إنتر عن تهديدات كونتي: تلقينا خطابا ورصاصة

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٣ م

أنطوينو كونتي

أصدرت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، بيانًا رسميًّا حول التهديدات الموجهة لأنطونيو كونتي المدير الفني للفريق الأول بكرة القدم، بعد أن كشفت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية عن تلقي كونتي خطاب تهديد لمنزله، وهو ما نفاه النادي من خلال البيان الذي أعلنه، حيث أشار إلى أن النادي هو من تلقى خطابا ورصاصة داخله. وجاء في بيان النادي: "فى إشارة للأخبار التي نشرت اليوم، يوضح النادي، أن كونتي لم يتلقَّ أي خطاب تهديد، ولم يقدم شكوى والنادي هو الذى تلقى خطاب تهديد، بداخله رصاصة، وتم التواصل مع الجهات المختصة".

وبحسب شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية فإن إليزابيتا موسكاريلو زوجة كونتي أكدت من جانبها عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي أن كل ما يقال عن كونتي وما تعرض له من تهديد، مجرد خدع. وتولى كونتي تدريب الإنتر من بداية الموسم الحالي، ليخلف ولاية لوسيانو سباليتي ووضع كونتي منذ توليه المسئولية، فريق إنتر