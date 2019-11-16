سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر للطيران: طبقنا معايير الأمان على رحلة روما

تحرير:أميرة إبراهيم ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٢ م
مصر للطيران- أرشيفية
مصر للطيران- أرشيفية
أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها تضع سلامة الركاب على رأس الاعتبارات التي تحكم إداراتها لتشغيل رحلاتها حول العالم، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ أرواح ركابها قبل وأثناء تشغيل الرحلات. تأكيدات الشركة جاءت على خلفية تقارير انتقدت تأخر إحدى رحلات الشركة يوما كاملا دون إبداء الأسباب، وهو ما وصفته الشركة بتقارير لا تتحرى الدقة ولا الموضوعية.
وأصدرت الشركة الوطنية بيانا قبل قليل بشأن تأخر رحلة مصر للطيران القادمة من روما رقم MS 794 أوضحت فيه حقيقة الواقعة، قالت فيه "إنه عند هبوط طائرة الشركة القادمة من مطار القاهره الدولى فى مطار روما ضربت صاعقة جسم الطائرة lightning strike، وتسببت في بعض الأضرار بجسم الطائرة، وذلك نظرا لظروف الأحوال الجويه
اقرأ المزيد
مصطفى-مدبولي

مدبولي: بدء استخدام التابلت المصري بالمدارس العام المقبل

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية توطين صناعة "التابلت" في مصر، خاصة في ظل اعتماد منظومة التعليم الجديدة على استخدامه، وهو ما يضمن لهذه الصناعة سوقا كبيرا، واستدامة الاستخدام، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم السبت، لمتابعة جهود توطين صناعة "التابلت" في مصر، بحضور وزراء: الدولة للإنتاج الحربيّ الدكتور محمد سعيد العصار، والتربية والتعليم والتعليم الفنيّ الدكتور طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلميّ الدكتور خالد عبد الغفار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومسئولي بعض الجهات المعنية.
السيسى

ترسيخ استقرار الأمن وضبط الأسعار.. 4 أوامر من السيسي للحكومة

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، ووجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي، على هامش احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة، اليوم السبت، أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق، قائلا إنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات، وسعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه، وتم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الجاري.
الرئيس-السيسى

السيسي يبحث تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وفدا من جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، وذلك برئاسة الدكتور نيكولاي ايستدور رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوفد الأكاديمي الروماني بالقاهرة، طالبا نقل تحياته إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مشيدا بتنامي العلاقات الممتدة بين البلدين منذ أكثر من قرن، والتي توجت مؤخرا بزيارة السيسي إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
طائرة- مصر -للطيران (1)

مصر للطيران: طبقنا معايير الأمان على رحلة روما

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران أنها تضع سلامة الركاب على رأس الاعتبارات التي تحكم إداراتها لتشغيل رحلاتها حول العالم، وشددت على أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء يحفظ أرواح ركابها قبل وفي أثناء تشغيل الرحلات.
تركيا (2)

رغم تحذير أوروبا.. تركيا تبدأ التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

أكدت تركيا الجمعة، أن سفينة "الفاتح"، بدأت عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك رغم التحذير الذي وجهه الاتحاد الأوروبي لأنقرة مؤخرا، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، الجمعة، إن سفينة "الفاتح" للتنقيب عن النفط والغاز بدأت عملياتها قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقبرص. يشار إلى أن هناك سفينة تنقيب تركية أخرى تقوم بأعمال الحفر والتنقيب قبالة السواحل الغربية لقبرص، هي السفينة "ياوز". ويأتي هذا التصعيد التركي عقب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.
السيطرة -على -حريق -طائرة (2)

«منعنا كارثة».. تفاصيل إخماد حريق الطائرة الأوكرانية بشرم الشيخ

وجه وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، الشكر للعاملين بمطار شرم الشيخ، على احترافيتهم العالية في التعامل مع اندلاع حريق في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، والذي كان من الممكن أن يتحول إلى كارثة، وأوضح بيان للوزارة، اليوم السبت، أن الطائرة التابعة لشركة "إسكاى أب" الأوكرانية، تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدى إطاراتها، نتيجة تسرب زيت الهيدروليك، ما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.
بشار-الاسد

بشار الأسد: أردوغان سيرسل المتطرفين والإرهابيين إلى أوروبا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن "العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذات توجهين، فهم يكرهونه ويحتاجونه في آن يعرف الأوروبيون أن أردوغان إسلامي متعصب، وأنه سيرسل إليهم المتطرفين والإرهابيين". وأضاف الأسد في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا اليوم" ونُشرت مقتطفات منها اليوم السبت، أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا أمر خطير، معتبرا أن الأخطر هو دعم الإرهابيين في سوريا. وتابع أن "اللاجئين في تركيا ليسوا جميعاً من سوريا، ولكن غالبيتهم سوريون وليسوا كلهم إرهابيين وقد غادروا بلادهم بسبب ما فعله الإرهاب".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]