مران الأهلي.. ظهور ديانج وكدمة في وجه سليمان

تحرير:أحمد سعيد ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م

وليد سليمان

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت، على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد أن منح الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار برنامج الإعداد الذي تم وضعه بعد العودة من معسكر الإمارات مؤخرًا، بدأ المران بمحاضرة فنية سريعة، ثم خاض الفريق تدريبات بدنية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، وركز رينيه فايلر المدير الفني على تدريبات الكرة، حيث أجرى تقسيمة مصغرة بدون حراس، ثم تقسيمة بمشاركة حارسين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.

وتعرض وليد سليمان لكدمة في الوجه بعد كرة مشتركة مع ياسر إبراهيم لكنه أكمل المران بشكل طبيعي. وقام المالي أليو ديانج، لاعب الأهلي، بتنفيذ برنامج استشفائي عقب انتهاء مشوار منتخب بلاده في أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وأدى ديانج جلسة في الجيم على هامش مران الفريق. وعقد فايلر جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق،