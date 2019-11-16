رئيس الاتحاد الفرنسي: مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

كريم بنزيما

كشف نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن أن كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد لن ينضم لمنتخب الديوك نهائيًّا، وتأتي التصريحات على الرغم من تأكيد لو جريت على موهبة بنزيما. وقال لو جريت في تصريحات لراديو مونت كارلو: "بنزيما لاعب جيد جدًّا، لم أنتقد مستواه أبدًا، هو يثبت ذلك خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد، إنه أفضل لاعب فى مركزه، لكن مغامرة بنزيما مع المنتخب انتهت". وعلى الجانب الآخر طالب زين الدين زيدان المدير الفني للملكي ولاعب منتخب فرنسا الأسبق فى تصريحات سابقة بعودة كريم بنزيما لصفوف منتخب الديوك.

وقال زيدان الأسبوع الماضي: "لطالما أراد بنزيما اللعب لفرنسا بصراحة لا أعلم تحديدا ما الذي يجري، لكن من وجهة نظر كروية إنه الأفضل، أعتقد أنه يجب منحه مكانا في المنتخب". وأكد ديديه ديشامب من جانبه رغبته في ضم بنزيما، حيث قال الأخير: "ليس لدي أي مشكلة مع ما قاله زيدان". وينتظر المنتخب الفرنسي مواجهة



وقال زيدان الأسبوع الماضي: "لطالما أراد بنزيما اللعب لفرنسا بصراحة لا أعلم تحديدا ما الذي يجري، لكن من وجهة نظر كروية إنه الأفضل، أعتقد أنه يجب منحه مكانا في المنتخب".



وأكد ديديه ديشامب من جانبه رغبته في ضم بنزيما، حيث قال الأخير: "ليس لدي أي مشكلة مع ما قاله زيدان".



وينتظر المنتخب الفرنسي مواجهة غدًا أمام نظيره ألبانيا، والتي تقام فى الجولة التاسعة من تصفيات يورو 2020، ويدخل المنتخب الفرنسي المباراة للحفاظ على صدارة المجموعة وفرصه في التأهل للبطولة الأوروبية، حيث يمتلك 22 نقطة بفارق نقطتين عن تركيا الذي يحتل مركز الوصافة برصيد 20 نقطة، كما يأتي فى المركز لثالث منتخب أيسلندا برصيد 16 نقطة وألبانيا برصيد 13 نقطة وأندروا برصيد 4 نقاط، ومودوفا برصيد 3 نقط.