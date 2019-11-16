رياضة

مران الأهلي.. ظهور ديانج وكدمة في وجه سليمان

تحرير:أحمد سعيد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
وليد سليمان
وليد سليمان
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد أن منح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار برنامج الإعداد الذي تم وضعه بعد العودة من معسكر الإمارات مؤخرًا، بدأ المران بمحاضرة فنية سريعة، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وركز رينيه فايلر المدير الفني على تدريبات الكرة، حيث أجرى تقسيمة مصغرة بدون حراس، ثم تقسيمة بمشاركة حارسين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.
وتعرض وليد سليمان لكدمة في الوجه بعد كرة مشتركة مع ياسر إبراهيم لكنه أكمل المران بشكل طبيعي. وقام المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي، بتنفيذ برنامج استشفائي عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وأدى ديانج جلسة في الجيم على هامش مران الفريق. وعقد فايلر جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق،
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علي خليل يعود للزمالك من جديد عبر بوابة الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة إلى علي خليل نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، كما قرر المجلس تعيين سامي الشيشيني مشرفًا على قطاع الناشئين لنادي الزمالك بدلا من طارق يحيى الذي تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. ويعد خليل واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، ومن أبرز مواقفه في كرة القدم هو اعترافه بعدم صحة هدف الزمالك في شباك الإسماعيلي موسم 78- 79، ورغم خسارة الزمالك لقب الدوري في هذا الموسم إلا أن خليل نال احترام كل جماهير الكرة في مصر.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
قنوات أبو ظبي

أبوظبي تقترب من الحصول على مباريات الدوري المصري

اقتربت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية من الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، وترددت أنباء قوية أن الشركة اتفقت على إذاعة المباريات بدءًا من شهر يناير المقبل بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد مع شركة برزنتيشن راعي اتحاد الكرة والحاصلة أيضا على حقوق رعاية الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ووفقا لما تردد فإن القناة كانت تنوي إتمام الاتفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها لكن تأجيل اللقاء دفعهم للتروي حتى وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة.
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مران الأهلي في دبي.. إصابة حسين السيد وعودة وحيد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة، خلال المسعكر المغلق المُقام في الإمارات على ملعب أهلي دبي، استعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة ويشارك الفريق في بطولتي الدوري ودور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وشهد المران الفريق حضور العديد من جماهير القلعة الحمراء بالإمارات والذين حرصوا على استقبال الفريق والهتاف للاعبين، كمت اشتمل المران على جانب بدني وخططي، وحرص فايلر، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران لتوضيح بعض الجوانب الفنية وتنفيذها في المران بشكل عملي.
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تركي آل الشيخ: «أتمنى المساهمة في علاج الخطيب»

تحدث تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن أزمته السابقة مع إدارة الأهلي، وقال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر شاشة صدى البلد: "في قلة من الجماهير أساءت لوالدتي وده شئ لا يرضي أحد، أنا اللي كان مضايقني هي طريقة تعامل إدارة الأهلي في هذه الأزمة". وأعلن آل الشيخ عن دعمه للنادي الأهلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت الماضي قائلا: «لا أحد يزايد عليَّ ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي، اختلفت معهم واتشتمت أمي وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا، لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب».
اجتماع-مجلس -دارة الأهلى-تصوير-سامح ابو حسن‎ (1)

زيادة الرسوم.. قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بفرع النادي بالشيخ زايد، التصديق على محضر الجلسة السابقة للمجلس وجلستين للمكتب التنفيذي، كما اعتمد المجلس زيادة قيمة رسوم العضوية الجديدة سواء العامة أو في الأفرع اعتبارًا من أول ابريل من العام المقبل على أن يتم عرض الزيادة المقررة لاعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية المقبل، وذلك على النحو التالي: العضوية العامة لمقر النادي بالجزيرة وجميع الأفرع مؤهل العالي من 500 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه، ودون المؤهل العالي من 600 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
محمود الخطيب- كارتيرون

مجلس الأهلي يبدأ اجتماعه في غياب الخطيب

بدأ مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه منذ قليل بفرع النادي بالشيخ زايد وذلك لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية الخاصة بقطاعات النادي المختلفة، ولم يتمكن محمود الخطيب رئيس النادي من حضور الاجتماع بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي ألزمه بالراحة التامة بمنزله إلى نهاية الأسبوع الجاري بعد عملية الحقن في الظهر التي أجراها مؤخرا، بناءً على نصيحة الطبيب المعالج؛ خوفًا من خوض رئيس القلعة الحمراء لعملية جراحية جديدة، الأمر الذي يخشاه الطاقم الطبي.
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