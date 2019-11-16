رياضة

رد قوي من بنزيما على رئيس الاتحاد الفرنسي

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
بنزيما
بنزيما
رد كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، على تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي هاجم فيها مهاجم المرينجي، حول عودته للعب مع منتخب الديوك مجددا. وكتب بنزيما في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل: "اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية"، وأكمل الدولي الفرنسي: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".
Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour
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نادي الزمالك 2

علي خليل يعود للزمالك من جديد عبر بوابة الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة إلى علي خليل نجم القلعة البيضاء في السبعينيات، كما قرر المجلس تعيين سامي الشيشيني مشرفًا على قطاع الناشئين لنادي الزمالك بدلا من طارق يحيى الذي تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. ويعد خليل واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ الزمالك سواء من الناحية الفنية أو الأخلاقية، ومن أبرز مواقفه في كرة القدم هو اعترافه بعدم صحة هدف الزمالك في شباك الإسماعيلي موسم 78- 79، ورغم خسارة الزمالك لقب الدوري في هذا الموسم إلا أن خليل نال احترام كل جماهير الكرة في مصر.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مران الزمالك.. انتظام خالد بوطيب وغياب مصطفى فتحي

تعافى خالد بو طيب مهاجم الفريق من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية، حيث شهدت تدريبات الفريق اليوم انتظام النجم المغربي بشكل طبيعي، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. وحرص الصربي ميتشو المدير الفني بالزمالك على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة في المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين، حيث حرص ميتشو على التحدث مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء بشكل مباشر.
قنوات أبو ظبي

أبوظبي تقترب من الحصول على مباريات الدوري المصري

اقتربت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية من الحصول على حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز خلال الفترة القادمة، وترددت أنباء قوية أن الشركة اتفقت على إذاعة المباريات بدءًا من شهر يناير المقبل بعد الاتفاق على جميع بنود التعاقد مع شركة برزنتيشن راعي اتحاد الكرة والحاصلة أيضا على حقوق رعاية الأندية المصرية وعلى رأسها الأهلي والزمالك، ووفقا لما تردد فإن القناة كانت تنوي إتمام الاتفاق قبل مباراة الأهلي والزمالك التي تم تأجيلها لكن تأجيل اللقاء دفعهم للتروي حتى وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة.
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تيرى-هنرى

رسميًّا.. تيري هنري مديرًا فنيًّا لـ مونتريال إمباكت

أعلن نادي مونتريال إمباكت الكندي الذى يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، عن الفرنسي تيري هنري، مديرًا فنيًّا للفريق. ووقع أسطورة كرة القدم على عقد لمدة عامين، مع وجود بند لتمديد العقد حتى عام 2022. وتعد تلك هي المهمة التدريبية الثالثة في مشوار هنري مع التدريب، حيث كان الأخير مدربًا مساعدًا في المنتخب البلجيكي ثم المدير الفني لنادي موناكو الفرنسي، وسبق أن لعب صاحب الـ42 عامًا في الدوري الأمريكي فى صفوف فريق نيويورك ريد بولز لمدة 4 سنوات في الفترة من 2010 وحتى 2014 بعد رحيله عن برشلونة.
زلاتان-إبراهيموفيتش (3)

زلاتان: شكرا جماهير جلاكسي.. عودوا لمتابعة البيسبول

علق الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على رحيله عن فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بتغريدة شكر فيها الفريق وإدارة النادي وجماهير فريق لوس أنجلوس . وقال الدولي السويدي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" حضرت رأيت انتصرت، شكرا جلاكسي، لجعلي أشعر بالحياة مرة أخرى. لعشاق جلاكسي أردتم زلاتان ، أعطيتكم زلاتان، مرحبا بكم، تستمر القصة، الآن عودوا لمشاهدة البيسبول" . وسجل إبراهيموفيتش 53 هدفا في 58 مباراة وصنع 15 خلال موسمين فقط في الدوري الأمريكي.
محمد صلاح

ليفربول عن محمد صلاح: مرور بهيبة الملوك

علق نادي ليفربول الإنجليزي، على مرور محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطني من ثنائي مانشستر سيتي، رحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان، في مباراة الفريقين التي أقيمت الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي (البريمرليج). ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقطة التي قام بها محمد صلاح خلال قمة الجولة الـ12 من البريميرليج وكتب: "مرور بهيبة الملوك". وسجل صلاح في مرمى مانشستر سيتي هدفا رائعا من ضربة رأسية سكنت مرمى كلاوديو برافو حارس مرمى الستيزنز، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، بالدوري الإنجليزي.
إصابة أندريه جوميز

إيفرتون: جوميز خرج من العملية الجراحية وهذه هى حالته

كشف نادى إيفرتون الإنجليزي، فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن تطور حالة أندريه جوميز لاعب التوفيز. وكشف إيفرتون فى بيان عبر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "بعد إجراء عملية جراحية ناجحة يوم أمس، خرج الآن من المستشفى جوميز وسيواصل إعادة تأهيله تحت رعاية فريقنا الطبي". وكان نادي إيفرتون الإنجليزي، أعلن أن اللاعب البرتغالي أندريه جوميز، سيخضع لجراحة يوم أمس الإثنين، وذلك بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها في تعادل فريقه يوم الأحد الماضي، أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1- 1، ضمن مباريات الجولة رقم 11 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".
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