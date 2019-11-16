رياضة

رئيس الاتحاد الفرنسي: مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م
كريم بنزيما
كريم بنزيما
كشف نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن أن كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد لن ينضم لمنتخب الديوك نهائيًّا، وتأتي التصريحات على الرغم من تأكيد لو جريت على موهبة بنزيما. وقال لو جريت في تصريحات لراديو مونت كارلو: "بنزيما لاعب جيد جدًّا، لم أنتقد مستواه أبدًا، هو يثبت ذلك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، إنه أفضل لاعب فى مركزه، لكن مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت". وعلى الجانب الآخر طالب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ولاعب منتخب فرنسا الأسبق فى تصريحات سابقة بعودة كريم بنزيما لصفوف منتخب الديوك.
وقال زيدان الأسبوع الماضي: "لطالما أراد بنزيما اللعب لفرنسا بصراحة لا أعلم تحديدا ما الذي يجري، لكن من وجهة نظر كروية إنه الأفضل، أعتقد أنه يجب منحه مكانا في المنتخب". وأكد ديديه ديشامب من جانبه رغبته في ضم بنزيما، حيث قال الأخير: "ليس لدي أي مشكلة مع ما قاله زيدان". وينتظر المنتخب الفرنسي مواجهة
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علي خليل يعود للزمالك من جديد عبر بوابة الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة إلى علي خليل نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، كما قرر المجلس تعيين سامي الشيشيني مشرفًا على قطاع الناشئين لنادي الزمالك بدلا من طارق يحيى الذي تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. ويعد خليل واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، ومن أبرز مواقفه في كرة القدم هو اعترافه بعدم صحة هدف الزمالك في شباك الإسماعيلي موسم 78- 79، ورغم خسارة الزمالك لقب الدوري في هذا الموسم إلا أن خليل نال احترام كل جماهير الكرة في مصر.
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مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

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أبوظبي تقترب من الحصول على مباريات الدوري المصري

اقتربت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية من الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، وترددت أنباء قوية أن الشركة اتفقت على إذاعة المباريات بدءًا من شهر يناير المقبل بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد مع شركة برزنتيشن راعي اتحاد الكرة والحاصلة أيضا على حقوق رعاية الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ووفقا لما تردد فإن القناة كانت تنوي إتمام الاتفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها لكن تأجيل اللقاء دفعهم للتروي حتى وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة.
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هاري-كين

إنجلترا تكتسح الجبل الأسود في تصفيات يورو 2020

حقق منتخب إنجلترا فوزًا كبيرًا على نظيره الجبل الأسود بنتيجة (7-0) في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020، بهذا الفوز رفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 18 نقطة يتصدر بهم ترتيب المجموعة ويقترب من التأهل للبطولة رسميا، بينما تجمد رصيد منتخب الجبل الأسود عند 3 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في ترتيب المجموعة التي تضم معهما منتخبات التشيك وكوسوفو وبلغاريا.
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إنجلترا تبحث عن التأهل لليورو في لقاء تاريخي

عندما يستضيف المنتخب الإنجليزي، منافسه مونتينيجرو (الجبل الأسود)، اليوم الخميس، في تمام الساعة 9.45، على ملعب ويمبلي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة ليورو 2020، سيحاول المدير الفني جاريث ساوثجيت خلق نوع من التوازن بين النتيجة واحتفال الفريق بحدث تاريخي من خلال هذه المباراة. ويحتاج المنتخب الإنجليزي إلى نقطة التعادل في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده رسميا في النهائيات، لكن الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل الاحتفال في هذه المباراة، لكونها المباراة الدولية رقم 1000 في تاريخ الفريق.
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مدرب هولندا يطالب ديباي بالرحيل عن ليون

طالب رونالد كومان، مدرب المنتخب الهولندي، نجم الطواحين ممفيس ديباي، بضرورة الرحيل عن صفوف فريقه الحالي أولمبيك ليون الفرنسي، من أجل الانتقال إلى الفرق الكبرى في الدوريات الأوروبية، وقال كومان في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ممفيس يلعب في ليون، وأحيانا يحمل شارة قيادة فريقه، فهو أمر مهم له ولنا في المنتخب، ديباي لا يلعب في أكبر نادٍ بالعالم، ولكن هذا لا يؤثر على حظوظه في الانضمام للمنتخب، ولكن إذا وجد في ناد أكبر، سيكون أمرًا مفيدًا لمنتخب هولندا".
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يورجن كلوب يتحدث عن تطوير تقنية الفيديو

أقر الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، وغيره من المعنيين بكرة القدم، بضرورة تحسين تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم التي لا تزال تثير جدلاً واسعا، لا سيما هذا الموسم مع استخدامها بشكل أوسع في كل البطولات الأوروبية. وعلى هامش منتدى للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) في مدينة نيون السويسرية حضره العديد من المدربين البارزين مثل الفرنسي زين الدين زيدان والألماني توماس توخل والإسباني بيب جوارديولا، تطرق كلوب إلى تقنية الفيديو التي تثير انتقادات واسعة، منها خلال مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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