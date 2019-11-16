4 دقائق «أكشن» تلخص كواليس أسبوع الحسم (فيديو)

نفذت الأجهزة الأمنية 561000 حكم قضائي خلال الأسبوع المنقضي، وأوقعت بـ31 تشكيلا عصابيا ضمت 74 متهما ارتبكوا 176 حادث سرقة فضلا عن كشف غموض 41 حادثا ارتكبها 87 متهما
١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
قوات الشرطة
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد؛ لبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين من خلال تحقيق مبدأ الردع العام والتواجد الشُرطي الفعال، وفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطاردة خارجين عن القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة، خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية؛ تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر غير المرخصة.
بؤر إجرامية
7 أيام متواصلة وجه خلالها قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها
7 أيام متواصلة وجه خلالها قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 55 متهما.
حصيلة تلك الحملات والمداهمات جاءت على النحو التالي: ضبط 7 قطع سلاح ناري عبارة عن (2 بندقية خرطوش- 5 فرد خرطوش محلية الصنع- 9 طلقات نارية مختلفة الأعيرة) و3 قطع سلاح أبيض، إضافة إلى 16 قضية اتجار فى المواد المخدرة بمضبوطات (2,145 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر– 457 جراما لمخدر الحشيش– 310 جرامات لمخدر الهيروين– 24 قرصا مخدرا)، وتنفيذ 4074 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 722 قضية متنوعة أخرى.
الأمن العام
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 1528 قطعة سلاح ناري عبارة عن (2 جرينوف– 306 بنادق آلية– 126 طبنجة– 994 فردا محلى الصنع- 3097 طلقة مختلفة الأعيرة– 1882 قطعة سلاح أبيض) والكشف عن ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
لعل أبرز الجهود أهمية ضبط الهاربين من الأحكام القضائية، إذ تم تنفيذ 561000 حكم قضائي، وذلك على النحو التالى: (2381 جناية- 183436 حبسا- 297949 غرامة- 77234 مخالفة)، والإيقاع بـ31 تشكيلا عصابيا ضمت 74 متهما ارتكبوا 176 حادث سرقة، وضبط 312 قضية أحداث، وإعادة 31 سيارة مُبلغا بسرقتها، فضلا عن كشف غموض 41 حادثا ارتكبها 87 متهما (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة).
ومروريا تحت إشراف اللواء علاء متولي، تم ضبط 243339 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 34541 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و354 حالة قيادة تحت تأثير المخدر و5284 موقفا عشوائيا و114 مخالفة السير عكس الاتجاه.
الأمن الاقتصادي
جهود الإدارة العامة لمباحث التموين أسفرت، خلال الأسبوع المنقضي، عن ضبط 7050 قضية تموينية متنوعة، أبرزها 66 قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت 2881 أسطوانة بوتاجاز، و22 قضية مواد بترولية بمضبوطات 121348 لترا.
وتم ضبط 66620 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 41,938,817 جنيها، وضبط 1578 قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة بقيمة مليار و497 مليونا و279 ألفا و783 جنيها، ومليون و170 ألفا و725 عملات أجنبية مختلفة.
شرطة النقل والمواصلات تمكنت من ضبط 979 قضية متنوعة (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض– أموال عامة– تسول– حيازة مواد مخدرة– باعة متجولين) بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين، وضبط 181 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
الثروة السمكية والبيئة
شملت الجهود ضبط 598211 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها (صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة– غزل مخالف– جواب مخالفة) وضبط 1026 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و429 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم).
كما أمكن ضبط 182 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و108 قضايا فى مجال حماية الملاحة الداخلية وتأمين 1261 لنشًا وباخرة سياحية.