
أنطوينو كونتي
أنطوينو كونتي
أصدرت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، بيانًا رسميًّا حول التهديدات الموجهة لأنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم، بعد أن كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن تلقي كونتي خطاب تهديد لمنزله، وهو ما نفاه النادي من خلال البيان الذي أعلنه، حيث أشار إلى أن النادي هو من تلقى خطابا ورصاصة داخله. وجاء في بيان النادي: "فى إشارة للأخبار التي نشرت اليوم، يوضح النادي، أن كونتي لم يتلقَّ أي خطاب تهديد، ولم يقدم شكوى والنادي هو الذى تلقى خطاب تهديد، بداخله رصاصة، وتم التواصل مع الجهات المختصة".
وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن إليزابيتا موسكاريلو زوجة كونتي أكدت من جانبها عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي أن كل ما يقال عن كونتي وما تعرض له من تهديد، مجرد خدع. وتولى كونتي تدريب الإنتر من بداية الموسم الحالي، ليخلف ولاية لوسيانو سباليتي ووضع كونتي منذ توليه المسئولية، فريق إنتر
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On_Sport

رسميًّا.. دمج قنوات أون وتايم سبورتس

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان رسمي اليوم السبت، عن دمج مجموعة قنوات "أون سبورتس" مع قنوات "تايم سبورتس" تحت مسمى جديد وهو باقة "أون تايم سبورتس" على أن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق من أول يناير 2020. وتأتي تلك الخطوة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الشركة المتحدة والهيئة الوطنية للإعلام، وجاء البيان كالتالي: "في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين مجموعة "المتحدة للخدمات الإعلامية" و"الهيئة الوطنية للإعلام" تم الإعلان عن تدشين باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة وهى باقة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports" تنطلق مع بداية عام 2020.
شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

المنتخب الأوليمبي يضع خطة الاستعداد لجنوب إفريقيا

اجتمع الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، اليوم السبت، لوضع خطة الاستعداد لمباراة جنوب إفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وتدرس المجموعة الفنية التي تضم معتمد جمال ومحمد شوقي وأسامة عبد الكريم وكمال عبد الواحد ووائل رياض، منتخب جنوب إفريقيا من كل الجوانب الفنية والبدنية. كما يعمل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور أيمن زين، على تجهيز اللاعبين وتنفيذ برامج الاستشفاء. ويستعد الجهاز الإداري للاجتماع الفني ودراسة اللوائح الخاصة بمباراة قبل النهائي.
أليكسيس -سانشيز‎

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من سانشيز

بدأ مانشستر يونايتد التخطيط للتخلص من خدمات نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، وذلك من أجل تمويل صفقة التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم ريد بول سالزبورج النمساوي، وذكرت صحيفة ميرور أن مانشستر يونايتد يرغب بشدة في بيع لاعبه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي يلعب هذا الموسم لصالح إنتر ميلان على سبيل الإعارة، ولا يهتم أولي جونار سولسكاير مدرب المان يونايتد، باستعادة أليكسيس سانشيز من إنتر ميلان في نهاية الموسم الجاري، علمًا بأن اللاعب يغيب حاليا بسبب الإصابة.
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انتر ميلان‎

إنتر ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويخطف صدارة الكالتشيو

نجح فريق إنتر ميلان في قلب الطاولة على نظيره هيلاس فيرونا، والفوز عليه بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، اليوم السبت، فى الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدورى الإيطالى، والتى أقيمت على ملعب سان سيرو، وسجل أهداف المباراة للإنتر ماتياس فيتشينو فى الدقيقة 65، ونيكولو باريلا فى الدقيقة 83، بينما سجل هدف فيرونا الوحيد فالريو فيرى فى الدقيقة 19 من ركلة جزاء، وبهذا الفوز يحتل الإنتر صدارة الكالتشيو برصيد 31 نقطة بينما يتجمد رصيد فيرونا عند 15 نقطة فى المركز التاسع.
رونالدو وساري

السعادة تغمر ساري بعد حسم ديربي تورينو

أعرب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه يوفنتوس، أمس السبت، على حساب تورينو، بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإيطالي، وقال ساري في تصريحات لشبكة "DAZN": "كانت مباراة صعبة للغاية، وكان واضحًا أن تورينو سيكون مصمما للغاية من البداية؛ لذا كان الجزء الأول من خطتنا هو احتواء حماسة تورينو والسيطرة على المباراة لاحقا، ثم إغلاقها في النهاية. كانت مباراة صعبة تغلب عليها الكثافة والطابع البدني، لم تكن مناسبة لخصائصنا، لكننا تمكنّا في النهاية من الخروج منها بشكل ناجح".
انتر ميلان‎

لوكاكو يهدي الإنتر فوزًا غاليًا أمام بولونيا

حقق فريق إنتر ميلان الفوز على نظيره بولونيا بنتيجة هدفين لهدف فى المباراة التي جمعت بينمها، اليوم السبت، على ملعب ريناتو دالارا، في الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، وسجل لصالح النيراتزوري روميلو لوكاكو (هدفين) في الدقيقة الـ 75 و الـ90، بينما سجل هدف بولونيا الوحيد روبرتو سوريانو في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة. وبهذا الفوز يتصدر النيراتزوري جدول الكالتشيو مؤقتًا برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن يوفنتوس الوصيف، التي مازال يملك مباراة في نفس الجولة أمام تورينيو.
يوفنتوس‎

ماذا ننتظر من الجولة الـ11 في الكالتشيو؟

يواصل يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الوصيف، صراعهما الشرس في قمة الدوري الإيطالي، بمواجهتين سهلتين نسبيا بعد فوز صعب وآخر غير مقنع في الجولة الماضية من المسابقة. ويتصدر يوفنتوس حامل اللقب، جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة من عشر مباريات، في مسيرة خالية من الهزائم. لكن يوفنتوس احتاج إلى ضربة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عبر نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لينجو من فخ التعادل ويفوز 2-1 على جنوى. ويخوض يوفنتوس، غدا السبت، مباراة الديربي أمام تورينو الذي يعاني بشدة بعد هزيمته الساحقة على ملعب لاتسيو برباعية بيضاء.
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