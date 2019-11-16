مصر للطيران: طبقنا معايير الأمان على رحلة روما

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها تضع سلامة الركاب على رأس الاعتبارات التي تحكم إداراتها لتشغيل رحلاتها حول العالم، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ أرواح ركابها قبل وأثناء تشغيل الرحلات.
تأكيدات الشركة جاءت على خلفية تقارير انتقدت تأخر إحدى رحلات الشركة يوما كاملا دون إبداء الأسباب، وهو ما وصفته الشركة بتقارير لا تتحرى الدقة ولا الموضوعية.
وأصدرت الشركة الوطنية بيانا قبل قليل بشأن تأخر رحلة مصر للطيران القادمة من روما رقم MS 794 أوضحت فيه حقيقة الواقعة، قالت فيه "إنه عند هبوط طائرة الشركة القادمة من مطار القاهره الدولى فى مطار روما ضربت صاعقة جسم الطائرة lightning strike، وتسببت في بعض الأضرار بجسم الطائرة، وذلك نظرا لظروف الأحوال الجويه
وأصدرت الشركة الوطنية بيانا قبل قليل بشأن تأخر رحلة مصر للطيران القادمة من روما رقم MS 794 أوضحت فيه حقيقة الواقعة، قالت فيه "إنه عند هبوط طائرة الشركة القادمة من مطار القاهره الدولى فى مطار روما ضربت صاعقة جسم الطائرة lightning strike، وتسببت في بعض الأضرار بجسم الطائرة، وذلك نظرا لظروف الأحوال الجويه المضطربة فى أوروبا حاليا.. وهو أمر معتاد في كثير من رحلات شركات الطيران، وعلى الفور قام قائد الطائرة بإبلاغ مركز العمليات بوجود عطل فني في الطائرة أثناء الهبوط".
وأوضحت الشركة أنه من منطلق حرص مصر للطيران على أمن وسلامة وراحة عملائها والتي تضعها دائمًا على قمة أولوياتها، وأن ما تتخذه من إجراءات يأتى فى إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة الدولية، تم إخطار الركاب على الفور بهذا التأخير، وقامت بإنزال جميع الركاب من الطائرة بعد التأكد من أن إصلاح العطل سيستغرق وقتًا غير محدد، وذلك بسبب إجراء مراجعة للطائرة فنيًّا بالكامل.
وتم استضافتة الركاب وتقديم المأكولات والمشروبات لهم بالمطار، كما تم تسكين 88 راكبًا في 69 غرفة في أحد الفنادق القريبة من المطار لحين إصلاح العطل، فيما سافر بالفعل بقية ركاب الترانزيت على طائرات أخرى، 10 ركاب على الخطوط الجوية الإثيوبية، و3 ركاب على طيران الاتحاد، وراكب على الخطوط الجوية التايلاندية، و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية.
وتحركت مصر للطيران بذكاء للتعامل مع تطورات العطل الذي تبين أنه سيستغرق يوما آخر، فقامت بتكبير طراز الطائرة القادمة اليوم من مطار القاهرة إلى روما، ليصبح طراز 330/300 الذى يتسع لعدد 300 راكب بدلا من طراز البوينج 737/800 وذلك لاستيعاب ركاب رحلتى أمس واليوم.
وأكدت الشركة أنه سيتم استقبال ركاب الرحلة اليوم عند عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن من قبل فريق العلاقات العامة والمحطة لتقديم كل التسهيلات وإنهاء إجراءات وصولهم فى أسرع وقت.
ودعت الشركة الوطنية مصر للطيران وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فى تناول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية، فيما يصل إليها من أخبار، وأن تكون الموضوعية هي أساس ما ينشر على الرأي العام.