4 دقائق «أكشن» تلخص كواليس أسبوع الحسم (فيديو)

نفذت الأجهزة الأمنية 561000 حكم قضائي خلال الأسبوع المنقضي، وأوقعت بـ31 تشكيلا عصابيا ضمت 74 متهما ارتبكوا 176 حادث سرقة فضلا عن كشف غموض 41 حادثا ارتكبها 87 متهما

١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

قوات الشرطة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد؛ لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشُرطي الفعال، وفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة.

بؤر إجرامية 7 أيام متواصلة وجه خلالها قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها