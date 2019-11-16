رد قوي من بنزيما على رئيس الاتحاد الفرنسي

تحرير:محمد جمال ١٦ نوفمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

بنزيما

رد كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد، على تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، والذي هاجم فيها مهاجم المرينجي، حول عودته للعب مع منتخب الديوك مجددا. وكتب بنزيما في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على تصريحات نويل: "اعتقدت أنك لن تتدخل في قرارات المدرب، وأنا الوحيد الذي يمكنه أن يضع حدا لمسيرتي الدولية"، وأكمل الدولي الفرنسي: "إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، دعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى".

Noël je croyais que vous n’interfériez pas dans les décisions du sélectionneur!Sachez que c’est moi et moi seul qui mettrait un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez moi jouer pour un des pays pour